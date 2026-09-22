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Ο ελληνικός τουρισμός απογείωσε τα περιφερειακά αεροδρόμια τον πιο θερμό μήνα του καλοκαιριού επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική που συνεχίζεται και φέτος.

Η επιβατική κίνηση μέσα στον Αύγουστο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 7 εκατομμύρια επιβάτες σε έναν μόνο μήνα, ενώ ισχυρές ήταν οι επιδόσεις και σε επίπεδο οκταμήνου, αν ληφθεί υπόψη ότι συνολικά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου διακινήθηκαν πάνω από 27,7 εκατομμύρια ταξιδιώτες, με άνοδο 5,3%.

Η διεθνής κίνηση στο οκτάμηνο ξεπέρασε επίσης το 5% με σχεδόν 22,2 εκατομμύρια ταξιδιώτες έναντι 21 εκατομμυρίων την ίδια περίοδο το 2025, ενώ στο δίκτυο εσωτερικού η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 5,5 εκατομμύρια ταξιδιώτες με άνοδο 6%.

Ο Αύγουστος

Πιο αναλυτικά, ως προς τις επιδόσεις του Αυγούστου, στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια (Ακτίου, Χανίων, Κέρκυρας, Καβάλας, Κεφαλονιάς, Θεσσαλονίκης, Ζακύνθου, Κω, Μυτιλήνης, Μυκόνου, Ρόδου, Σάµου, Σαντορίνης, Σκιάθου) η συνολική επιβατική κίνηση ανήλθε σε 7,1 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 5,1% ή, αλλιώς, επιπλέον 345.000 επιβάτες σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Πέραν του νέου ρεκόρ για το ορόσημο των 7 εκατομμυρίων ταξιδιωτών, ένα δεύτερο σημαντικό ορόσημο ήταν οι επιδόσεις του αεροδρομίου της Κέρκυρας, το οποίο ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1 εκατομμύριο επιβάτες σε έναν μόνο μήνα.

Οι θετικές επιδόσεις του Αυγούστου, στο peak της σεζόν, οφείλονται κατά κύριο λόγο στη διεθνή κίνηση, η οποία κατέγραψε αύξηση κατά 293.000 επιβάτες (+5%), φτάνοντας συνολικά στα 5,8 εκατομμύρια ταξιδιώτες.

Συνολικά, πρώτη αγορά ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο με 1,5 εκατομμύριο ταξιδιώτες (+7%), δεύτερη η Γερμανία με 924.000 και τρίτη η Ιταλία με 784.000 ταξιδιώτες. Η Κέρκυρα με +6%, η Θεσσαλονίκη με +6,9% και πάνω από 728.000 διεθνείς επιβάτες και η Ρόδος με +3,7% και πάνω από 1,26 εκατομμύριο διεθνείς επισκέπτες κατέγραψαν τους μεγαλύτερους όγκους.

Αξιοσημείωτη ήταν η επίδοση του αεροδρομίου της Κεφαλονιάς, με άνοδο κατά 13,8% ως προς τη διεθνή κίνηση, έστω κι αν ο αριθμός των ταξιδιωτών είναι σε χαμηλότερα επίπεδα, λίγο πάνω από τις 213.000.

Επίσης, στο Ιόνιο και την πρωταθλήτρια Κέρκυρα υψηλές επιδόσεις κατέγραψαν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και το Ισραήλ, ενώ και οι Ελληνες προτίμησαν φέτος περισσότερο το αεροδρόμιο του νησιού.

Εκτός των δημοφιλών νησιωτικών προορισμών στην αιχμή του καλοκαιριού, το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης συνέχισε την ανοδική του πορεία με συνολικά πάνω από 966.000 ταξιδιώτες, εκ των οποίων οι 728.000 ήταν στο δίκτυο εξωτερικού, με σημαντική αύξηση από αγορές όπως το Ισραήλ, η Γερμανία, η Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε σχέση με τον γεωπολιτικό παράγοντα που έχει επηρεάσει φέτος, από τον Μάρτιο και μετά, συνολικά τις αερομεταφορές, η κίνηση στα 14 αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece από και προς το δίκτυο της Μέσης Ανατολής δεν είχε επιπτώσεις στην κυκλοφορία τον Αύγουστο, με επιπλέον 44.000 επιβάτες σε σύγκριση με τον περσινό αντίστοιχο μήνα και άνοδο κατά 20,6%. Οι συντελεστές πληρότητας στη Μέση Ανατολή παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθεροί (82,1% τον Αύγουστο του 2026 έναντι 82,4% τον Αύγουστο του 2025), ενώ η συνολική αύξηση των πτήσεων υποδηλώνει ότι η ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται.

Για τον Αύγουστο το μερίδιο του δικτύου εσωτερικού ήταν 14%, με 968.000 επιβάτες συνολικά και άνοδο 5,7% έναντι του Αυγούστου του 2025.

Συνολικά στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια το μέσο ποσοστό πληρότητας μειώθηκε σε σύγκριση με τον περσινό Αύγουστο, στο 86,9% έναντι 88,1%, με τα περισσότερα αεροδρόμια να καταγράφουν χαμηλότερα επίπεδα λόγω της αύξησης της προσφοράς θέσεων από πολλές αεροπορικές εταιρείες, η οποία προήλθε από τη χρήση αεροσκαφών μεγαλύτερης χωρητικότητας και την επέκταση του δικτύου πτήσεων.

Η προσθήκη νέων δρομολογίων ενίσχυσε περαιτέρω τη διαθέσιμη χωρητικότητα, ενώ η αύξηση της επιβατικής κίνησης υστέρησε, με αποτέλεσμα τη μείωση του δείκτη πληρότητας σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025.

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