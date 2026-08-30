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Την επιθυμία τους να συνεχίσουν να ενισχύουν τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ισλανδίας εξέφρασαν, σε μηνύματα που αντάλλαξαν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα με την πρωθυπουργό της Ισλανδίας Κριστρούν Φροστραντότιρ, μετά την απόρριψη στο δημοψήφισμα της πρότασης για επανάληψη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας με την ΕΕ.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Αντόνιο Κόστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισε ότι «η ΕΕ σέβεται πλήρως τη δημοκρατική επιλογή του ισλανδικού λαού στο σημερινό δημοψήφισμα», προσθέτοντας ότι «η Ισλανδία παραμένει ένας από τους στενότερους και πιο έμπιστους εταίρους της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν παράλληλα την επιθυμία τους να συνεχίσουν να ενισχύουν τη σχέση μεταξύ ΕΕ και Ισλανδίας.

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