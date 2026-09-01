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Η UBS πέτυχε μια πρώτη σημαντική νίκη στην πολυετή αντιπαράθεσή της με τις ελβετικές αρχές για το σχέδιο που προβλέπει την υποχρέωση διακράτησης πρόσθετων κεφαλαίων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η τράπεζα θα μπορούσε να καλύψει έως και το 50% των πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων μέσω μετατρέψιμων ομολόγων AT1, υπό την προϋπόθεση ότι τα συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά μέσα θα μεταρρυθμιστούν, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και Φορολογίας της άνω βουλής του ελβετικού κοινοβουλίου.

Μετά την κατάρρευση της Credit Suisse πριν από περισσότερα από τρία χρόνια, η ελβετική κυβέρνηση αναζητεί τρόπους ώστε να καταστήσει ανθεκτικότερη σε ενδεχόμενη κρίση τη μοναδική πλέον ελβετική τράπεζα με παγκόσμια συστημική παρουσία.

Κεντρικός πυλώνας της μεταρρύθμισης είναι η σχεδιαζόμενη αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων κατά περίπου 20 δισ. δολάρια, με στόχο να διασφαλιστεί ότι ενδεχόμενα προβλήματα στις δραστηριότητες της UBS στο εξωτερικό δεν θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ελβετική μητρική.

Η αντίδραση της UBS

Όπως υπενθυμίζει το Bloomberg, στελέχη της UBS έχουν επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι προτεινόμενοι κανόνες θα περιορίσουν την ανταγωνιστικότητα της τράπεζας έναντι των διεθνών ανταγωνιστών της. Παράλληλα, η UBS έχει εμμέσως στηρίξει τη χρήση των AT1 ως πιθανή συμβιβαστική λύση.

Η επιτροπή «στήριξε μια ουσιαστικά ηπιότερη προσέγγιση», ανέφεραν οι αναλυτές της Jefferies, Τζόζεφ Ντίκερσον και Τέο Μάσινγκ. «Το αποτέλεσμα θα επέτρεπε στην UBS μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί στην απαίτηση της ελβετικής κυβέρνησης για την κεφαλαιακή κάλυψη των θυγατρικών της στο εξωτερικό», σημείωσαν.

Η UBS δεν σχολίασε άμεσα την απόφαση της επιτροπής. Η Swiss Bankers Association, από την πλευρά της, χαιρέτισε τις προτάσεις για τη μεταρρύθμιση των AT1, αλλά επανέλαβε την αντίθεσή της στις αυστηρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Γιατί τα AT1 αλλάζουν την εξίσωση

Εφόσον η πρόταση περάσει από τη νομοθετική διαδικασία, η οποία αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως το επόμενο έτος, θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά το κόστος των νέων απαιτήσεων για την UBS.

Ο λόγος είναι ότι η χρηματοδότηση μέσω χρέους είναι κατά κανόνα φθηνότερη από την άντληση καθαρών ιδίων κεφαλαίων.

Η επιτροπή ενέκρινε την πρόταση για κάλυψη έως 50% μέσω AT1 με 10 ψήφους υπέρ και δύο κατά, ενώ υπήρξε μία αποχή.

Ωστόσο, πρόκειται μόνο για ένα στάδιο μιας μακράς πολιτικής και νομοθετικής διαδικασίας. Η στάση της επιτροπής της άνω βουλής αναμένεται να επηρεάσει τη συζήτηση, όμως η περισσότερο αριστερόστροφη κάτω βουλή θα μπορούσε να ανατρέψει μέρος των παραχωρήσεων προς την UBS.

Οι Σοσιαλδημοκράτες, το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα στο ελβετικό κοινοβούλιο, επέκριναν ήδη τη θέση της επιτροπής, προαναγγέλλοντας δυσκολότερη πολιτική μάχη στη συνέχεια.

Επόμενος σταθμός θα είναι η ψηφοφορία στην ολομέλεια της άνω βουλής, η οποία προγραμματίζεται για τη φθινοπωρινή κοινοβουλευτική περίοδο, από 14 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου.

Η κληρονομιά της Credit Suisse

Τα ομόλογα Additional Tier 1 (AT1) δημιουργήθηκαν μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, προκειμένου να ενισχύσουν την ικανότητα των τραπεζών να απορροφούν ζημιές.

Η UBS αποτελεί σημαντικό εκδότη στην παγκόσμια αγορά AT1. Τα ομόλογα που έχει εκδώσει αντιστοιχούν περίπου στο 7% της ευρωπαϊκής αγοράς των 286 δισ. δολαρίων.

Οι επενδυτές σε χρεόγραφα απαιτούν γενικά χαμηλότερες αποδόσεις από τους μετόχους. Συνεπώς, η χρήση λιγότερων ιδίων κεφαλαίων μπορεί να βελτιώσει τους δείκτες κερδοφορίας της UBS και να επηρεάσει θετικά ακόμη και το ύψος των μπόνους.

«Δεν είναι νίκη για την UBS»

Η επιτροπή υποστηρίζει ότι η UBS θα πρέπει να καλύπτει πλήρως την αξία των ξένων θυγατρικών της, αλλά να μπορεί να το κάνει μέσω συνδυασμού ιδίων κεφαλαίων και AT1.

Με τον τρόπο αυτό ικανοποιείται επί της ουσίας η αρχική απαίτηση της κυβέρνησης, αν και το ελβετικό υπουργείο Οικονομικών έχει εκφράσει επιφυλάξεις για το κατά πόσο τα AT1 αποτελούν αξιόπιστο μηχανισμό απορρόφησης ζημιών σε μια πραγματική κρίση.

Οι βουλευτές τάχθηκαν επίσης υπέρ αλλαγών που θα επιτρέπουν στα συγκεκριμένα ομόλογα να ενεργοποιούνται νωρίτερα σε περιόδους χρηματοπιστωτικής πίεσης, αντιμετωπίζοντας μία από τις βασικές αδυναμίες που αποκαλύφθηκαν κατά την κρίση της Credit Suisse.

Στην περίπτωση της Credit Suisse, τα AT1 δεν λειτούργησαν ως μηχανισμός απορρόφησης ζημιών παρά μόνο αφού χρειάστηκε η διάσωση της τράπεζας μέσω της UBS. Στο πλαίσιο της συμφωνίας διαγράφηκαν περίπου 17 δισ. δολάρια ομολόγων AT1, προκαλώντας σειρά δικαστικών προσφυγών.

Με βάση την πρόταση που υποστήριξαν οι βουλευτές, εάν η UBS υποχωρούσε κάτω από την ελάχιστη απαίτηση για τον υψηλότερης ποιότητας δείκτη κεφαλαίων CET1, θα ενεργοποιούνταν σειρά περιορισμών.

Η τράπεζα δεν θα μπορούσε να καταβάλει μερίσματα, να πραγματοποιήσει επαναγορές μετοχών ή να πληρώσει κουπόνια στα ομόλογα AT1, ενώ παράλληλα θα περιοριζόταν και το συνολικό ποσό που θα μπορούσε να διαθέσει για μπόνους.

Ο πρόεδρος της επιτροπής, Έριχ Έτλιν, υποστήριξε ότι η προτεινόμενη λύση «θα υπηρετήσει την Ελβετία», προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν αποτελεί νίκη για την UBS».

Οι αναλυτές της RBC εκτιμούν ότι κρίσιμη θα είναι πλέον η αντίδραση της κυβέρνησης, καθώς το υπουργείο Οικονομικών έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αυστηροποιήσει ορισμένες πτυχές της νομοθεσίας εάν θεωρήσει ότι το κοινοβούλιο υιοθετεί υπερβολικά ήπια στάση.

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