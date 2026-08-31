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Ενα ακόμη καλοκαίρι υψηλών επιδόσεων είναι το φετινό για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece, με τους ταξιδιώτες από το εξωτερικό να δίνουν τον τόνο και να τονώνουν την επιβατική κίνηση, φτανοντας μέσα στον Ιούλιο τα 6,9 εκατομμύρια επιβάτες.

Η άνοδος σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025 είναι αξιοσημείωτη αν ληφθεί υπόψη ότι αντιστοιχεί σε 5,4% ή αλλιώς επιπλέον 353 χιλιάδες επιβάτες σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025. Σε επίπεδο επταμήνου τα νούμερα στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια (Ακτίου, Χανίων, Κέρκυρας, Καβάλας, Κεφαλονιάς, Θεσσαλονίκης, Ζακύνθου, Κω, Μυτιλήνης, Μυκόνου, Ρόδου, Σάµου, Σαντορίνης, Σκιάθου) παραπέμπουν σε άνοδο κατά 5,4%, επίσης, με το σύνολο της επιβατικής κίνησης να διαμορφώνεται σε επίπεδα πάνω από τους 20,57 εκατομμύρια ταξιδιώτες, έναντι 19,52 εκατομμυρίων της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, εκ των οποίων σχεδόν 16 εκατομμύρια αφορούν το δίκτυο εξωτερικού με άνοδο κατά 5,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

O Ιούλιος

Το δίκτυο εξωτερικού είναι αυτό που τροφοδοτεί στην καρδιά του καλοκαιριού τις υψηλές επιδόσεις: από το σύνολο των 6,92 εκατομμυρίων επιβατών του Ιουλίου, τα 5,97 εκατομμύρια αφορούν τη διεθνή κίνηση με επιπλέον 293.000 επιβάτες έναντι του Ιουλίου του 2025 και άνοδο κατά 5,2%. Συνολικά, το μερίδιο της κίνησης εξωτερικού αντιστοιχεί σε ένα 86%, ενώ η επιβατική κίνηση εσωτερικού, με 957.000 επιβάτες μέσα στον Ιούλιο και αύξηση κατά 6,7% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, έχει μερίδιο επί του συνόλου της κίνησης στο 14%.

Από τους μεγάλους νησιωτικούς προορισμούς αξιοσημείωτες επιδόσεις ως προς τη διεθνή κίνηση κατέγραψαν τα αεροδρόμια της Κέρκυρας με άνοδο στη διεθνή κίνηση κατά 7,7% και της Ρόδου με ένα 5,3%, ενώ ο μικρότερος αλλά ανερχόμενος προορισμός της Σκιάθου είχε τη μεγαλύτερη άνοδο στο σύνολο των 14 περιφερειακών αεροδρομίων (12,6%) στην κίνηση εξωτερικού, αγγίζοντας φέτος τους 169.000 ταξιδιώτες στο δίκτυο εξωτερικού επί συνόλου 182.000 ταξιδιωτών για τον Ιούλιο.

Συνολικά, στο αεροδρόμιο της Ρόδου φέτος τον Ιούλιο διακινήθηκαν πάνω από 1,33 εκατομμύρια ταξιδιώτες με άνοδο κατά 5,5% -παρουσιάζοντας τον μεγαλύτερο όγκο στο σύνολο των 14 περιφερειακών αεροδρομίων- και από αυτούς τα 1,23 εκατομμύρια ήταν η διεθνής κίνηση. Από πλευράς όγκου, τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση στο σύνολο κατέγραψε η Κέρκυρα, με πάνω από 993.000 ταξιδιώτες και άνοδο κατά 7%, με τη συντριπτική πλειονότητα των 935.000 ταξιδιωτών να αφορούν το δίκτυο εξωτερικού. Σταθερά υψηλές είναι οι επιδόσεις της συμπρωτεύουσας που συνεχίζει το σερί των υψηλών επιδόσεων του 2026 με ένα… εντυπωσιακό μάλιστα +8,1% για τη διεθνή κίνηση μέσα στον Ιούλιο. Το αεροδρόμιο «Μακεδονία» είχε στο μέσο του καλοκαιριού συνολική επιβατική κίνηση πάνω από 950.000 ταξιδιώτες, με αύξηση κατά 7,6% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, ενώ στο δίκτυο εξωτερικού διακινήθηκαν πάνω από 692.000.

Τον Ιούλιο του 2026 ο μέσος συντελεστής πληρότητας παρουσίασε μεν μείωση σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, στο 85,3% από το 86,5% πέρυσι, σχεδόν σε όλα τα αεροδρόμια, όμως η μείωση που παρατηρήθηκε στα αεροδρόμια Κεφαλονιάς, Καβάλας, Μυκόνου, Σάμου και Σκιάθου οφειλόταν κυρίως στην αύξηση της χωρητικότητας από διάφορες αεροπορικές εταιρείες και στη χρήση μεγαλύτερων τύπων αεροσκαφών.

Ο παράγοντας «Μέση Ανατολή»

Στη μεγάλη εικόνα για τις επιδόσεις του Ιουλίου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ο αντίκτυπος από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, που δημιουργεί μεγάλη αβεβαιότητα φέτος στον χώρο των αερομεταφορών σε πολλαπλά επίπεδα τόσο ζήτησης όσο και τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων. Με βάση τα επίσημα νούμερα από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, η σύγκρουση δεν φαίνεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία τον Ιούλιο του 2026, καταγράφοντας άνοδο ως προς την κίνηση κατά 45.000 επιβάτες ή αλλιώς στο +26,7%. Οι συντελεστές πληρότητας από τη Μέση Ανατολή παρέμειναν σταθεροί, στο 76,1% όπως και τον Ιούλιο του 2025, στοιχείο το οποίο, σε συνδυασμό και με τη συνολική αύξηση των πτήσεων, υποδηλώνει ότι η ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται.

Ενδεικτικά, η κίνηση από και προς το Ισραήλ έχει επιστρέψει στα τυπικά καλοκαιρινά επίπεδα, με την επέκταση των πτήσεων σε πολλά αεροδρόμια. Η ανάκαμψη έχει υποστηριχθεί κυρίως από ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες (Israir, Blue Bird Airways, EL AL και Arkia Israel Αirlines), ενώ ο όμιλος Aegean έχει επίσης επαναφέρει τις πτήσεις προς το Ισραήλ.

Στις πιο μακρινές αγορές και πιο συγκεκριμένα τις εποχιακές πτήσεις προς το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από τις Qatar Airways και Flydubai, ειδικά στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, αυτές κατέγραψαν ελαφρά μείωση σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, ενώ η κίνηση προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο αεροδρόμιο Κέρκυρας βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον Ιούλιο του 2025.

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