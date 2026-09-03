Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο πληθωρισμός στην Ελβετία επιταχύνθηκε πολύ περισσότερο από τις εκτιμήσεις των αναλυτών τον Αύγουστο, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2024, ένδειξη ότι η εξασθένηση του ελβετικού φράγκου αρχίζει να μετακυλίεται στις τιμές της οικονομίας.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,8% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, έναντι 0,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ελβετικής στατιστικής υπηρεσίας. Η επίδοση ξεπέρασε όλες τις προβλέψεις των 16 οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Η νέα μέτρηση αποτελεί το τελευταίο σημαντικό στοιχείο που θα έχει στη διάθεσή της η Ελβετική Εθνική Τράπεζα (SNB) πριν από τη συνεδρίαση για τα επιτόκια αργότερα μέσα στον μήνα. Παρά την απρόσμενη άνοδο, ο πληθωρισμός παραμένει συμβατός με τον μέσο όρο του τρέχοντος τριμήνου που είχε προβλέψει η κεντρική τράπεζα.

Το ασθενέστερο φράγκο περνά στις τιμές

Η άνοδος του πληθωρισμού αποτελεί θετική εξέλιξη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην Ελβετία, όπου οι αυξήσεις τιμών παρέμεναν για μεγάλο διάστημα εξαιρετικά περιορισμένες και πέρυσι είχαν περάσει για σύντομο διάστημα σε αρνητικό έδαφος.

Παράλληλα, τα στοιχεία αναδεικνύουν πόσο περιορισμένη ήταν η επίδραση της ενεργειακής κρίσης στη χώρα σε σχέση με τις γειτονικές οικονομίες. Στην ευρωζώνη, ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο, το υψηλότερο επίπεδο σχεδόν τριών ετών, ενώ με βάση την εναρμονισμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία ο αντίστοιχος δείκτης για την Ελβετία διαμορφώθηκε στο 0,9%.

Η SNB έχει προβλέψει μια ήπια και προσωρινή επιτάχυνση του πληθωρισμού, η οποία πλέον ενδέχεται να ενισχύεται και από την υποχώρηση του φράγκου. Το ελβετικό νόμισμα έφθασε αυτή την εβδομάδα στο χαμηλότερο επίπεδο ενός έτους έναντι του ευρώ.

Μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, το φράγκο ενισχύθηκε κατά 0,4%, στις 0,9385 φράγκα ανά ευρώ, ανακάμπτοντας από το χαμηλό της Τετάρτης στα 0,9435 φράγκα.

Άνοδος και στον δομικό πληθωρισμό

Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις πιο ευμετάβλητες κατηγορίες όπως η ενέργεια, αυξήθηκε στο 0,4% από 0,3%, σημειώνοντας την πρώτη επιτάχυνση μέσα στο 2026.

Η στατιστική υπηρεσία ανέφερε ότι τον Αύγουστο το αυξημένο κόστος των πετρελαϊκών προϊόντων αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση στις τιμές ένδυσης και υπόδησης.

Με τα επιτόκια της SNB να βρίσκονται στο μηδέν, η κεντρική τράπεζα εκτιμά ότι ο μέσος τριμηνιαίος πληθωρισμός θα κορυφωθεί περίπου στο 0,8% στις αρχές του 2027, παραμένοντας άνετα εντός του στόχου της για επίπεδα μεταξύ 0% και 2%.

Ενδείξεις ανάκαμψης για την οικονομία

Παράλληλα με την άνοδο του πληθωρισμού, εμφανίζονται ενδείξεις ενίσχυσης της ελβετικής οικονομίας. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,5% στο δεύτερο τρίμηνο, πέντε φορές περισσότερο από τις αρχικές προβλέψεις. Τα οριστικά στοιχεία αναμένονται αργότερα.

Αν και οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η επίδοση μπορεί να αποτελεί προσωρινή εξαίρεση και όχι μόνιμη αλλαγή τάσης, βασικοί δείκτες οικονομικής δραστηριότητας έχουν βελτιωθεί. Παράλληλα, οι μισθοί συνεχίζουν να αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθωρισμό, ενώ η μεταποίηση τον Αύγουστο ξεπέρασε τις προσδοκίες.

Επιπλέον, η προοπτική για τις εξαγωγές ενισχύεται από τη συμφωνία εμπορίου με την Κίνα, η οποία προβλέπει την κατάργηση σχεδόν όλων των δασμών για ελβετικά προϊόντα προς τη μεγαλύτερη ασιατική οικονομία. Η συμφωνία, που δεν έχει ακόμη επικυρωθεί, αναμένεται να ευνοήσει προϊόντα όπως ρολόγια, φαρμακευτικά προϊόντα και εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας.

Η SNB κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο αρνητικών επιτοκίων

Η κρίση στη Μέση Ανατολή είχε οδηγήσει νωρίτερα το ελβετικό φράγκο σε ισχυρή άνοδο, προκαλώντας ανησυχία στη SNB και οδηγώντας την κεντρική τράπεζα σε παρεμβάσεις για να περιορίσει την ενίσχυση του νομίσματος.

Έκτοτε, το φράγκο έχει υποχωρήσει έναντι του ευρώ, ωστόσο η SNB εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων κάτω από το μηδέν, εφόσον χρειαστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg τον Ιούλιο, στο εσωτερικό της κεντρικής τράπεζας επικρατεί η εκτίμηση ότι το βασικό επιτόκιο θα παραμείνει στο 0% καθ’ όλη τη διάρκεια του 2027, πριν αρχίσει πιθανότατα να αυξάνεται. Η εκτίμηση αυτή παραμένει σε μεγάλο βαθμό ευθυγραμμισμένη με τις προβλέψεις των περισσότερων οικονομολόγων.

Διαβάστε ακόμη

Κάθετος Διάδρομος: Νέα ενεργειακή πύλη από την Αλεξανδρούπολη προς τα Δυτικά Βαλκάνια

ΔΕΘ: Το new deal με τη μεσαία τάξη και τα «λεφτά από Monopoly»

ΖeniΘ: Νέο μοντέλο ανάπτυξης πέρα από την πώληση ενέργειας – Ο στόχος για το 2030

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ