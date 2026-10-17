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Η SoftBank Group εξετάζει την εξαγορά της αμερικανικής εταιρείας υπηρεσιών ασφαλείας Allied Universal, σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία περίπου στα 18 δισ. δολάρια, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Οι συζητήσεις βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση, ούτε ως προς το τίμημα. Η πληροφορία για την πιθανή εξαγορά έγινε αρχικά γνωστή από το Bloomberg.

Η Allied Universal παρέχει υπηρεσίες φύλαξης και προσωπικό ασφαλείας σε επιχειρήσεις, χώρους εκδηλώσεων και μεγάλες διοργανώσεις. Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία της στον κλάδο των data centers, παρέχοντας υπηρεσίες τόσο κατά την ανάπτυξη όσο και κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Η δραστηριότητα αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη SoftBank, καθώς ο όμιλος του Μασαγιόσι Σον έχει στρέψει μεγάλο μέρος της στρατηγικής του στην τεχνητή νοημοσύνη και τις υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξή της.

Η πιθανή εξαγορά της Allied Universal θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτή τη στρατηγική, προσφέροντας στη SoftBank πρόσβαση σε έναν κλάδο όπου η αυξανόμενη χρήση τεχνολογίας και αυτοματισμών δημιουργεί νέες δυνατότητες.

Από τους φύλακες στα ρομπότ

Ένα από τα πιο φιλόδοξα σενάρια που συνδέονται με το deal αφορά τη ρομποτική.

Η SoftBank θα μπορούσε σταδιακά να επιδιώξει την αντικατάσταση μέρους του ανθρώπινου προσωπικού της Allied Universal με ρομπότ για συγκεκριμένες εργασίες ασφαλείας. Η ανάπτυξη και ευρεία χρήση ανθρωποειδών ρομπότ ως προσωπικού ασφαλείας, ωστόσο, αναμένεται να απαιτήσει περισσότερο χρόνο.

Η κίνηση θα αποτελούσε ακόμη ένα βήμα στη στρατηγική του Σον για επέκταση της SoftBank στον χώρο της αυτοματοποίησης και της ρομποτικής, συνδέοντας την τεχνητή νοημοσύνη με πραγματικές επιχειρησιακές εφαρμογές.

Η πιθανή εξαγορά της Allied Universal έρχεται μετά την ευρύτερη στροφή της SoftBank προς τη ρομποτική.

Ο ιαπωνικός όμιλος έχει ήδη συμφωνήσει να αποκτήσει τη δραστηριότητα ρομποτικής της ABB, σε συμφωνία ύψους 5,4 δισ. δολαρίων.

Η νέα κίνηση θα μπορούσε να διευρύνει περαιτέρω το οικοσύστημα δραστηριοτήτων της SoftBank, από την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και ρομπότ έως τις υπηρεσίες ασφαλείας όπου οι συγκεκριμένες τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν.

Η SoftBank είναι γνωστή για τις μεγάλες επενδύσεις της στον κλάδο της τεχνολογίας μέσω του Vision Fund.

Ο όμιλος υπήρξε από τους πρώτους μεγάλους επενδυτές της Alibaba, ενώ κατέχει την πλειοψηφική συμμετοχή στην Arm. Παράλληλα, είχε αποτελέσει σημαντικό χρηματοδότη της εταιρείας κοινόχρηστων χώρων γραφείων WeWork.

Η πιθανή επένδυση στην Allied Universal δείχνει ότι η στρατηγική του Σον δεν περιορίζεται πλέον στις παραδοσιακές τεχνολογικές εταιρείες, αλλά επεκτείνεται σε κλάδους όπου η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και ο αυτοματισμός μπορούν να μετασχηματίσουν την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Προς το παρόν, πάντως, οι διαβουλεύσεις παραμένουν προκαταρκτικές. Η SoftBank δεν σχολίασε τις πληροφορίες, ενώ η Allied Universal δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.