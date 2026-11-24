Στην καταβολή 100 εκατ. δολαρίων συμφώνησε η Shein, προκειμένου να διευθετήσει τις κατηγορίες της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC), σύμφωνα με τις οποίες ο κινεζικός κολοσσός της γρήγορης μόδας παραπλανούσε τους καταναλωτές σχετικά με τα προϊόντα του, τους προμηθευτές του και τις αξιολογήσεις των πελατών.

Σε προσφυγή που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας, η FTC υποστηρίζει ότι η Shein παραβίασε την αμερικανική νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, παρέχοντας ανεπαρκείς υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, φιλτράροντας παράνομα τις αξιολογήσεις των χρηστών και παρουσιάζοντας παραπλανητικές πληροφορίες για τη χώρα προέλευσης των προϊόντων και τις εργασιακές πρακτικές των προμηθευτών της.

Η αμερικανική εποπτική αρχή ζητεί την έκδοση δικαστικής εντολής για την παύση των επίμαχων πρακτικών, καθώς και την αποζημίωση των καταναλωτών που υπέστησαν ζημία.

Οι όροι του διακανονισμού κατατέθηκαν επίσης στο ομοσπονδιακό δικαστήριο, με τα 100 εκατ. δολάρια να προορίζονται για την αποζημίωση των καταναλωτών.

Σε ανακοίνωσή της, η Shein επιβεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της έρευνας, η οποία, όπως υποστήριξε, αφορά σε «ορισμένες επιχειρηματικές πρακτικές του παρελθόντος». Η εταιρεία εξέφρασε τη διαφωνία της με τους χαρακτηρισμούς της FTC, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης.

Οι αρνητικές αξιολογήσεις και οι καταγγελίες για καταναγκαστική εργασία

Σύμφωνα με την FTC, επί σειρά ετών η Shein δεν διέθετε τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών, ενώ μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 απασχολούσε μόλις πέντε υπαλλήλους στον συγκεκριμένο τομέα, παρά το γεγονός ότι καθημερινά διέθετε εκατομμύρια δέματα στην αμερικανική αγορά.

Παράλληλα, σύμφωνα με την προσφυγή, η εταιρεία καθυστερούσε ή αρνούνταν να δημοσιεύσει αρνητικές αξιολογήσεις καταναλωτών, οι οποίες περιείχαν λέξεις και φράσεις όπως «κατεστραμμένο», «κακή ποιότητα», «πολύ απογοητευμένος» και «πεταμένα χρήματα».

Η αμερικανική αρχή υποστηρίζει επίσης ότι η Shein δεν είχε τεκμηριώσει επαρκώς τους διαφημιστικούς ισχυρισμούς της σχετικά με την υπεύθυνη προμήθεια πρώτων υλών και το ζήτημα της χρήσης βαμβακιού που παράγεται υπό συνθήκες καταναγκαστικής εργασίας.

Πιέσεις στις πωλήσεις μετά την κατάργηση της δασμολογικής εξαίρεσης

Η Shein, οι μετοχές της οποίας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ την 1η Σεπτεμβρίου, έχει προσελκύσει εκατομμύρια καταναλωτές στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, χάρη στις εξαιρετικά χαμηλές τιμές και τη διαρκή ανανέωση της γκάμας των προϊόντων της.

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού της μοντέλου διαδραμάτισε η απαλλαγή από τους τελωνειακούς δασμούς για δέματα μικρής αξίας.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έβαλε τέλος στο συγκεκριμένο καθεστώς, καταργώντας τη λεγόμενη εξαίρεση «de minimis», η οποία επέτρεπε επί σχεδόν 90 χρόνια την εισαγωγή προϊόντων χαμηλής αξίας χωρίς την επιβολή δασμών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Bloomberg Second Measure, η οποία αναλύει συναλλαγές μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, οι πωλήσεις της Shein στις ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 6,6% κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο.