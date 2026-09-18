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Οι εισαγγελικές αρχές στο Παρίσι ξεκίνησαν ποινική έρευνα για καταγγελίες που αφορούν σεξουαλική παρενόχληση μέσω έξυπνων γυαλιών, ενώ οι γαλλικές αρχές προστασίας δεδομένων έχουν δεχθεί καταγγελίες από επιχειρήσεις, καθώς οι χώρες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές επιπτώσεις της νέας τεχνολογίας.

Στην αγορά κυκλοφορούν ήδη αρκετά μοντέλα έξυπνων γυαλιών, ωστόσο τα γυαλιά της αμερικανικής Meta Platforms, τα οποία αναπτύσσονται σε συνεργασία με την EssilorLuxottica, αποτελούν τον ηγέτη της αγοράς, με περίπου 76% παγκόσμιο μερίδιο.

Τα γυαλιά της Meta, τα οποία διαθέτουν μικρή ενσωματωμένη κάμερα που επιτρέπει στον χρήστη να καταγράφει διακριτικά εικόνες και βίντεο, έχουν γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία, με 7 εκατομμύρια πωλήσεις το προηγούμενο έτος. Τα τελευταία στοιχεία της EssilorLuxottica δείχνουν μάλιστα εκρηκτική ανάπτυξη το 2026.

Η επιτυχία αυτή, ωστόσο, συνοδεύεται από αυξανόμενο έλεγχο από εισαγγελείς, ρυθμιστικές αρχές, οργανώσεις δικαιωμάτων και επιχειρήσεις, λόγω ανησυχιών που σχετίζονται με τη σεξουαλική παρενόχληση, την παράνομη παρακολούθηση και τη χρήση προσωπικών δεδομένων.

Έρευνα στο Παρίσι για καταγραφή γυναικών χωρίς συναίνεση

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τουλάχιστον μία ποινική έρευνα μετά από καταγγελίες για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, τα οποία συνδέονται με διαδικτυακή τάση χρήσης έξυπνων γυαλιών για την καταγραφή γυναικών στον δρόμο χωρίς τη συγκατάθεσή τους και τη δημοσίευση των βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι εισαγγελικές αρχές δεν διευκρίνισαν ποια μάρκα συσκευών χρησιμοποιήθηκε, ενώ ανέφεραν ότι η μονάδα ηλεκτρονικού εγκλήματος δοκίμασε τα γυαλιά πριν από περίπου δύο εβδομάδες, προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παράνομες ενέργειες.

Η Meta υποστήριξε ότι έχει ενσωματώσει μηχανισμούς προστασίας της ιδιωτικότητας από τον σχεδιασμό των γυαλιών της.

«Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις προστασίες μας καθώς τα γυαλιά μας γίνονται ακόμη πιο προηγμένα», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Καταγγελίες επιχειρήσεων και αυστηρότεροι κανόνες

Η γαλλική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων CNIL ανέφερε ότι έχει λάβει λιγότερες από δέκα καταγγελίες σχετικά με τη χρήση έξυπνων γυαλιών στους χώρους εργασίας.

Η αρχή δεν αποκάλυψε τις μάρκες των συσκευών, ωστόσο σημείωσε ότι δέχεται ολοένα και περισσότερα ερωτήματα από επιχειρήσεις που θέλουν να γνωρίζουν αν μπορούν να απαγορεύσουν τη χρήση έξυπνων γυαλιών στους χώρους εργασίας.

Η επικεφαλής οικονομικών υποθέσεων της CNIL, Νασερά Μπεχάτ, τόνισε ότι τα έξυπνα γυαλιά δημιουργούν «πραγματικές προκλήσεις» όσον αφορά την ενημέρωση των πολιτών ότι καταγράφονται και τη λήψη της απαραίτητης συναίνεσης.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι συσκευές με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης υπόκεινται στους κανόνες του AI Act και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), οι οποίοι καθορίζουν τον τρόπο χρήσης προσωπικών πληροφοριών.

Απαγορεύσεις σε κινηματογράφους και κυβερνητικά κτίρια

Οι ανησυχίες δεν περιορίζονται στη Γαλλία.

Ορισμένοι κινηματογράφοι στη Βρετανία έχουν ήδη απαγορεύσει τη χρήση έξυπνων γυαλιών, λόγω φόβων για παράνομη καταγραφή ταινιών και παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, γερμανική οργάνωση προστασίας καταναλωτών έχει καταθέσει ποινική καταγγελία κατά της Meta και άλλων εταιρειών που διαθέτουν τέτοιες συσκευές στη χώρα, επικαλούμενη παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ιδιωτικότητας.

Η Αυστραλία εξετάζει επίσης την απαγόρευση χρήσης έξυπνων γυαλιών με κάμερα σε κυβερνητικούς χώρους εργασίας, επικαλούμενη ζητήματα ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Εφόσον εφαρμοστεί, θα μπορούσε να αποτελέσει την πρώτη απαγόρευση αυτού του είδους παγκοσμίως.

Οι οργανώσεις δικαιωμάτων ζητούν περισσότερες δικλίδες

Τα έξυπνα γυαλιά διαθέτουν συνήθως μια μικρή φωτεινή ένδειξη στο πλαίσιο που δείχνει ότι πραγματοποιείται καταγραφή. Ωστόσο, οργανώσεις δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι αυτό μεταφέρει την ευθύνη αποφυγής της καταγραφής στο ίδιο το άτομο που βρίσκεται απέναντι από την κάμερα.

«Το να ανάψει ένα φως δεν σημαίνει ότι κάποιος συναινεί να καταγραφεί ούτε ότι επιτρέπει τη διανομή της εικόνας του σε χιλιάδες ανθρώπους», δήλωσε η Ινές Λεζάντρ, νομική ειδικός στην οργάνωση διαδικτυακής ασφάλειας e-Enfance.

Οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι οι γυναίκες αποτελούν τον βασικό στόχο καταχρηστικής χρήσης των έξυπνων γυαλιών.

Η Ινές Ζιράρ, η οποία εργάζεται σε προγράμματα για τη βία με έμφυλη διάσταση που διευκολύνεται από την τεχνολογία, υποστήριξε ότι η βιομηχανία τεχνολογίας πρέπει να λάβει περισσότερα μέτρα πρόληψης.

«Δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε μια τεχνολογία παρακολούθησης λέγοντας στους ανθρώπους που παρακολουθούνται ότι πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, μια τέτοια προσέγγιση μεταφέρει πρόσθετο βάρος στα θύματα, ιδιαίτερα στις γυναίκες, στις μειονότητες φύλου και σε ανθρώπους που ήδη αντιμετωπίζουν αυξημένη έκθεση σε διαδικτυακή κακοποίηση και δημόσιο έλεγχο.

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