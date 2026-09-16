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Η Santander αυξάνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 62 ευρώ από 58 ευρώ, διατηρώντας σύσταση «Outperform». Στη νέα της έκθεση με τίτλο «King of the Greek Motorway Market», ο οίκος εκτιμά ότι, μετά την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου των 659 εκατ. ευρώ, το επενδυτικό αφήγημα του ομίλου μεταβαίνει από την ανάδειξη της αξίας των υφιστάμενων παγίων σε μια νέα φάση επανεπένδυσης κεφαλαίων και δημιουργίας πρόσθετης υπεραξίας.

Πυλώνας είναι το σημαντικό χαρτοφυλάκιο νέων έργων παραχώρησης στην Ελλάδα. Όπως επισημαίνεται, παρότι η μετοχή έχει καταγράψει ισχυρό ράλι από την αρχή του έτους -παύοντας να αποτελεί κλασική περίπτωση «Deep Value»-, διατηρείται σημαντικό περιθώριο ανόδου μέχρι την πλήρη ενσωμάτωση της αξίας των έργων. Έτσι, βάσει του θετικού σεναρίου, η τιμή-στόχος θα αγγίξει ακόμη και τα 72 ευρώ.

Η διεθνής σύγκριση

Όσα αναφέρει η Santander έχουν ξεχωριστή σημασία, καθώς εντάσσονται σε εκτενή κλαδική μελέτη άνω των 200 σελίδων για τις ευρωπαϊκές υποδομές και κατασκευές. Σε αυτήν, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συγκρίνεται με κορυφαίους διεθνείς ομίλους, όπως οι Vinci, Ferrovial, ACS, Hochtief, Eiffage και Sacyr. Σε ένα περιβάλλον όπου η Santander εμφανίζεται πλέον ιδιαίτερα επιλεκτική απέναντι στον ευρωπαϊκό κλάδο, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συγκαταλέγεται στις τρεις κορυφαίες επιλογές της.

Η διεθνής σύγκριση είναι αποκαλυπτική: στη Γαλλία καταγράφονται πιέσεις λόγω της λήξης μεγάλων συμβάσεων παραχώρησης και του κινδύνου υψηλότερης φορολόγησης, ενώ στη Βόρεια Αμερική διαπιστώνεται εντεινόμενος ανταγωνισμός και υποβολή επιθετικότερων προσφορών. Στον αντίποδα, η Santander χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά αυτοκινητοδρόμων «sweet spot» -ιδανική συγκυρία-, με ένα νέο κύμα μεγάλων παραχωρήσεων προ των πυλών, από το οποίο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκτιμάται ότι θα επωφεληθεί τα μέγιστα λόγω στρατηγικής τοποθέτησης.

Το χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Σύμφωνα με τον οίκο, η εταιρεία διαθέτει το νεότερο χαρτοφυλάκιο στην Ευρώπη, με σταθμισμένη μέση υπολειπόμενη διάρκεια παραχωρήσεων περίπου 27 έτη, ελέγχοντας παράλληλα πάνω από το 85% της κυκλοφορίας στους παραχωρηθέντες οδικούς άξονες της χώρας. Η Santander θεωρεί ότι η αξία του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου δεν αποτυπώνεται ακόμη πλήρως στη χρηματιστηριακή αποτίμηση και προβλέπει ότι θα κορυφωθεί περίπου στα 3,5 δισ. ευρώ το 2032. Παράλληλα, εκτιμά αύξηση του αναλογικού EBITDA των αυτοκινητοδρόμων από 353 εκατ. ευρώ το 2025 σε 667 εκατ. ευρώ το 2030 (σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης – CAGR 14%).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στις μακροπρόθεσμες ταμειακές ροές και στη χρηματοδοτική ισχύ του Ομίλου. Η Santander υπολογίζει σε περίπου 13,2 δισ. ευρώ τα συνολικά μερίσματα από τις παραχωρήσεις έως τη λήξη τους, ενώ προβλέπει καθαρή ταμειακή θέση περίπου 0,4 δισ. ευρώ σε επίπεδο μητρικής (recourse debt) το 2026. Επιπλέον, ενσωματώνει στην αποτίμησή της περίπου 600 εκατ. ευρώ πρόσθετης υπεραξίας από την αξιοποίηση των αντληθέντων κεφαλαίων της πρόσφατης ΑΜΚ, κρίνοντας ότι η ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και η επενδυτική βαθμίδα ενισχύουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης νέων υποδομών με ελκυστικούς όρους.

Εξίσου θετική παραμένει η Santander για τον κατασκευαστικό βραχίονα, εκτιμώντας ότι η ΤΕΡΝΑ ελέγχει πάνω από το 50% της εγχώριας αγοράς έργων πολιτικού μηχανικού. Με ιστορικό υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο στα 6,6 δισ. ευρώ και περιθώριο EBIT 9,3% για το 2025, ο οίκος διαβλέπει πολυετή ισχυρή κερδοφορία, τοποθετώντας τις προβλέψεις του για το EBITDA του κλάδου περίπου 9% υψηλότερα από το consensus της αγοράς.

Καθίσταται σαφές ότι ο τίτλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει εδραιωθεί στο επίκεντρο του διεθνούς θεσμικού ενδιαφέροντος. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ξεκίνησαν κάλυψη της μετοχής η Jefferies και η UBS με τιμή-στόχο τα 55 ευρώ, καθώς και η Εθνική Χρηματιστηριακή με τιμή-στόχο τα 60 ευρώ.

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