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Η Y/KNOT Invest γνωστοποίησε αναλυτικά τη διάθεση των 22,785 εκατ. ευρώ που άντλησε από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μετά την εκ παραδρομής μη συμπερίληψη της σχετικής Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις. Τα κεφάλαια κατευθύνθηκαν, μεταξύ άλλων, στην επένδυση στο δεξαμενόπλοιο AMETHYST, στην αποπληρωμή ομολογιακού δανείου και στην κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η Υ/KNOT Invest A.E. (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι εκ παραδρομής δεν περιλήφθηκε στις ενδιάμεσες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2026 – 30.06.2026 η Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (η «Έκθεση») για την περίοδο που λήγει στις 30.06.2026, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 10A/1038/30.10.2024 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι η Εταιρεία, σύμφωνα με την από 23.03.2026 απόφαση της επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σε συνδυασμό με την από 26.03.026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αντλώντας κεφάλαια συνολικού ύψους €22.785.480,00.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), καθώς και τις αποφάσεις 25/06.12.2017 του Δ.Σ. του Χ.A. και

8/754/14.04.2016 και 10A/1038/30.10.2024 αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Ε.Κ.»), όπως ισχύουν, γνωστοποιούνται τα κάτωθι:

Η επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 23.03.2026 (η «ΕΓΣ») αποφάσισε την άντληση κεφαλαίων συνολικά έως του ποσού των €22.800.000 με

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας έως του ποσού των €22.800.000, με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων Μετόχων (το «Δικαίωμα

Προτίμησης»), με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018, μέσω της έκδοσης έως 38.000.000 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά δικαιώματος

ψήφου Μετοχών (οι «Νέες Μετοχές»), ονομαστικής αξίας €0,60 η καθεμία με δημόσια προσφορά και εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 26.03.2026, δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε με την ως άνω απόφαση της ΕΓΣ, καθόρισε την τιμή διάθεσης σε €0,75

ανά Νέα Μετοχή, η οποία ήταν δυνατό να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά τον χρόνο αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α., και επίσης αναλογία τέσσερις (4) Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη Μετοχή (η «Αύξηση»),

Στην ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εξειδικεύτηκαν οι τεχνικοί και διαδικαστικοί όροι άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής στην Αύξηση.

Την 27.03.2026 υποβλήθηκε στην Ε.Κ. και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και του Χ.Α. το Έγγραφο του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού 2017/1129 και η αίτηση για την

εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η προθεσμία για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων ορίστηκε σε δεκατέσσερις (14) ημέρες, ήτοι από την 08.04.2026 έως και την 21.04.2026. Ως

ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση ορίστηκε η 01.04.2026. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του

Χρηματιστηρίου Αθηνών συνέπιπτε με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους και έληξε την 16.04.2026.

Τα αντληθέντα κεφάλαια από την Αύξηση ανήλθαν στο συνολικό ποσό €22.785.480,00 (ήτοι κεφάλαιο ποσού €20.774.257,50 καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το

δικαίωμα προτίμησης και κεφάλαιο ποσού €2.011.222,50 καλύφθηκε μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής). Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες έκδοσης, έναντι

προϋπολογισθεισών δαπανών €912.000 κατ’ ανώτατο όριο, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται απομείωση των συνολικών αντληθέντων κεφαλαίων. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθέντα

κεφάλαια από την Αύξηση διαμορφώθηκαν σε €22.785.480,00.

Η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολής του συνολικού ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε χώρα την

24.04.2026.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της στις 28.04.2026 ενέκρινε την εισαγωγή 30.380.640 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας,

ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστης, προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χ.Α. ξεκίνησε την 29.04.2026.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αντληθέντα κεφάλαια (συνολικού ποσού €22.785.480,00), που προήλθαν από την έκδοση 30.380.640 Νέων Μετοχών με τιμή διάθεσης

€0,75 η καθεμία, καθώς και η έως την 30.06.2026 διάθεση αυτών ανά κατηγορία χρήσης:

Όσον αφορά στη χρήση των ως άνω αντληθέντων κεφαλαίων σημειώνονται τα εξής:

• αναφορικά με τη χρήση υπ’ αριθμ (α) ανωτέρω, μετά την 30.06.2026 ολοκληρώθηκε η επένδυση του Ομίλου στο δεξαμενόπλοιο ΑMETHYST τύπου Aframax LR/2, μεταφορικής

ικανότητας 105.599 DWT, το οποίο ναυπηγήθηκε το 2009 στα ναυπηγεία Hyundai Heavy Industries, μέσω της εταιρείας Y/Amethyst Inc, έμμεσης θυγατρικής της Εταιρείας. Στο

πλαίσιο της εν λόγω επένδυσης, διατέθηκε το σύνολο της σκοπούμενης χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων ποσού €11.000.000,

• αναφορικά με τη χρήση υπ’ αριθμ (β) ανωτέρω, μετά την 30.06.2026 η Εταιρεία προέβη σε ολοσχερή αποπληρωμή υφιστάμενου ομολογιακού δανείου ποσού €8.000.000,00 που

είχε λάβει από συνδεδεμένη εταιρεία, και

• αναφορικά με τη χρήση (γ) ανωτέρω, η Εταιρεία από την 28.04.2026 έως την 30.06.2026 διέθεσε το ποσό των €2.009.058,09 για κεφάλαιο κίνησης, συμπεριλαμβανομένων

πληρωμών προς προμηθευτές, συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών, επαγγελματικών αμοιβών, λειτουργικών εξόδων, δαπανών προβολής και δημοσιότητας, φορολογικών και

ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και λοιπών δαπανών που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Η διάθεση των

κεφαλαίων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις τρέχουσες επιχειρησιακές ανάγκες της Εταιρείας και συνέβαλε στην απρόσκοπτη συνέχιση και υποστήριξη της λειτουργίας της.

Διευκρινίζεται ότι μέχρι την πλήρη και ολοσχερή διάθεσή τους τα προσωρινώς αδιάθετα κεφάλαια είναι κατατεθειμένα σε έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.

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