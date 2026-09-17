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Η V+O Greece | SEC Newgate ανακοινώνει τη συμμετοχή της, ως Workshop Partner, στην πρώτη διοργάνωση του IPOready στην Ελλάδα από τη Euronext Athens. Πρόκειται για το κορυφαίο ευρωπαϊκό πρόγραμμα της Euronext που υποστηρίζει την προετοιμασία εταιρειών για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο. Η πρώτη διοργάνωση του προγράμματος στην Ελλάδα θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2027.

Η συνεργασία με τη Euronext Athens στο πλαίσιο του προγράμματος IPOready αντικατοπτρίζει τη μακροχρόνια και εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία της V+O Greece | SEC Newgate στη χρηματοοικονομική επικοινωνία και την υποστήριξη εταιρειών στον διάλογό τους με την επενδυτική κοινότητα, σε κάθε στάδιο της αναπτυξιακής πορείας, από την προετοιμασία για είσοδο στο χρηματιστήριο έως τη λειτουργία τους ως εισηγμένες εταιρείες.

Με περισσότερα από 25 χρόνια παρουσίας στην αγορά, η V+O Greece | SEC Newgate έχει υποστηρίξει ελληνικές και διεθνείς εταιρείες σε σημαντικές και σύνθετες επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO), εκδόσεων ομολόγων, αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) και άμεσων ξένων επενδύσεων.

Μέσα από αυτή την εμπειρία, η εταιρεία έχει συμβάλει στη διαμόρφωση ισχυρών επενδυτικών προτάσεων (equity stories), στην ανάπτυξη σχέσεων με επενδυτές και stakeholders και στην επικοινωνιακή υποστήριξη εταιρειών που βρίσκονται σε κρίσιμες φάσεις ανάπτυξης και μετασχηματισμού.

Στο πλαίσιο του IPOready, η V+O Greece | SEC Newgate θα μεταφέρει την τεχνογνωσία της σε θέματα χρηματοοικονομικής επικοινωνίας, καλύπτοντας ζητήματα όπως η ανάπτυξη equity stories και η στρατηγική προσέγγιση της επενδυτικής κοινότητας, τομείς ιδιαίτερα σημαντικούς για εταιρείες που εξετάζουν την άντληση κεφαλαίων μέσω των αγορών.

Η Group CEO της V+O Group | SEC Newgate, Τέτη Κανελλοπούλου, δήλωσε: «Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων συνδέεται άμεσα με την ικανότητά τους να προσελκύουν επενδυτικά κεφάλαια και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρουν οι κεφαλαιαγορές.

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις καλούνται να εξετάσουν τρόπους πρόσβασης σε αναπτυξιακά κεφάλαια, να υιοθετήσουν υψηλότερα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και να προετοιμαστούν για έναν πιο απαιτητικό διάλογο με την επενδυτική κοινότητα.

Το IPOready έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη, προσφέροντας ουσιαστική προετοιμασία σε επιχειρήσεις που εξετάζουν το επόμενο βήμα στην αναπτυξιακή τους πορεία.

Η χρηματοοικονομική επικοινωνία, η διαμόρφωση ενός σαφούς και ελκυστικού equity story και οι σχέσεις με επενδυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της διαδικασίας, καθώς η εμπιστοσύνη της αγοράς χτίζεται πολύ πριν από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μιας εταιρείας στο χρηματιστήριο.

Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι μια τέτοια πρωτοβουλία υλοποιείται πλέον και στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην προετοιμασία των ελληνικών επιχειρήσεων για τις απαιτήσεις και τις ευκαιρίες των αγορών. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που αποτελούμε μέρος αυτής της προσπάθειας».

Το πρόγραμμα IPOready της Euronext

Το IPOready είναι το κορυφαίο εξειδικευμένο πρόγραμμα προετοιμασίας της Euronext, το οποίο απευθύνεται σε ανώτατα διοικητικά στελέχη (C-Level executives) εταιρειών που διερευνούν το ενδεχόμενο εισαγωγής στο χρηματιστήριο μέσα στα επόμενα 1 έως 3 χρόνια.

Ξεκινώντας το 2015 από τη Euronext και σε συνεργασία με το INSEAD, το IPOready έχει στηρίξει μέχρι σήμερα περισσότερες από 1.300 εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από δίκτυο περισσότερων από 80 εξειδικευμένων συνεργατών, ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αποτελεί τον διεθνή εταίρο του προγράμματος.

Με διάρκεια 6 μήνες, το IPOready συνδυάζει εκπαιδευτικά σεμινάρια, workshops, καθοδήγηση από εξειδικευμένους συμβούλους, ανταλλαγή γνώσεων και ευκαιρίες δικτύωσης.

Οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώσεις σε κρίσιμα ζητήματα που συνδέονται με μια δημόσια εγγραφή, όπως η εταιρική διακυβέρνηση, η προετοιμασία για την εισαγωγή, η αποτίμηση, οι σχέσεις με επενδυτές, η χρηματοοικονομική επικοινωνία, η στρατηγική προσέγγιση επενδυτών, οι νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και η λειτουργία μιας εισηγμένης εταιρείας.