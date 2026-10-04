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Οι φόβοι για τον πληθωρισμό παραμένουν στο επίκεντρο για τη Fed και την ΕΚΤ, όμως η προοπτική μιας νέας άμεσης αύξησης των επιτοκίων φαίνεται να απομακρύνεται. Τα ασθενέστερα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ και η έντονη πίεση στις γαλλικές χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν περιορίσει την ανάγκη για νέα κίνηση ήδη από τον Οκτώβριο, λίγες εβδομάδες μετά τις αυξήσεις επιτοκίων του Σεπτεμβρίου.

Τα πρακτικά των τελευταίων συνεδριάσεων των δύο μεγαλύτερων κεντρικών τραπεζών, που δημοσιεύονται την ερχόμενη εβδομάδα, αναμένεται να προσφέρουν σημαντικές ενδείξεις για το πόσο έντονη παραμένει η ανησυχία των αξιωματούχων για τις πληθωριστικές πιέσεις και πόσο πρόθυμοι είναι να συνεχίσουν τη νομισματική σύσφιγξη.

Fed: Ψηλά ο πήχης για αύξηση τον Οκτώβριο

Στις ΗΠΑ, τα πρακτικά της συνεδρίασης της Federal Reserve του Σεπτεμβρίου θα δημοσιευθούν την Τετάρτη. Είναι πιθανό να δείξουν ότι αρκετοί αξιωματούχοι ανησυχούσαν έντονα για την πορεία των τιμών και θεωρούσαν αναγκαία τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση επιτοκίων έως το τέλος του έτους.

Τα δεδομένα που ακολούθησαν, ωστόσο, έχουν αλλάξει σε σημαντικό βαθμό την εικόνα.

Η αμερικανική οικονομία δημιούργησε τον Σεπτέμβριο μόλις 29.000 νέες θέσεις εργασίας, αριθμός πολύ χαμηλότερος από τις προβλέψεις, ενώ η αύξηση των μισθών ήταν υποτονική. Τα στοιχεία ενισχύουν την εκτίμηση ότι η αγορά εργασίας δεν προσθέτει αυτή τη στιγμή σημαντικές νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Παράλληλα, αναθεωρήσεις στον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed έδειξαν ότι οι πιέσεις στις τιμές ήταν ελαφρώς ηπιότερες μέσα στο 2026 από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Σύμφωνα με το Bloomberg Economics, ο πήχης για μία αύξηση επιτοκίων τον Οκτώβριο βρίσκεται πλέον αρκετά ψηλά. Ακόμη και εάν τα πρακτικά αποκαλύψουν πόσο επιθετική ήταν η στάση των αξιωματούχων τον Σεπτέμβριο, τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν έκτοτε ενισχύουν το επιχείρημα υπέρ της αναμονής.

Μία κίνηση τον Δεκέμβριο, ωστόσο, παραμένει στο τραπέζι, ιδιαίτερα εάν ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες αποδειχθεί επίμονος και υπάρξουν σαφέστερες ενδείξεις αναζωπύρωσης των πιέσεων στις τιμές.

Τζέφερσον και Γουίλιαμς στέλνουν μήνυμα αναμονής

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν οι τελευταίες παρεμβάσεις δύο κορυφαίων στελεχών της Fed. Ο αντιπρόεδρος της κεντρικής τράπεζας Φίλιπ Τζέφερσον και ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης Τζον Γουίλιαμς έστειλαν μέσα σε διάστημα δύο ημερών σαφή μηνύματα ότι δεν βλέπουν επείγουσα ανάγκη για νέα κίνηση.

Οι επενδυτές περιόρισαν ως αποτέλεσμα τα στοιχήματά τους για νέα αύξηση.

Η επόμενη συνεδρίαση της Fed θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Οκτωβρίου, λίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, γεγονός που προσθέτει και πολιτική διάσταση στις αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας.

ΕΚΤ: Ο πληθωρισμός ανεβαίνει, αλλά η Γαλλία περιπλέκει την εξίσωση

Στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα δημοσιεύσει την Πέμπτη τα πρακτικά της συνεδρίασης της 9ης και 10ης Σεπτεμβρίου, κατά την οποία αύξησε τα επιτόκια.

Οι επενδυτές θα αναζητήσουν κυρίως ενδείξεις για το πότε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η επόμενη αύξηση.

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε τον Σεπτέμβριο περισσότερο από όσο ανέμεναν οι οικονομολόγοι, κυρίως εξαιτίας της ανόδου του ενεργειακού κόστους που έχει προκαλέσει ο πόλεμος.

Παρά τις αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις, οι αγορές αποδίδουν πολύ μικρή πιθανότητα σε νέα αύξηση επιτοκίων τον Οκτώβριο.

Στην εξίσωση έχει προστεθεί πλέον και η αναταραχή στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων.

Η κρίση στα γαλλικά ομόλογα

Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο των πιέσεων, καθώς η πολιτική αβεβαιότητα και οι ανησυχίες για τον προϋπολογισμό και το δημοσιονομικό έλλειμμα έχουν προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις στην αγορά κρατικού χρέους.

Οι πιέσεις στις αγορές ομολόγων έχουν εξαπλωθεί διεθνώς, αλλά η Γαλλία έχει δεχθεί ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα, με το κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό να ενισχύει τις αμφιβολίες των επενδυτών για τη δυνατότητα δημοσιονομικής προσαρμογής.

Η κατάσταση φέρνει την ΕΚΤ αντιμέτωπη με ένα δύσκολο δίλημμα: από τη μία πλευρά ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός, δημιουργώντας επιχειρήματα υπέρ μιας αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής, ενώ από την άλλη η αύξηση των αποδόσεων και η ένταση στις αγορές ομολόγων απειλούν να επιβαρύνουν περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα.

Στο επίκεντρο και η διαδοχή Λαγκάρντ

Η εβδομάδα θα έχει ενδιαφέρον και για την επόμενη ημέρα στην ηγεσία της ΕΚΤ.

Ο επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος και ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας Κλάας Κνοτ, οι οποίοι θεωρούνται μεταξύ των υποψηφίων για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ, θα εμφανιστούν στην ίδια εκδήλωση τη Δευτέρα.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναμένεται επίσης να έχει επαφές με τους δύο υποψηφίους.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης ενδέχεται παράλληλα να ξεκινήσουν την Πέμπτη στο Λουξεμβούργο τη συζήτηση για τον διάδοχο της Ίζαμπελ Σνάμπελ στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

Οι αγορές στρέφονται στα νέα στοιχεία

Πέρα από τα πρακτικά των Fed και ΕΚΤ, οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν σειρά οικονομικών στοιχείων που μπορούν να επηρεάσουν την πορεία των επιτοκίων.

Η Γερμανία θα ανακοινώσει διαδοχικά στοιχεία για βιομηχανικές παραγγελίες, παραγωγή και εξαγωγές, ενώ αντίστοιχα στοιχεία βιομηχανικής παραγωγής αναμένονται από τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία.

Στην Ασία, η κεντρική τράπεζα της Ινδίας αναμένεται την Τετάρτη να αυξήσει το βασικό επιτόκιο στο 5,5%, ακολουθώντας άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες που έχουν επιστρέψει σε κύκλο σύσφιγξης.

Το βασικό ερώτημα για τις αγορές, ωστόσο, παραμένει στις δύο πλευρές του Ατλαντικού: εάν οι αυξήσεις του Σεπτεμβρίου από Fed και ΕΚΤ ήταν μια προσωρινή κίνηση ή η αρχή ενός νέου κύκλου αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής. Τα πρακτικά της ερχόμενης εβδομάδας θα δώσουν τις πρώτες ουσιαστικές απαντήσεις.

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