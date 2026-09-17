Απώλειες στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Νευρικότητα πριν το mega-rebalancing (upd)

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(Last update: 14:10)

Νευρικές κινήσεις και έντονη μεταβλητότητα είναι τα δύο στοιχεία που παρατηρούνται σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο στις ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά κυρίως στις επικείμενες εισροές κεφαλαίων λόγω της αναβάθμισης του ΧΑ στις ανεπτυγμένες αγορές.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (17/9) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,42% και διαπραγματεύεται στις 2.687,42 μονάδες. Σε περίπου 33 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.678,46 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.712,08 μονάδες.

Η πρώτη αύξηση επιτοκίων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας μετά από τρία χρόνια είναι πλέον γεγονός. Η Federal Reserve, υπό την ηγεσία του Κέβιν Γουόρς, επιβεβαίωσε τις προβλέψεις των αναλυτών, προχωρώντας σε αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης και διαμορφώνοντας το βασικό επιτόκιο στο 3,75% – 4%. Παράλληλα, ο επικεφαλής της Fed υιοθέτησε αυστηρή ρητορική, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα παρέμβαση εντός της τρέχουσας χρονιάς προκειμένου να τιθασευτεί ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός.

Η «σύσφιξη» της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την υποχώρηση των τιμών του αργού πετρελαίου -καθώς υποχωρούν οι ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς- δίνει το περιθώριο για ανοδική κίνηση στις διεθνείς αγορές.

Εν αναμονή ιστορικών ανακατατάξεων βρίσκεται η εγχώρια αγορά, καθώς αύριο Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή η αναβάθμιση των ελληνικών μετοχών στις αναπτυγμένες αγορές από τους οίκους Stoxx και FTSE Russell, με επίσημη ισχύ από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να πυροδοτήσει πρωτοφανείς συναλλακτικές ροές. Την Παρασκευή (18/8) αναμένεται επίσης το τριμηνιαίο κλείσιμο στα παράγωγα (triple witching) για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) και τα options σε μετοχές και δείκτες, αλλά και οι ετυμηγορίες της Moody’s και της Scope Ratings για την ελληνική οικονομία.

Συνολικά 9 ελληνικές εισηγμένες εισάγονται στον δείκτη Stoxx Europe 600 καθώς και στον ευρύτερο δείκτη Euro Stoxx. Πρόκειται για τις Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Jumbo, Motor Oil, ΔΕΗ και Metlen.

Όσον αφορά τους δείκτες FTSE All World, στην κατηγορία της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSE Mid Cap) εντάσσονται 10 μετοχές: Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Allwyn, Cenergy, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και Viohalco. Στη μικρή κεφαλαιοποίηση (FTSE Small Cap) εισέρχονται 22 τίτλοι και συγκεκριμένα οι: Aegean, Aktor, ΔΑΑ, ΕΥΔΑΠ, Autohellas, ΑΒΑΞ, Bally’s Intralot, Τράπεζα Κύπρου, CrediaBank, Ελλάκτωρ, ElvalHalcor, Euronext Athens, HELLENiQ ENERGY, ΑΔΜΗΕ, Jumbo, Lamda Development, Motor Oil, Optima Bank, ΟΛΠ, Quest, Σαράντης και Titan. Ακόμη 30 εταιρείες θα ταξινομηθούν στην κατηγορία Micro Cap.

Για την ομαλή διαχείριση των πρωτοφανών όγκων εντολών, οι αρχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισαν να παρατείνουν τη φάση συναλλαγών «At-the-Close», καθώς και την καταγραφή προσυμφωνημένων συναλλαγών (block-trades) έως τις 17:30, αντί για τις 17:20, για το διάστημα 16-18 Σεπτεμβρίου. Η κίνηση αυτή προετοιμάζει την αγορά για το μεγαλύτερο rebalancing στην ιστορία της.

Παράλληλα, συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι δημοσιεύσεις οικονομικών μεγεθών από τις εισηγμένες, με την Ευρώπη Holdings και την E.In.S. (πρώην Ευρωσύμβουλοι) να προβαίνουν σε ανακοινώσεις πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών. Θα ακολουθήσουν η Profile και η Lavipharm μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Αύριο (18/9) σειρά έχουν η Ελλάκτωρ και η Κέκροψ. Μεταξύ άλλων, την ερχόμενη εβδομάδα ανακοινώνουν αποτελέσματα ο ΑΔΜΗΕ και η Κρι Κρι την Τετάρτη (23/9) και η Aktor, η Jumbo και η ΕΥΔΑΠ την Πέμπτη (24/9).

Τέλος, παύει σήμερα η διαπραγμάτευση και διαγράφονται από τη Euronext Athens οι 11.580.849 ίδιες μετοχές της Εθνικής Τράπεζας. Το σύνολο των μετοχών που είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ ανέρχεται σε 903.134.304 μετοχές με νέα ονομαστική αξία 3 ευρώ ανά μετοχή (από 1 ευρώ ανά μετοχή).

Προβάδισμα για τους πωλητές

Πτώση -0,8% σημειώνουν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.210,01 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχωρεί κατά -0,52% στις 6.893,65 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) καταγράφει απώλειες -0,03% στις 3.018,95 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 176,45 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 22,22 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα. Τζίρο 23,3 εκατ. ευρώ κάνει η Eurobank και ακολουθεί η Εθνική με 22,6 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 196,53 δισ. ευρώ. Αρνητικό είναι το πρόσημο για 64 μετοχές, θετικό για 37, ενώ 14 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική υποχωρεί κατά -1,3%, η Alpha Bank και η Πειραιώς κατά -1,1% και η Eurobank κατά -0,6%. Η CrediaBank χάνει -1,4%, ενώ αντίθετα η Τράπεζα Κύπρου ενισχύεται κατά +0,8% και η Optima bank κινείται υψηλότερα κατά +2,6% κοντά στα 13,3 ευρώ και σε νέα επίπεδα ρεκόρ.