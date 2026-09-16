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Θετικό αποτιμά η UBS το δεύτερο τρίμηνο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, διατηρώντας σύσταση Buy και τιμή στόχο στα €55, έναντι τιμής €43,40 κατά τη σύνταξη της έκθεσης. Η τράπεζα χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα ελαφρώς καλύτερα των προσδοκιών, με την υπεραπόδοση να προέρχεται κυρίως από τον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ η εικόνα στις παραχωρήσεις κινήθηκε κοντά στις προβλέψεις.

Τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε €1,109 δισ., έναντι εταιρικού consensus €1,074 δισ. και εκτίμησης της UBS στα €1,066 δισ. Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε €190 εκατ., περίπου 3% υψηλότερα από το consensus των €185 εκατ., αν και ελαφρώς χαμηλότερα από την πρόβλεψη της UBS για €195 εκατ. Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα €49 εκατ., έναντι εκτίμησης της αγοράς για €42 εκατ.

Η UBS εντοπίζει, ωστόσο, και ένα σημείο που μπορεί να συγκεντρώσει την προσοχή της αγοράς. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων υποχώρησε κατά 4% σε τριμηνιαία βάση στα €6,9 δισ., παρά την αύξησή του κατά 10% σε σχέση με πέρυσι, ενώ ο λόγος νέων αναθέσεων προς εκτελεσμένα έργα υπολογίζεται στις 0,4 φορές. Η τράπεζα θεωρεί ότι η εικόνα αυτή σχετίζεται κυρίως με τη χρονική ανομοιομορφία στις αναθέσεις και στην εκτέλεση μεγάλων έργων και δεν αλλάζει, προς το παρόν, τη συνολική αποτίμηση των αποτελεσμάτων.

Η μεγάλη έκπληξη στις κατασκευές

Το ισχυρότερο σημείο των αποτελεσμάτων ήταν ο κατασκευαστικός κλάδος. Τα έσοδα ανήλθαν σε €529 εκατ., αυξημένα κατά 13,1% σε ετήσια βάση, έναντι consensus €504 εκατ. Τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €67 εκατ., σημαντικά υψηλότερα τόσο από τα €57 εκατ. που ανέμενε η αγορά όσο και από τα €47 εκατ. της UBS.

Το περιθώριο EBITDA έφτασε το 12,8%, έναντι 11,3% του consensus και μόλις 9% της εκτίμησης της UBS. Η εταιρεία αποδίδει την επίδοση στην ποιότητα του μείγματος των έργων και στην έμφαση στην αποτελεσματική εκτέλεσή τους.

Σταθερή εικόνα στις παραχωρήσεις

Οι παραχωρήσεις, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 59% της αποτίμησης της UBS με βάση το άθροισμα των επιμέρους δραστηριοτήτων, κινήθηκαν κοντά στις εκτιμήσεις. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε €184 εκατ. και τα προσαρμοσμένα EBITDA σε €117 εκατ., με περιθώριο 63%.

Στην Αττική Οδό, τα έσοδα ανήλθαν σε €64 εκατ. και τα EBITDA σε €51 εκατ., με ιδιαίτερα υψηλό περιθώριο 79%. Η διοίκηση καταγράφει θετική δυναμική στην κυκλοφορία κατά το τρίτο τρίμηνο, με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να συνεχίζουν σε ρυθμούς αντίστοιχους με τους προηγούμενους μήνες.

Η Εγνατία Οδός εμφάνισε έσοδα €43 εκατ. και EBITDA €22 εκατ., με περιθώριο 51%, ενώ η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός κατέγραψαν συνολικά έσοδα €64 εκατ. και EBITDA €44 εκατ., με περιθώριο 69%.

Οι προβλέψεις για το 2026

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παραδοσιακά δεν παρέχει επίσημο guidance. Η UBS, εξαιρώντας τη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή που αναμένει ότι θα αποενοποιηθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, προβλέπει προσαρμοσμένα EBITDA €659 εκατ. για το σύνολο της χρονιάς. Από αυτά, τα €483 εκατ. εκτιμάται ότι θα προέλθουν από τις παραχωρήσεις και τα €194 εκατ. από τις κατασκευές.

Σε επίπεδο ομίλου, η UBS εκτιμά για το 2026 έσοδα €3,479 δισ., EBITDA €640 εκατ., λειτουργικά κέρδη €390 εκατ. και καθαρά κέρδη €180 εκατ., αυξημένα κατά περίπου 30% σε σχέση με το 2025. Τα κέρδη ανά μετοχή προβλέπονται στα €1,66.

Παράλληλα, η ισχυρή κεφαλαιακή θέση προσφέρει μεγαλύτερη ευχέρεια για την επόμενη φάση ανάπτυξης. Η μη συνδεόμενη με χρηματοδότηση έργων καθαρή θέση μετρητών διαμορφώθηκε στα €280 εκατ., έναντι μόλις €4 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η UBS αποτιμά τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τη μέθοδο του αθροίσματος των επιμέρους δραστηριοτήτων, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στις μακροχρόνιες και συνδεδεμένες με τον πληθωρισμό ταμειακές ροές των παραχωρήσεων. Η τιμή στόχος των €55 υποδηλώνει δυνητική άνοδο 26,7%, ενώ μαζί με την εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 1% η συνολική αναμενόμενη απόδοση διαμορφώνεται στο 27,7%.

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