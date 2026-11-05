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Με σημερινό διάταγμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει στη Ρωσία ο ιαπωνικός καπνοβιομηχανικός όμιλος Japan Tobacco Inc (JTI) περνούν στην προσωρινή διαχείριση της ρωσικής εταιρείας Promyshlennye Aktivy (Industrial Assets). Σύμφωνα με το διάταγμα, που επικαλείται το Ria Novosti το 100% των εταιρικών μεριδίων της Petro, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που ανήκει στην JTI Investments Sarl, τίθεται υπό την προσωρινή διαχείριση της Promyshlennye Aktivy.

Συγκεκριμένα, η ρωσική ανώνυμη εταιρεία Promyshlennye Aktivy (Industrial Assets) αναλαμβάνει τη διαχείριση των συμμετοχών της JTI σε τέσσερις ρωσικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης: JTI Donskoy Tabak, Petro, JTI Yelets και Kres Neva. Δεν διευκρινίζεται ο λόγος της απόφασης, ωστόσο το Κρεμλίνο έχει συνδέσει αντίστοιχες κινήσεις στο παρελθόν με τη στάση κρατών που χαρακτηρίζει «εχθρικά».

Μεγάλη πίεση δέχεται αυτή την ώρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών η μετοχή της Coca-Cola HBC, που βυθίζεται κοντά στο 12,5%, λόγω της παρουσίας της στη ρωσική αγορά. Παρά τις ισχυρές της επιδόσεις, η εταιρεία καλείται να συνυπολογίσει τις επιπτώσεις του γεωπολιτικού κινδύνου σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων. Άλλωστε, αρκετοί είναι οι ευρωπαϊκοί όμιλοι, που έχουν μπει το τελευταίο διάστημα στο στόχαστρο του Κρεμλίνου.

Η παρουσία της JTI στη ρωσική αγορά

Σύμφωνα με το Interfax, η JTI δραστηριοποιείται στη Ρωσία από την ίδρυσή της, το 1999, όταν η μητρική της, Japan Tobacco Inc., εξαγόρασε τις διεθνείς δραστηριότητες της R.J. Reynolds. Το 2007, η JTI κατέκτησε την πρώτη θέση στη ρωσική αγορά καπνού, ενισχύοντας περαιτέρω την κυριαρχία της το 2018 με την εξαγορά της Donskoy Tabak.

Οι τέσσερις εταιρείες που περιλαμβάνονται στο προεδρικό διάταγμα καλύπτουν διαφορετικά στάδια της παραγωγικής αλυσίδας. Συγκεκριμένα, οι εγκαταστάσεις της Petro στην Αγία Πετρούπολη και της JTI Donskoy Tabak στο Ροστόφ επί του Ντον παράγουν έτοιμα προϊόντα καπνού.

Αντίθετα, η JTI Yelets, στην περιφέρεια Λίπετσκ, και η Kres Neva, στην περιφέρεια Λένινγκραντ, δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία πρώτων υλών.

Πάντως, το διάταγμα δεν περιλαμβάνει πρόσθετα στοιχεία ταυτοποίησης της εταιρείας που αναλαμβάνει τη διαχείριση, πέρα από την επωνυμία της. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ποια ακριβώς από τις εταιρείες που είναι καταχωρισμένες στη Ρωσία με την επωνυμία Promyshlennye Aktivy θα αναλάβει τις δραστηριότητες της JTI.

Τα οικονομικά μεγέθη των τεσσάρων εταιρειών

Οι τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών του ομίλου JTI στη Ρωσία αφορούν τη χρήση του 2023.

Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία:

– JTI Donskoy Tabak: Έσοδα 10,3 δισ. ρούβλια και καθαρά κέρδη 1,3 δισ. ρούβλια.

– JTI Yelets: Έσοδα 1,25 δισ. ρούβλια και καθαρά κέρδη 139,9 εκατ. ρούβλια.

– Kres Neva: Έσοδα 8,5 δισ. ρούβλια και κέρδη 1,28 δισ. ρούβλια.

– Petro: Έσοδα 73 δισ. ρούβλια και κέρδη 13,2 δισ. ρούβλια.

Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία, η Petro αποτελεί τη μεγαλύτερη από τις τέσσερις εταιρείες ως προς τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία, συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών οικονομικών μεγεθών τους.

Τι έκαναν οι υπόλοιπες μεγάλες καπνοβιομηχανίες

Η απόφαση για την JTI αποτελεί την πρώτη εφαρμογή του μηχανισμού προσωρινής διαχείρισης σε περιουσιακά στοιχεία καπνοβιομηχανίας στη Ρωσία. Άλλοι διεθνείς όμιλοι είχαν επιλέξει τα προηγούμενα χρόνια να αποχωρήσουν από τη ρωσική αγορά μέσω πώλησης των τοπικών δραστηριοτήτων τους.

Το 2022, ο βρετανικός όμιλος Imperial Brands, στον οποίο ανήκει η Imperial Tobacco, μεταβίβασε τις δραστηριότητές του στη Ρωσία σε Ρώσους επενδυτές.

Αντίστοιχα, το 2023, η British American Tobacco πούλησε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία της στην τοπική διοικητική ομάδα.

Από την πλευρά της, η Philip Morris International είχε ανακοινώσει πριν από αρκετά χρόνια ότι εξέταζε το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της στη Ρωσία, ακόμη και μέσω μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, έκτοτε δεν έχουν δημοσιοποιηθεί νεότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου.

Στο στόχαστρο και άλλοι ευρωπαϊκοί όμιλοι

Η νέα απόφαση ακολουθεί την υπαγωγή των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων της ελβετικής Nestlé, της γερμανικής Metro και της γαλλικής Auchan σε καθεστώς προσωρινής διαχείρισης τον Σεπτέμβριο, υπενθυμίζει το Reuters.

Τον Οκτώβριο, η Μόσχα ανέλαβε επίσης τον έλεγχο των δραστηριοτήτων τεσσάρων ακόμη ευρωπαϊκών εταιρειών στη Ρωσία, επικαλούμενη τη στήριξη ευρωπαϊκών κρατών προς την Ουκρανία και αυτό που η ίδια χαρακτήρισε παράνομες απαλλοτριώσεις ρωσικής περιουσίας.

Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Ρωσίας – Ιαπωνίας

Η απόφαση για την Japan Tobacco έρχεται σε μια περίοδο επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Τόκιο. Τον Οκτώβριο, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε «εχθρική ενέργεια» την πώληση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην Ουκρανία από ιαπωνική εταιρεία, προειδοποιώντας για σκληρή αντίδραση.

Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν τον περασμένο μήνα ότι συνέλαβαν Ιάπωνα δημοσιογράφο στην περιοχή της Σαχαλίνης, στη ρωσική Άπω Ανατολή, ως ύποπτο για κατασκοπεία. Το περιστατικό σηματοδότησε νέα επιδείνωση των διμερών σχέσεων, οι οποίες έχουν ήδη επιβαρυνθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες.