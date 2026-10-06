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Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοίνωσε την παραίτηση του κ. Ιωάννη Βογιατζή, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει της από 30.09.2026 απόφασής του, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

Λάµπρος Παπαδόπουλος του Γεωργίου, Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος, Τάσος Καζίνος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Γεώργιος Κορμάς του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Σουζάνα Πογιατζή του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Δημήτριος Ραγιάς του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αρτεμησία Κουρκουμέλη του Αριστόβολου, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Adam Golebiowski του Henryk, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και Megan E. Greene του Alan, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής από της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 20.03.2026 και, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ’ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης περί εκλογής ΔΣ.

Δεδομένου ότι δεν προστέθηκαν νέα μέλη στο υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο, συνεχίζει να ισχύει, ότι άπαντα τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν διεξοδικώς ελεγχθεί, τόσο από άποψη ατομικής, όσο και συλλογικής καταλληλότητας και έχουν κριθεί κατάλληλα για την εκλογή τους ως μέλη αυτού, σύμφωνα και με την κατά το χρόνο εκείνο σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, καθώς και σύμφωνα με τις προβλέψεις του εφαρμοζόμενου Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 4/452/01.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει.

Μάλιστα, ο ορισμός των ανωτέρω ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση της 20.03.2026, πραγματοποιήθηκε με βάση τις προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς και τις προϋποθέσεις της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ως ακολούθως:

Επενδυτική Επιτροπή

Τάσος Καζίνος, Πρόεδρος

Γεώργιος Κορμάς, Μέλος

Δημήτριος Ραγιάς, Μέλος

Adam Golebiowski, Μέλος

Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Λάμπρος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος

Σουζάνα Πογιατζή, Μέλος

Αρτεμησία Κουρκουμέλη, Μέλος

Megan Greene, Μέλος

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, και κατόπιν της σχετικής αυθημερόν απόφασης της Επιτροπής, εξελέγησαν τα μέλη και η Πρόεδρος αυτής, ως ακολούθως:

Επιτροπή Ελέγχου

Σουζάνα Πογιατζή, Πρόεδρος

Λάμπρος Παπαδόπουλος, Μέλος

Adam Golebiowski, Μέλος

Η θητεία όλων των ως άνω Επιτροπών είναι τετραετής και λήγει μαζί με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ανωτέρω προβλέπεται.

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