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Η SoftBank Group Corp. επιδιώκει να αντλήσει έως και 100 δισ. δολάρια από επενδυτές του Κόλπου για να ενισχύσει τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, ανέφεραν οι Financial Times.

Ο ιδρυτής Μασαγιόσι Σον έχει πραγματοποιήσει αρχικές συνομιλίες με επενδυτές, μεταξύ άλλων και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανέφερε η εφημερίδα επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Το προτεινόμενο fund θα εξαγοράζει εταιρείες και θα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική για τη βελτίωση των λειτουργιών, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Μια επιτυχημένη άντληση κεφαλαίων θα έδινε στον Σον νέο κεφάλαιο, αφού η SoftBank επένδυσε 65 δισ. δολάρια στην OpenAI. Η SoftBank είχε προηγουμένως απευθυνθεί σε κρατικούς επενδυτές στη Μέση Ανατολή για το πρώτο της Vision Fund, ύψους 100 δισ. δολαρίων.

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