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Με ένα ταμείο που συνεχίζει να «φουσκώνει», μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και 2-3 υποψήφιες εταιρείες να παραμένουν στο ραντάρ της, η AS Company μπαίνει στην επόμενη φάση αναζήτησης της εξαγοράς που θα διευρύνει το αποτύπωμά της πέρα από τα σημερινά όρια της δραστηριότητάς της. Μόνο που ο χρόνος φαίνεται πλέον να μετακινείται.

Ο στόχος που είχε περιγράψει στο newmoney τον περασμένο Δεκέμβριο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κ. Στράτος Ανδρεάδης, ήταν να γίνει μία εξαγορά μέσα στο 2026. Εννέα μήνες αργότερα, οι επαφές συνεχίζονται, χωρίς όμως κάποια από τις περιπτώσεις που εξετάζονται να έχει φτάσει σε ώριμο στάδιο. Στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές η διοίκηση τοποθέτησε πλέον πιθανές εξελίξεις από το 2027.

Τα κεφάλαια πάντως για μία συμφωνία υπάρχουν και είναι σήμερα περισσότερα. Στο τέλος Ιουνίου τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές επενδύσεις του Ομίλου είχαν φτάσει τα 28,49 εκατ. ευρώ, από 21,17 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός παραμένει μηδενικός. Από το συνολικό ποσό, 14,17 εκατ. ευρώ ήταν διαθέσιμα και 12,19 εκατ. ευρώ τοποθετημένα σε χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Το ταμείο

Το ερώτημα επομένως είναι πού θα κατευθυνθούν αυτά τα κεφάλαια. Ο αντιπρόεδρος της AS Company, κ. Απόστολος Πεταλάς, ανέφερε στους αναλυτές ότι η ρευστότητα υπερβαίνει πλέον σημαντικά τις ανάγκες της καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας.

Η πρώτη επιλογή παραμένει η χρηματοδότηση εξαγορών. Εάν όμως μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια δεν εμφανιστεί ο στόχος που αναζητεί η διοίκηση, στο τραπέζι βρίσκεται και η επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους. Παράλληλα παραμένει η δέσμευση για ελάχιστη απόδοση 5% προς τους μετόχους.

Η AS Company δεν αναζητεί μία εταιρεία απλώς για να αγοράσει επιπλέον τζίρο. Θέλει έναν στόχο που να συμπληρώνει όσα ήδη διαθέτει: να ανοίγει πρόσβαση σε νέα πελατειακή βάση και διαφορετικά κανάλια πωλήσεων, ιδιαίτερα στις πωλήσεις προς επιχειρήσεις, και ταυτόχρονα να μπορεί να αξιοποιήσει τις εμπορικές και λειτουργικές υποδομές του Ομίλου.

Πρόκειται ουσιαστικά για συνέχεια της κατεύθυνσης που είχε περιγράψει ο κ. Ανδρεάδης στο newmoney τον Δεκέμβριο, όταν αποκάλυπτε ότι ήδη εξετάζονταν 2-3 περιπτώσεις και ότι το ενδιαφέρον της AS Company δεν περιοριζόταν πλέον στενά στο παραδοσιακό παιδικό παιχνίδι.

Πέρα από το παιχνίδι

Η διεύρυνση αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς η εταιρεία επιχειρεί να απαντήσει στην υπογεννητικότητα, μία από τις βασικές μακροπρόθεσμες προκλήσεις της αγοράς παιχνιδιού. Το χαρτοφυλάκιο εμπλουτίζεται με κατηγορίες για μεγαλύτερες ηλικίες, πέρα από το παιδικό παιχνίδι και τα προϊόντα βρεφικής ανάπτυξης, ενώ αυξάνεται το βάρος των προϊόντων που αναπτύσσει η ίδια η AS Company. Στόχος είναι να διευρυνθεί το κοινό της προς εφήβους και ενηλίκους, αξιοποιώντας τις εμπορικές δυνατότητες και την τεχνογνωσία που έχει ήδη δημιουργήσει.

Την ίδια ώρα αλλάζει και το μοντέλο παρουσίας στην Κύπρο. Η εταιρεία προχωρά στην εκκαθάριση της τοπικής της παρουσίας και η αγορά θα εξυπηρετείται πλέον από την Ελλάδα. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην τηλεδιάσκεψη, αρκετοί μεγάλοι πελάτες της AS Company στην Ελλάδα έχουν ήδη παρουσία στην κυπριακή αγορά, με μέρος των εμπορικών συμφωνιών να γίνεται από εδώ. Στην απόφαση συνεκτιμήθηκαν το κόστος διατήρησης αυτόνομης δομής και η αύξηση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή στην Κύπρο στο 15%.

Τα Μάταλα

Παράλληλα προχωρά προς συγκεκριμένη μορφή η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας στα Μάταλα της Κρήτης. Το σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη οκτώ βιλών συνολικής επιφάνειας περίπου 1.000 τ.μ., οι οποίες θα διατεθούν προς πώληση. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία αδειοδότησης, ενώ η πρώτη φάση της επένδυσης υπολογίζεται μεταξύ 3,5 και 4 εκατ. ευρώ. Η κατασκευή θα δοθεί σε εξωτερικό ανάδοχο μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας.

Στο ακίνητο υπάρχει και παλιό ξενοδοχείο, η αξιοποίηση του οποίου αποτελεί δυνητικά τη δεύτερη φάση του σχεδίου, με την επένδυση να υπολογίζεται περίπου στα 4 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση θέλει ωστόσο πρώτα να προχωρήσει και να αξιολογήσει την ανάπτυξη των κατοικιών πριν λάβει τις επόμενες αποφάσεις.

Η εξέλιξη έχει ενδιαφέρον και σε σχέση με όσα είχε δηλώσει ο κ. Ανδρεάδης στο newmoney στα τέλη του 2025: η AS Company δεν επιδιώκει να δημιουργήσει έναν μόνιμο επιχειρηματικό βραχίονα ακινήτων, αλλά να αξιοποιήσει τα ακίνητα που ήδη διαθέτει και στη συνέχεια να επικεντρωθεί στην κύρια δραστηριότητά της.

Ο στόχος του 10%

Στο επιχειρησιακό μέτωπο, η διοίκηση εξακολουθεί να θέτει ψηλότερα τον πήχη από την επίδοση του πρώτου εξαμήνου. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,19%, στα 15,95 εκατ. ευρώ, όμως το EBITDA ενισχύθηκε κατά 27,88%, στα 3,17 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη κατά 65,09%, στα 2,35 εκατ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο ανέβηκε στο 52,21% από 48,32%.

Η διοίκηση διατηρεί για το σύνολο του 2026 τον στόχο αύξησης κατά 10% τόσο του κύκλου εργασιών όσο και των κερδών, παρά τη χαμηλότερη μέχρι στιγμής αύξηση των πωλήσεων. Το βάρος πέφτει στο δεύτερο εξάμηνο και ιδιαίτερα στο τέταρτο τρίμηνο, το οποίο παραδοσιακά είναι το ισχυρότερο για την αγορά παιχνιδιού. Η σύγκριση του πρώτου εξαμήνου ήταν άλλωστε απαιτητική, καθώς το αντίστοιχο διάστημα του 2025 οι πωλήσεις είχαν αυξηθεί περίπου κατά 32%.

Ιδιαίτερα ισχυρές ήταν και οι λειτουργικές ταμειακές ροές, οι οποίες σχεδόν διπλασιάστηκαν στα 7,10 εκατ. ευρώ από 3,82 εκατ. ευρώ. Η αύξηση συνδέεται κυρίως με την είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων που είχαν δημιουργηθεί από τις υψηλές πωλήσεις της προηγούμενης χρήσης.

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