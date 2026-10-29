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Στις 964.851 ανήλθαν οι ενεργές επιχειρήσεις στην Ελλάδα το 2024, καταγράφοντας νέα αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ισχυρή παρουσία των επιχειρήσεων με ξένο κύριο μέτοχο, οι οποίες, αν και αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,5% του επιχειρηματικού πληθυσμού, πραγματοποιούν σχεδόν το 20% του συνολικού τζίρου.

Η εικόνα προκύπτει από δύο νέες έρευνες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που δημοσιεύθηκαν σήμερα και αποτυπώνουν τη δημογραφία των επιχειρήσεων και τη δραστηριότητα όσων ελέγχονται από την αλλοδαπή, με έτος αναφοράς το 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τη δημογραφία των επιχειρήσεων, το 2024 καταγράφηκαν 88.028 «γεννήσεις» νέων επιχειρήσεων και 37.391 «θάνατοι» επιχειρήσεων, με τη διαφορά να διαμορφώνεται σε 50.637 περισσότερες γεννήσεις από θανάτους.

Ο αριθμός των ενεργών επιχειρήσεων αυξήθηκε από 932.549 το 2023 σε 964.851 το 2024, δηλαδή κατά 32.302 επιχειρήσεις ή περίπου 3,5%. Το 2021 οι ενεργές επιχειρήσεις ανέρχονταν σε 880.349, ενώ το 2022 είχαν φτάσει τις 917.441.

Η απασχόληση στο σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 3.632.302 άτομα, ενώ οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν το 2024 απασχολούσαν 177.433 άτομα και εκείνες που διέκοψαν τη λειτουργία τους 48.129.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ελληνικής επιχειρηματικότητας παραμένει η μεγάλη παρουσία των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Από το σύνολο των ενεργών επιχειρήσεων, 707.282 ήταν ατομικές, ενώ 598.707 δεν απασχολούσαν μισθωτό προσωπικό.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στις νέες επιχειρήσεις, καθώς από τις 88.028 που δημιουργήθηκαν το 2024, οι 55.239 ήταν ατομικές και οι 66.606 δεν απασχολούσαν μισθωτούς.

Στην άλλη πλευρά, από τις 37.391 επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους, οι 34.974 ήταν ατομικές και οι 30.443 δεν απασχολούσαν μισθωτούς.

Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο διατήρησε την πρώτη θέση σε αριθμό ενεργών επιχειρήσεων, με 220.379 μονάδες, που αντιστοιχούν στο 22,8% του συνόλου.

Ακολούθησαν οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, με 167.255 επιχειρήσεις και ποσοστό 17,3%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι επιχειρήσεις καταλυμάτων και εστίασης, με 111.019 μονάδες ή 11,5%.

Στις νέες επιχειρήσεις, την πρώτη θέση κατέλαβαν οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, με 15.514 ιδρύσεις, ενώ ακολούθησαν το εμπόριο με 13.116 και η εστίαση και τα καταλύματα με 10.971.

Το εμπόριο κατέγραψε και τον μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους, με 9.738 περιπτώσεις, ή το 26% του συνόλου. Ακολούθησαν οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 5.983 και ο κλάδος καταλυμάτων και εστίασης με 5.540.

Σημαντική δραστηριότητα καταγράφηκε και στις επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης, οι οποίες ανήλθαν σε 7.528 και απασχολούσαν συνολικά 506.669 μισθωτούς.

Από αυτές, οι 2.667 δραστηριοποιούνταν στον τομέα των καταλυμάτων και της εστίασης, αντιπροσωπεύοντας το 35,4% του συνόλου, ενώ ακολουθούσαν το εμπόριο με 1.477 επιχειρήσεις και η μεταποίηση με 966.

Ακόμη πιο έντονη είναι η παρουσία του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου στις λεγόμενες «γαζέλες», δηλαδή τις νεαρές επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης.

Συνολικά καταγράφηκαν 746 τέτοιες επιχειρήσεις, με 37.045 μισθωτούς. Από αυτές, οι 319, δηλαδή το 42,8%, δραστηριοποιούνταν στα καταλύματα και στην εστίαση.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Αττική συγκέντρωνε 381.270 ενεργές επιχειρήσεις, που αντιστοιχούσαν στο 39,5% του συνόλου, ενώ ακολουθούσε η Κεντρική Μακεδονία με 153.553 επιχειρήσεις και ποσοστό 15,9%.

Η Αττική κατέγραψε επίσης 39.730 νέες επιχειρήσεις, με το ποσοστό γεννήσεων προς το σύνολο των ενεργών επιχειρήσεών της να φτάνει το 10,4%, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 9,4%.

Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων επιχειρήσεων, στο 4,8%, καταγράφηκαν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Κεντρική Μακεδονία και στη Δυτική Μακεδονία.

Στις επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης, ως ποσοστό των ενεργών επιχειρήσεων της κάθε περιφέρειας, ξεχώρισαν το Νότιο Αιγαίο με 1,3% και η Κρήτη με 1,1%.

Η δεύτερη έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ φωτίζει τη συμβολή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αλλά ελέγχονται από μετόχους του εξωτερικού.

Το 2024, οι επιχειρήσεις με ξένο κύριο μέτοχο ανέρχονταν σε 4.797, με συνολικό κύκλο εργασιών 88,1 δισ. ευρώ.

Παρά το γεγονός ότι αποτελούσαν μόλις το 0,5% του συνόλου των επιχειρήσεων στους εξεταζόμενους κλάδους, συγκέντρωναν το 19,7% του συνολικού κύκλου εργασιών, ο οποίος ανερχόταν σε περίπου 447,5 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις αυτές παρήγαγαν προστιθέμενη αξία 22,4 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 19,6% της συνολικής προστιθέμενης αξίας των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην έρευνα.

Η συνολική αξία παραγωγής τους ανήλθε σε 59,5 δισ. ευρώ, ενώ οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώθηκαν σε περίπου 70 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 32,7 δισ. ευρώ αφορούσαν αγαθά και υπηρεσίες που αποκτήθηκαν με σκοπό τη μεταπώληση χωρίς επεξεργασία.

Σημαντική είναι και η συνεισφορά τους στην απασχόληση. Οι επιχειρήσεις με ξένο έλεγχο απασχολούσαν 282.039 άτομα, δηλαδή το 7,8% της συνολικής απασχόλησης των εξεταζόμενων επιχειρήσεων.

Οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν σε 10,3 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 19,3% των συνολικών δαπανών προσωπικού, ενώ οι ακαθάριστες επενδύσεις τους σε υλικά αγαθά έφτασαν τα 4,43 δισ. ευρώ, ή το 20,8% των αντίστοιχων επενδύσεων.

Η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών δείχνει επίσης αύξηση της δραστηριότητάς τους τα τελευταία χρόνια. Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων με ξένο κύριο μέτοχο είχε διαμορφωθεί στα 62,1 δισ. ευρώ το 2021, στα 77,3 δισ. ευρώ το 2022 και στα 79 δισ. ευρώ το 2023, πριν φτάσει τα 88,1 δισ. ευρώ το 2024.

Ως προς τη χώρα στην οποία εδρεύει η τελική ελέγχουσα μονάδα, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Κύπρος, με 1.635 επιχειρήσεις, που αντιστοιχούν στο 34,1% του συνόλου των επιχειρήσεων με ξένο έλεγχο.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών 9,46 δισ. ευρώ και απασχολούσαν 49.679 εργαζομένους.

Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, με 401 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών περίπου 7,55 δισ. ευρώ, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, με 315 επιχειρήσεις και τζίρο 7,69 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Γερμανία, καθώς, παρά το γεγονός ότι καταλαμβάνει την τέταρτη θέση ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων, με 309, εμφανίζει τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών μεταξύ των πέντε κυριότερων χωρών που καταγράφει η έρευνα, ύψους 12,81 δισ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις γερμανικού ελέγχου απασχολούσαν 31.670 άτομα και πραγματοποίησαν ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά ύψους 715,7 εκατ. ευρώ.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το Λουξεμβούργο, με 228 επιχειρήσεις, τζίρο 5,79 δισ. ευρώ και 24.764 απασχολουμένους.