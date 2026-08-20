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Τη διεύρυνση της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 δόσεις, προκειμένου να διευκολυνθούν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην αποπληρωμή των οφειλών τους, ζητά από την κυβέρνηση ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ).

Με σημερινή επιστολή του προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ο ΕΣΘ επαναφέρει το σχετικό αίτημα του εμπορικού κόσμου, επισημαίνοντας τις αυξημένες οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ζητά την εφαρμογή της πάγιας ρύθμισης σε έως 48 δόσεις, καθώς και τη δυνατότητα επανένταξης στις ρυθμίσεις για όσους είχαν υπαχθεί σε προηγούμενα προγράμματα, αλλά στη συνέχεια τις έχασαν.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στην εξυπηρέτηση παλαιών οφειλών, στις τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, αλλά και στα αυξημένα λειτουργικά κόστη.

«Ο εμπορικός κόσμος δεν ζητά διαγραφή των οφειλών. Ζητά ένα ρεαλιστικό πλαίσιο για την εξόφλησή τους», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην επιστολή. Ο ΕΣΘ ζητά από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου την κατανόηση των πραγματικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει σήμερα η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την άμεση εξέταση των προτάσεών του.

Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι να διαμορφωθεί ένα βιώσιμο πλαίσιο ρυθμίσεων, το οποίο θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία και η βιωσιμότητά τους.

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