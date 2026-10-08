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Βελτίωση στην ικανοποίηση από την εργασία, αλλά και σημαντικές διαφορές στις επαγγελματικές προοπτικές καταγράφει η έρευνα «Hopes and Fears 2026» της PwC Ελλάδας, στην οποία συμμετείχαν 801 εργαζόμενοι. Καθώς οι ρόλοι και οι απαιτήσεις αλλάζουν, οι δεξιότητες και η δυνατότητα ουσιαστικής αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη των εργαζομένων. Η ελληνική έρευνα αποτελεί μέρος της παγκόσμιας έρευνας της PwC Fears_Sept 2026, που συγκέντρωσε τις απόψεις 49.364 εργαζομένων σε 48 χώρες και γεωγραφικές περιοχές.

Η ικανοποίηση από την εργασία ενισχύεται, παρά τις πιέσεις στην καθημερινότητα

Το 64% δηλώνει ικανοποιημένο από την εργασία του, το 73% νιώθει υπερηφάνεια για τη δουλειά του και το 66% είναι πρόθυμο να προσφέρει πέρα από όσα απαιτούνται. Την ίδια στιγμή, η εμπιστοσύνη στους άμεσους προϊσταμένους διαμορφώνεται στο 46% και στην ανώτατη διοίκηση στο 39%, μειωμένη κατά πέντε και δύο ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα σε σχέση με πέρυσι.

Το κόστος ζωής επηρεάζει την εργασιακή καθημερινότητα του 72%. Η αμοιβή αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα των εργαζομένων, αλλά μόλις το 47% θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια. Παρά την οικονομική πίεση, μόνο το 33% δηλώνει πιθανό να ζητήσει αύξηση μέσα στον επόμενο χρόνο, έναντι 41% παγκοσμίως. Παράλληλα, το 46% βίωσε σημαντικές αλλαγές στην εργασία του τον τελευταίο χρόνο. Το 38% χρειάστηκε να εφαρμόσει νέες δεξιότητες και το 39% να μάθει νέα εργαλεία και τεχνολογίες. Για το 35% άλλαξαν οι αρμοδιότητές του, ενώ το 39% αναφέρει αύξηση του φόρτου εργασίας.

O Κυριάκος Ανδρέου, Partner, Senior Advisor, Strategy & Markets στην PwC, δήλωσε:

«Ένα από τα βασικά μηνύματα της φετινής έρευνας είναι ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι προσαρμόζονται γρήγορα, σε πολλές περιπτώσεις ταχύτερα από τους οργανισμούς στους οποίους εργάζονται. Χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη και πιστεύουν στην ικανότητά τους να αποκτούν νέες δεξιότητες. Ωστόσο, οι ευκαιρίες κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης περιορίζονται, ενώ τα οφέλη της ΤΝ κατανέμονται άνισα. Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να συμβαδίσουν με την προσπάθεια των εργαζομένων, δίνοντάς τους τα εφόδια και τις ευκαιρίες να εξελιχθούν. Διαφορετικά, μεγαλώνει ο κίνδυνος να διαμορφωθεί ένα ανθρώπινο δυναμικό δύο ταχυτήτων».

Η χρήση της ΤΝ συνδέεται με διαφορετικά οφέλη και ανάγκες επένδυσης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων

Οι καθημερινοί χρήστες ΤΝ δηλώνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη διοίκηση και περισσότερη ασφάλεια για τη θέση τους. Παράλληλα, βλέπουν πιο θετικά τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπό της (48% έναντι 26% των περιστασιακών χρηστών) και αισθάνονται πιο σίγουροι ότι μπορούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες (70% έναντι 46%).

Στο σύνολο των εργαζομένων, η αυτοπεποίθηση για μάθηση φτάνει το 58%, ενώ η πρόσβαση στους απαραίτητους πόρους εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανέρχεται στο 41% και υπολείπεται κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες του παγκόσμιου μέσου όρου. Τα κίνητρα στους οργανισμούς επικεντρώνονται κυρίως στην αποφυγή λαθών και ελαχιστοποίηση του ρίσκου (37%) και στην τήρηση των κανόνων και των διαδικασιών (32%). Μόλις το 6% αναφέρει ότι επιβραβεύεται η αποτελεσματική χρήση της ΤΝ.

Η ανάλυση των τεσσάρων ομάδων αναδεικνύει διαφορετικές αφετηρίες:

• Ο «βασικός κορμός» του ανθρώπινου δυναμικού (Engine Room) περιλαμβάνει εργαζομένους με πιο διαδεδομένες δεξιότητες και περιορισμένα επαγγελματικά οφέλη από την ΤΝ. Αποτελεί το 69% των εργαζομένων στην Ελλάδα, 13 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από το αντίστοιχο παγκόσμιο ποσοστό (56%).

• Οι «ανερχόμενοι πρωτοπόροι της ΤΝ» (AI Insurgents), στο 13%, αποκτούν πλεονέκτημα μέσω της τεχνολογίας, παρότι οι δεξιότητές τους είναι επίσης πιο διαδεδομένες.

• Οι «αναντικατάστατοι» (Indispensables), στο 11%, διαθέτουν δυσεύρετη τεχνογνωσία, χωρίς ακόμη να αποκομίζουν σημαντικά οφέλη από την AI.

• Οι «προπορευόμενοι» (Front-runners) συνδυάζουν δυσεύρετες δεξιότητες με ισχυρό επαγγελματικό πλεονέκτημα από την ΤΝ και αποτελούν μόλις το 7% στην Ελλάδα, έναντι 14% παγκοσμίως.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν την ανάγκη να προσαρμοστούν οι ευκαιρίες ανάπτυξης στις απαιτήσεις του κάθε ρόλου, ώστε η χρήση της ΤΝ να μεταφράζεται σε ουσιαστικά οφέλη για περισσότερους εργαζομένους. Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης, η ουσιαστική αξιοποίηση της ΤΝ στην καθημερινή εργασία, η εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε ρόλου και η σύνδεσή τους με σαφή κριτήρια εξέλιξης και ανταμοιβής αναδεικνύονται σε βασικές προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις.

O Κωνσταντίνος Τάκος, Partner, Consulting, Workforce Transformation στην PwC, δήλωσε:

«Συζητάμε πολύ για την ταχύτητα με την οποία η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την εργασία, αλλά λιγότερο για το αν αυτή η αλλαγή βιώνεται το ίδιο από όλους. Η έρευνα εντοπίζει τέσσερις ομάδες εργαζομένων. Στο ένα άκρο, οι “Front-runners” αποκομίζουν ήδη σημαντικά οφέλη από την ΤΝ. Στο άλλο, η ομάδα “Engine Room” το 69% των εργαζομένων στην Ελλάδα, έναντι 56% παγκοσμίως έχει πιο περιορισμένη πρόσβαση σε τεχνολογία, μάθηση και καινοτομία, κάτι που αποκαλύπτει καθυστέρηση στην υιοθέτηση της ΤΝ στη χώρα μας. Πίσω από αυτά τα ποσοστά, όμως, κρύβονται ουσιαστικές διαφορές: ποιοι μπορούν να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν πίσω, και ποιος είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων σε αυτή τη μετάβαση.

Σχετικά με την έρευνα

Η ετήσια έρευνα «Global Workforce Hopes & Fears Survey» της PwC αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μελέτες για το εργατικό δυναμικό παγκοσμίως. Η φετινή έρευνα συγκέντρωσε απαντήσεις από σχεδόν 50.000 εργαζομένους σε 48 χώρες και γεωγραφικές περιοχές. Στην ελληνική έκδοση της έρευνας συμμετείχαν 801 εργαζόμενοι στην Ελλάδα, εκπροσωπώντας όλους τους κλάδους της οικονομίας, τα επίπεδα ιεραρχίας και τις δημογραφικές ομάδες. Η έρευνα αποτυπώνει τις προσδοκίες, τα κίνητρα και τις ανησυχίες των εργαζομένων, τη στάση τους απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική τους πορεία και τη συνολική εργασιακή τους εμπειρία.

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