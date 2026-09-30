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Ικανοποίηση για την υιοθέτηση δύο βασικών προτάσεών του, την επέκταση της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις και την ένταξη των χρεών που δημιουργήθηκαν έως και το 2024, εκφράζει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ), μετά τις σχετικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το Επιμελητήριο υπογραμμίζει ότι πρόκειται για δύο παρεμβάσεις που αποτελούσαν πάγια αιτήματά του τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς θεωρεί ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται ένα ρεαλιστικό και βιώσιμο πλαίσιο αποπληρωμής των συσσωρευμένων υποχρεώσεών τους.

Σύμφωνα με το ΒΕΑ, η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους δεν μπορεί να εξετάζεται ανεξάρτητα από το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια σειρά διαδοχικών πιέσεων, από την οικονομική και υγειονομική κρίση έως την ενεργειακή αναστάτωση, οι συνέπειες της οποίας εξακολουθούν να επηρεάζουν το κόστος λειτουργίας τους.

Οι αυξημένες τιμές στην ενέργεια, στις πρώτες ύλες και στη χρηματοδότηση, σε συνδυασμό με τη μειωμένη ρευστότητα, εξακολουθούν να περιορίζουν τη δυνατότητα πολλών επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, σημειώνει το Επιμελητήριο.

Οι παρεμβάσεις που είχε ζητήσει το ΒΕΑ

Το ΒΕΑ υπενθυμίζει ότι είχε επισημάνει πως το προηγούμενο πλαίσιο των 72 δόσεων δεν ανταποκρινόταν στις πραγματικές δυνατότητες των μικρών επιχειρήσεων. Όπως ανέφερε, η υψηλή μηνιαία επιβάρυνση αύξανε τον κίνδυνο απώλειας της ρύθμισης και δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων χρεών.

Για τον λόγο αυτό, κατά την παρουσία του στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, είχε ζητήσει τη θεσμοθέτηση ρύθμισης έως 120 δόσεις, ώστε η μηνιαία δόση να καταστεί πιο διαχειρίσιμη για τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, είχε ζητήσει να διευρυνθεί το χρονικό όριο των οφειλών που μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση, καθώς θεωρούσε ότι ο αποκλεισμός των χρεών μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2023 δεν αντανακλούσε τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Το Επιμελητήριο είχε επισημάνει ότι οι πιέσεις στη ρευστότητα συνεχίστηκαν και το 2024, με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγαλύτερη περίμετρος ένταξης.

Η επέκταση στις 120 δόσεις και η συμπερίληψη των οφειλών του 2024 αποτελούν, σύμφωνα με το ΒΕΑ, κινήσεις που ευθυγραμμίζονται με τις συγκεκριμένες προτάσεις που είχε καταθέσει.

Ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Κωνσταντίνος Δαμίγος, χαρακτήρισε τις αλλαγές «ουσιαστική δικαίωση» δύο βασικών αιτημάτων που το Επιμελητήριο διεκδίκησε σταθερά.

Όπως σημείωσε, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν χρειάζονται «μια ακόμη ρύθμιση στα χαρτιά», αλλά ένα πλαίσιο που θα τους δίνει τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους χωρίς να απειλείται η λειτουργία τους.

Ο κ. Δαμίγος υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν υψηλό λειτουργικό κόστος και περιορισμένη ρευστότητα, επισημαίνοντας πως η αύξηση των δόσεων και η ένταξη των νεότερων χρεών αποτελούν σημαντικά βήματα, αλλά όχι το τέλος των παρεμβάσεων που απαιτούνται.

Τα αιτήματα που παραμένουν στο τραπέζι

Το ΒΕΑ σημειώνει ότι απαιτούνται και άλλες αλλαγές ώστε η νέα ρύθμιση να καταστεί πραγματικά αποτελεσματική.

Μεταξύ των προτάσεων που εξακολουθεί να προωθεί είναι η δραστική μείωση του επιτοκίου της ρύθμισης, με πρόταση για σταθερό επιτόκιο έως 2%, καθώς και η μείωση προστίμων και προσαυξήσεων, ώστε η επιμήκυνση της αποπληρωμής να μην εξανεμίζεται από το συνολικό κόστος της οφειλής.

Παράλληλα, ζητεί την κατάργηση περιορισμών που αποκλείουν οφειλέτες με ενεργές ρυθμίσεις, ώστε να μπορούν να μεταβούν σε ευνοϊκότερα σχήματα και να μειώσουν τη μηνιαία επιβάρυνσή τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στη δημιουργία ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού, καθώς, όπως επισημαίνει, η δέσμευση κεφαλαίων μπορεί να στερήσει από μια επιχείρηση τη δυνατότητα να καλύψει βασικές ανάγκες, όπως μισθούς, προμηθευτές, πρώτες ύλες αλλά και την ίδια τη ρύθμιση.

Για το ΒΕΑ, η επιτυχία του νέου πλαισίου θα κριθεί από το κατά πόσο οι επιχειρήσεις θα μπορούν να παραμείνουν συνεπείς μέχρι την ολοκλήρωση της αποπληρωμής. Στόχος, όπως αναφέρει, πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία παράλληλα με τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας και των θέσεων εργασίας.

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