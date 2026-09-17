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Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης από θέση ισχύος, ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Γιώργος Περιστέρης, κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη των αναλυτών. Ειδικότερα, όπως σημείωσε, ο Όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας, ισχυρή προβλεψιμότητα ταμειακών ροών, αξιοσημείωτη χρηματοοικονομική ευρωστία και ένα πλούσιο φάσμα νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Πιο αναλυτικά κατά την τηλεδιάσκεψη επισημάνθηκαν τα εξής:

Αυτοκινητόδρομοι: Η κυκλοφορία παρουσιάζει έντονη σταθερότητα, με την Αττική Οδό να καταγράφει αύξηση 2,5% από τις αρχές του έτους έως και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στις οδικές υποδομές της Αττικής καθίστανται ολοένα και πιο αναγκαίες, με το κατασκευαστικό και επενδυτικό τους αντικείμενο να εκτιμάται στα 2-3 δισ. ευρώ.

Κατασκευαστικός τομέας: Η προσεκτική επιλογή και τιμολόγηση των έργων, σε συνδυασμό με την επιχειρησιακή συνέπεια και την ταχύτητα εκτέλεσης, διατηρούν τα περιθώρια κερδοφορίας σε ικανοποιητικά επίπεδα, όπου και αναμένεται να παραμείνουν κατά τις επόμενες περιόδους. Ταυτόχρονα, το υψηλό ανεκτέλεστο 8,9 δισ. ευρώ εξασφαλίζει ισχυρή μακροπρόθεσμη ορατότητα.

Ενέργεια: Επαναδιατυπώθηκε η εκτίμηση για ολοκλήρωση της συναλλαγής της Motor Oil με τον Ήρωνα εντός του τρέχοντος έτους. Στον ίδιο χρονικό ορίζοντα αναμένεται και η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης (call option) για το έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία.

Διάρθρωση δανεισμού: Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι απαλλαγμένη από καθαρό χρέος, διαθέτοντας καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ύψους 280 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο Ομίλου, το προσαρμοσμένο καθαρό χρέος διαμορφώνεται σε 3,82 δισ. ευρώ λόγω των υποχρεωτικών λογιστικών ενοποιήσεων (ΔΠΧΑ). Εντούτοις, σχεδόν το σύνολο του ποσού αυτού αφορά δανεισμό χωρίς αναγωγή (non-recourse project finance), εκ του οποίου άνω του 85% συνδέεται αποκλειστικά με τις παραχωρήσεις της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού.

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