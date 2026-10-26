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Συνάντηση θα έχουν οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων της Pizza Fan με τον νομικό σύμβουλο της αλυσίδας σήμερα στις 14.00 το μεσημέρι στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι, στο πλαίσιο της κινητοποίησης που έχουν προγραμματίσει.

Το συνδικάτο επισιτισμού θα ζητήσει πλήρη ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης και το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας των τμημάτων και των καταστημάτων, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, καταβολή μισθών και ασφαλιστική κάλυψη των 2.500 εργαζόμενων στην εταιρεία, εκφράζοντας την αγωνία του προσωπικού για την επόμενη μέρα. Παράλληλα, διεκδικεί το πάγωμα των οφειλών των εργαζομένων προς τράπεζες, παρόχους ενέργειας και άλλους οργανισμούς.

Από τις απαντήσεις , θα κριθούν οι προθέσεις της εταιρείας όσον αφορά στην προσπάθεια άμεσης εγκατάστασης νέου τηλεφωνικού κέντρου και λογισμικού ώστε να αποκατασταθεί το σύστημα παραγγελιών, κομβικό σημείο για την συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.

Την ίδια ώρα εξελίσσονται παρασκηνιακές διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές για την πιθανή εξαγορά της αλυσίδας η οποία μπορεί να επλήγη από την αρνητική δημοσιότητα , θεωρείται, ωστόσο, από παράγοντες της αγοράς ότι διαθέτει ισχυρό brand, εκτεταμένο δίκτυο, σημαντική πελατειακή βάση και υποδομή, μέσω της οποίας διεκπεραιωνόταν πάνω από το 30% των παραγγελιών της, περιορίζοντας την εξάρτηση από τρίτες πλατφόρμες.