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Την αντίδραση της Space Hellas προκάλεσε δημοσίευμα της 3ης Νοεμβρίου 2026, το οποίο αναφέρεται σε φερόμενο έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην εταιρεία για «φούσκωμα κερδών μέσω Singular».

Σε ανακοίνωσή της προς το επενδυτικό κοινό, η Space Hellas χαρακτηρίζει το δημοσίευμα «κακόβουλο και παραπλανητικό», τόσο ως προς την ουσία του όσο και ως προς τις εντυπώσεις που, όπως υποστηρίζει, επιχειρεί να δημιουργήσει.

Παράλληλα, η εταιρεία δηλώνει ότι επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη.