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Νέα δημοσκόπηση μεταξύ 35.000 ανθρώπων σε όλο τον κόσμο καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την παγκόσμια συνεργασία και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη στους διεθνείς θεσμούς, αλλά και τη μικρότερη αποδοχή του ενδεχομένου να αναλάβουν ηγετικό ρόλο οι ΗΠΑ ή η Κίνα. Μάλιστα πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν και τις δύο χώρες απειλή.

Η δημοσκόπηση, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του Rockefeller Foundation σε 34 χώρες από τις 21 Ιουλίου ως τις 5 Αυγούστου, παρουσιάζει μια ζοφερή εικόνα των οικονομικών εξελίξεων και των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας, με σχεδόν το 70% των ερωτηθέντων να απαντά ότι η κατάσταση στον κόσμο έχει επιδεινωθεί στη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Μόνο το 38% εκτιμά ότι οι εθνικές οικονομίες θα βελτιωθούν τα επόμενα πέντε χρόνια, με την αισιοδοξία να σημειώνει μεγάλη πτώση σε δύο από τις μεγαλύτερες οικονομίες: μειώθηκε κατά 26 ποσοστιαίες μονάδες στην Ινδία, στο 50%, και κατά 16 μονάδες στην Κίνα, στο 56%.

Παρά τη γενικευμένη απαισιοδοξία, το 57% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι χώρες θα πρέπει να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η ασφάλεια, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να κάνουν συμβιβασμούς σε κάποια ζητήματα που αφορούν τα εθνικά τους συμφέροντα. Το ποσοστό παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με 55% που είχε την ίδια άποψη πέρυσι.

Η δημοσκόπηση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα, πραγματοποιήθηκε έπειτα από σχεδόν επτά μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος έχει προκαλέσει τεράστια αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, έχει περιορίσει την οικονομική ανάπτυξη και έχει τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό. Η κατάσταση αυτή διαδέχθηκε ένα έτος αναταράξεων που πυροδοτήθηκαν από τους σαρωτικούς δασμούς που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές από σχεδόν κάθε χώρα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, η πλειοψηφία των πολιτών δεν νιώθει άνετα με το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ ή η Κίνα να αναλάβουν τον ρόλο του παγκόσμιου ηγέτη και το 61% δήλωσε ότι οι χώρες θα πρέπει να συνεργαστούν χωρίς τη συμμετοχή των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Ο Καναδάς συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό αποδοχής (60%) σε ό,τι αφορά την ανάληψη ηγετικού ρόλου στα παγκόσμια ζητήματα και ακολουθούν η Ιαπωνία (58%) και η Αυστραλία (55%). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία συγκέντρωσαν το 55% και το 54% της αποδοχής αντίστοιχα, ενώ ο ΟΗΕ το 52%.

Αντιθέτως μόνο το 39% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα ένιωθε άνετα αν οι ΗΠΑ αναλάμβαναν ηγετικό ρόλο και το 37% υποστήριξε την Κίνα. Η Ρωσία συγκεντρώνει το μικρότερο ποσοστό αποδοχής, με 26%.

Ο Έρικ Πελόφσκι, αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Ροκφέλερ, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης έδειξαν πως η προσέγγιση των «μεσαίων δυνάμεων», την οποία υποστηρίζει ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ διαθέτει πραγματική αξιοπιστία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Κάρνεϊ έχει επίσης χαρακτηρίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αποτυχία της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων.

«Αντικατοπτρίζει μια βαθιά διάβρωση της παγκόσμιας ηγετικής ικανότητας» των ΗΠΑ, πρόσθεσε ο ίδιος. «Οι άνθρωποι συζητούν λύσεις στα παγκόσμια προβλήματα και δεν ζητούν πλέον από τους Αμερικανούς να σκεφτούν».

Οι απόψεις διαφέρουν μεταξύ των πολιτών των αναπτυσσόμενων και των αναπτυγμένων οικονομιών, με το 53% των αναπτυσσόμενων χωρών να νιώθουν άνετα με την Κίνα, έναντι του 23% των πιο πλούσιων κρατών. Η διαφορά για τη Ρωσία ανερχόταν σε 27 ποσοστιαίες μονάδες και για τις ΗΠΑ σε 17 μονάδες. Το ερώτημα δεν είχε τεθεί το 2025.

Από την άλλη, η εμπιστοσύνη στους παγκόσμιους θεσμούς αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας εμπιστεύεται το 69% έναντι του 61% το 2025 και τον ΟΗΕ το 62%, έναντι του 58%.

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στην εμπιστοσύνη προς την Παγκόσμια Τράπεζα (55% από 43%), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (51% από 43%) και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (54% από 48%).

Εξαιρουμένης της αξιολόγησης της χώρας των ίδιων των ερωτηθέντων, το 42% θεωρούσε τη Ρωσία μείζονα απειλή, έναντι 34% για τις ΗΠΑ και 30% για την Κίνα. Η Ρωσία ήταν η χώρα που κατονομάστηκε συχνότερα ως πηγή ανησυχίας σε 14 χώρες, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στην Ευρώπη.

Οι ΗΠΑ θεωρούνται η μεγαλύτερη απειλή από τους πολίτες 15 χωρών, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να καταγράφονται στην Ινδονησία (73%), τη Βραζιλία (59%), το Μεξικό (58%) και την Τουρκία (57%).

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