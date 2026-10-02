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Ισχυρές επιδόσεις αναμένει για την Coca-Cola HBC στο τρίτο τρίμηνο του 2026 η UBS, εκτιμώντας ότι η αύξηση των οργανικών εσόδων θα κινηθεί υψηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς. Ο οίκος διατηρεί τη σύσταση Buy και την τιμή-στόχο στις €65,76 (56 λίρες), με περιθώριο ανόδου περίπου 29%.

Η UBS προβλέπει οργανική αύξηση εσόδων κατά 8,5% στο τρίτο τρίμηνο, έναντι εκτίμησης της αγοράς για 7,7%. Οι όγκοι αναμένεται να ενισχυθούν κατά 5,2%, περίπου στα επίπεδα του consensus, ενώ η θετική έκπληξη εκτιμάται ότι θα προέλθει κυρίως από το μείγμα τιμών και προϊόντων, για το οποίο προβλέπεται αύξηση 3,1%, έναντι 2,4% που περιμένει η αγορά. Η Coca-Cola HBC αναμένεται να ανακοινώσει τις πωλήσεις τρίτου τριμήνου στις 4 Νοεμβρίου.

Πού βλέπει θετικές εκπλήξεις

Στις ανεπτυγμένες αγορές, η UBS προβλέπει αύξηση όγκων κατά 4,6%, αισθητά υψηλότερα από το 1,9% του consensus. Στην Ιταλία διαπιστώνει ισχυρές τάσεις πωλήσεων στα ανθρακούχα αναψυκτικά και κέρδη μεριδίων αγοράς, ενώ θετικά λειτουργούν και οι ευκολότερες συγκρίσεις σε άλλες αγορές, μεταξύ των οποίων η Αυστρία.

Στις αναπτυσσόμενες αγορές αναμένεται αύξηση όγκων 4,1%, έναντι 2,3% της αγοράς. Η Πολωνία εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης, η Ουγγαρία επωφελείται από τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και η Τσεχία αναμένεται να επιταχύνει σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο.

Πιο συγκρατημένη είναι η εικόνα στις αναδυόμενες αγορές, όπου η UBS προβλέπει αύξηση όγκων 5,6%, έναντι 6,8% του consensus. Στη Νιγηρία οι υποκείμενες τάσεις παραμένουν ισχυρές, ενώ στην Αίγυπτο αναμένεται κάποια επιβράδυνση. Στην Ουκρανία, οι όγκοι εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν από προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα μετά τις ζημιές που υπέστησαν γραμμές παραγωγής τον Σεπτέμβριο.

Έσοδα €12,6 δισ. και κέρδη άνω του €1 δισ.

Για το σύνολο του 2026, η UBS προβλέπει έσοδα €12,555 δισ., αυξημένα κατά 8,2%, και EBIT €1,517 δισ., αυξημένο κατά 11,8%. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη εκτιμώνται στα €1,077 δισ., από €989 εκατ. το 2025, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αναμένονται στα €2,95. Για το 2027, ο οίκος τοποθετεί τα έσοδα στα €13,293 δισ., το EBIT στα €1,637 δισ. και τα καθαρά κέρδη στα €1,173 δισ.

Παράλληλα, η μόχλευση υποχωρεί σημαντικά, με τον καθαρό δανεισμό να εκτιμάται στα €812 εκατ. το 2026 και στα €426 εκατ. το 2027. Σε επίπεδο αποτίμησης, η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου 16 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, σε επίπεδα αντίστοιχα με τις ευρωπαϊκές εταιρείες βασικών καταναλωτικών αγαθών εξαιρουμένων των αλκοολούχων ποτών

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