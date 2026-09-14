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Η ονοματολογία για την επόμενη ημέρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς η πιθανή αποχώρηση της Κριστίν Λαγκάρντ στις αρχές του 2027 ανοίγει μία από τις σημαντικότερες μάχες διαδοχής στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η Λαγκάρντ αναμένεται να αποχωρήσει από την ΕΚΤ στις αρχές του 2027, πριν από τη λήξη της θητείας της τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Την ίδια περίοδο λήγουν και οι θητείες του επικεφαλής οικονομολόγου Φίλιπ Λέιν και της εκτελεστικής επιτροπής Ιζαμπέλ Σνάμπελ. Έτσι, οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης επιχειρούν να διαμορφώσουν ένα «μεγάλο πακέτο» συμφωνίας, ώστε οι τρεις θέσεις να αποτελέσουν μέρος μιας ενιαίας πολιτικής ισορροπίας. Στόχος είναι οι αποφάσεις να έχουν κλείσει έως το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των financial times, στην κορυφή της λίστας βρίσκονται σήμερα δύο ονόματα: ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, και ο πρώην διοικητής της ολλανδικής κεντρικής τράπεζας Κλάας Κνοτ. Κανείς από τους δύο, ωστόσο, δεν θεωρείται ότι έχει εξασφαλίσει το προβάδισμα, καθώς η τελική επιλογή θα συνδεθεί με τις ευρύτερες ισορροπίες μεταξύ των μεγάλων χωρών της Ευρωζώνης.

Στο παρασκήνιο κινείται και ο Γιόαχιμ Νάγκελ, διοικητής της Bundesbank, ο οποίος φέρεται να ενδιαφέρεται για την προεδρία. Η υποψηφιότητά του, όμως, προσκρούει σε έναν βασικό πολιτικό περιορισμό: η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι ήδη Γερμανίδα στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα γερμανικά ονόματα

Το Βερολίνο φαίνεται να ενδιαφέρεται περισσότερο για τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, η οποία θα μείνει επίσης κενή το 2027, όταν ολοκληρωθεί η θητεία του Φίλιπ Λέιν.

Στη γερμανική λίστα έχουν εμφανιστεί ο οικονομολόγος του Princeton Μάρκους Μπρούνερμάιερ, η καθηγήτρια του Stanford Μόνικα Πιατσέζι και ο πρώην οικονομολόγος του ΔΝΤ Τομπίας Άντριαν.

Η λογική ενός τέτοιου «πακέτου» είναι σαφής: εάν η προεδρία καταλήξει σε υποψήφιο από τον Νότο ή άλλη μεγάλη χώρα της Ευρωζώνης, η Γερμανία θα μπορούσε να διεκδικήσει την ισχυρή δεύτερη θέση.

Το γαλλικό χαρτί

Το Παρίσι, από την πλευρά του, έχει ήδη τα δικά του ονόματα. Στη συζήτηση βρίσκονται η αντιπρόεδρος της Banque de France, Ανιές Μπενασί-Κερέ, και η πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του ΟΟΣΑ, Λοράνς Μπουν.

Η επιλογή, επομένως, δεν θα είναι μια απλή διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων. Θα είναι ένα ευρωπαϊκό παζάρι προσώπων και εθνικών ισορροπιών, στο οποίο η προεδρία της ΕΚΤ θα συνδεθεί με τις άλλες δύο κορυφαίες θέσεις που αλλάζουν χέρια.

Και παρότι οι Ερνάντεθ ντε Κος και Κνοτ εμφανίζονται σήμερα ως τα δύο βασικά ονόματα, η εμπειρία του 2019, όταν η Λαγκάρντ αναδείχθηκε τελικά υποψήφια μετά από γαλλική παρέμβαση, υπενθυμίζει ότι το τελευταίο όνομα στο τραπέζι δεν είναι απαραίτητα αυτό που βρίσκεται εκεί σήμερα.

Οι συζητήσεις για το μέλλον της Λαγκάρντ

Οι συζητήσεις για το μέλλον της Λαγκάρντ έχουν ενταθεί μετά τη συνεδρίαση του Ιουλίου. Οι δηλώσεις της τότε θεωρήθηκαν το πιο σαφές μέχρι σήμερα μήνυμα ότι μπορεί να μην παραμείνει στη θέση της μέχρι το τέλος της θητείας της.

Την ίδια στιγμή, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ εξακολουθεί να επιδιώκει την ανάληψη της ηγεσίας του από τη Λαγκάρντ. Η ίδια, η οποία πρόκειται να κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά της στα τέλη Ιανουαρίου, εμφανίζεται σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες έτοιμη να αποδεχθεί τον ρόλο.

Παράλληλα, η πρόεδρος της ΕΚΤ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη γαλλική πολιτική σκηνή, δηλώνοντας πρόσφατα ότι θα μπορούσε να αναλάβει έναν ρόλο «με οποιαδήποτε ιδιότητα» στην οποία θα ήταν πιο αποτελεσματική.

Έτσι, η συζήτηση για την επόμενη ημέρα της ΕΚΤ δεν αφορά μόνο στο πρόσωπο που θα μπορούσε να διαδεχθεί τη Λαγκάρντ. Αφορά και στη μελλοντική ισορροπία στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αξιωματούχοι εμφανίζονται ήδη διχασμένοι για το πόσο ψηλά πρέπει να φτάσουν τα επιτόκια.

Οι πιέσεις προς τη Λαγκάρντ να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της θα μπορούσαν να αυξηθούν ακόμη περισσότερο εάν η Γερμανίδα, Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, αποχωρήσει επίσης πρόωρα. Η θητεία της ολοκληρώνεται στα τέλη του 2027, όμως εξετάζεται το ενδεχόμενο μετακίνησής της στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

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