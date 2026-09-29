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Την έναρξη διάθεσης του Revolut GlobalHire σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας ανακοίνωσε σήμερα η Revolut Business. Μετά την επιτυχημένη διάθεση της ολοκληρωμένης πλατφόρμας στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα μπορούν πλέον να προσλαμβάνουν, να ενσωματώνουν στο δυναμικό τους και να αμείβουν εργαζομένους από όλο τον κόσμο, χωρίς τα παραδοσιακά εμπόδια που δυσχεραίνουν τη διεθνή ανάπτυξή τους.

Η πλατφόρμα ενσωματώνει υπηρεσίες Employer of Record (EoR) απευθείας στο οικοσύστημα της Revolut Business. Έτσι, οι επιχειρήσεις που επιδιώκουν να επεκταθούν σε νέες αγορές απαλλάσσονται από τα κρυφά κόστη ανάπτυξης που συνήθως επιβάλλουν οι παραδοσιακοί πάροχοι EoR. Το Revolut GlobalHire αξιοποιεί ανταγωνιστικές διατραπεζικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, εντός των ορίων του εκάστοτε προγράμματος και κατά τις ώρες λειτουργίας της αγοράς, καθώς και την προηγμένη υποδομή συναλλάγματος της Revolut Business, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να εξοικονομούν σημαντικά ποσά από τη διεθνή μισθοδοσία του προσωπικού τους.

Ο Alex Codina, Γενικός Διευθυντής Εμπορικών Πληρωμών και Revolut GlobalHire στη Revolut, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που φέρνουμε το Revolut GlobalHire στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, προσφέροντας στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έναν απρόσκοπτο τρόπο να αναπτυχθούν διεθνώς χωρίς την πολυπλοκότητα που συνεπάγεται η ίδρυση τοπικών νομικών οντοτήτων. Η Ελλάδα διαθέτει πολλές φιλόδοξες επιχειρήσεις που επενδύουν δυναμικά στην προσέλκυση ταλέντου και το Revolut GlobalHire προσφέρει στους οικονομικούς διευθυντές και τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού ένα στρατηγικό εργαλείο για την απρόσκοπτη πραγματοποίηση διεθνών προσλήψεων, διατηρώντας παράλληλα τον πλήρη έλεγχο σε θέματα συμμόρφωσης και διαχείρισης κεφαλαίων.»

Από την έναρξη λειτουργίας του στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Απρίλιο, το Revolut GlobalHire έχει ήδη προσφέρει σημαντικά λειτουργικά και οικονομικά οφέλη σε επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα.* Ενδεικτικά, μια παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας με επίκεντρο την έρευνα έχει επιτύχει σημαντικές βελτιώσεις αποδοτικότητας, εξοικονομώντας 53.412 δολάρια ετησίως από μετατροπές συναλλάγματος που αφορούν τη διεθνή μισθοδοσία, ενώ παράλληλα αποδέσμευσε κεφάλαια ύψους 299.778 δολαρίων που προηγουμένως ήταν δεσμευμένα ως εγγυητικές καταθέσεις.

«Οι υπηρεσίες EoR της Revolut αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές, επιτρέποντάς μας να διαχειριζόμαστε με ευκολία ιδιαίτερα σύνθετες επιχειρησιακές δραστηριότητες», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας. «Η ομάδα ανταποκρίνεται άμεσα σε οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει, προσφέροντας ακριβώς το επίπεδο αξιοπιστίας που απαιτείται για τη διαχείριση διεθνούς μισθοδοσίας. Θα συνιστούσαμε ανεπιφύλακτα τη λύση EoR της Revolut σε κάθε επιχείρηση με διεθνή παρουσία, καθώς η συνεχής υποστήριξη και η συνολική δομή κόστους της έχουν αποδειχθεί αισθητά ανώτερες από εκείνες άλλων παρόχων της αγοράς.»

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε συνέχεια μιας περιόδου ισχυρής αναπτυξιακής δυναμικής για τη Revolut Business, η οποία εξυπηρετεί πλέον περισσότερες από 850.000 επιχειρήσεις παγκοσμίως και συνεισφέρει σχεδόν το 20% στα ακαθάριστα κέρδη του Ομίλου.

* *Τα στοιχεία βασίζονται σε εσωτερικούς δείκτες της Revolut Business και σε επαληθευμένες δηλώσεις πελατών που συλλέχθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανά επιχείρηση, ανάλογα με το πρόγραμμα υπηρεσιών, τη χρήση του λογαριασμού και το μέγεθος της εταιρείας.

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