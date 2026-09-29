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Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) αποκάλυψε την Τρίτη εγκληματικό δίκτυο που φέρεται να πούλησε περισσότερα από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκαλώντας ζημιές έως και 300 εκατ. ευρώ στους καταναλωτές, καθώς και απώλειες από ΦΠΑ άνω των 30 εκατ. ευρώ σε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ.

Στην επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Troja» (που παραπέμπει στην Τροία και τον Δούρειο Ίππο) συμμετείχαν περίπου 1.770 αστυνομικοί, φορολογικοί και τελωνειακοί υπάλληλοι, οι οποίοι πραγματοποίησαν περισσότερες από 160 έρευνες και κατασχέσεις σε 19 χώρες.

Οι χώρες που αφορά η υπόθεση είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Ισπανία, η Ελβετία και η Ολλανδία. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας ελήφθη κατάθεση και από μάρτυρα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη επτά υπόπτων σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με την έρευνα, το δίκτυο φέρεται να συναρμολογούσε κινητά τηλέφωνα από χρησιμοποιημένα εξαρτήματα που προέρχονταν από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στη συνέχεια, οι συσκευές καθαρίζονταν, συσκευάζονταν εκ νέου και παρουσιάζονταν ως καινούργια κινητά τηλέφωνα, πριν αποσταλούν στην Ολλανδία.

Από εκεί μεταφέρονταν σε αποθήκες στη Γερμανία και πωλούνταν μέσω διαδικτυακών αγορών σε τελικούς καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την EPPO, το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποίησε εικονικές εταιρείες με έδρα την Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ελβετία, προκειμένου να εκμεταλλευτεί παράνομα ένα ειδικό καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ για μεταχειρισμένα αγαθά.

Το κύκλωμα φέρεται να εφάρμοζε από το 2018 το λεγόμενο καθεστώς «φορολόγησης περιθωρίου κέρδους» (margin taxation) στις διαδικτυακές πωλήσεις των κινητών, αυξάνοντας παράνομα τα κέρδη του.

Το συγκεκριμένο φορολογικό καθεστώς επιτρέπει στον μεταπωλητή να καταβάλλει ΦΠΑ μόνο στο περιθώριο κέρδους που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης ενός προϊόντος. Ωστόσο, προϋπόθεση για την εφαρμογή του είναι τα αγαθά να έχουν ήδη φορολογηθεί με ΦΠΑ.

Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή τα κινητά πωλούνταν ως καινούργια προϊόντα, ο ΦΠΑ έπρεπε να υπολογίζεται στο σύνολο της τιμής πώλησης και όχι μόνο στο κέρδος του μεταπωλητή.

Η EPPO υποστηρίζει ότι η απάτη παραπλάνησε καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προκάλεσε απώλειες ΦΠΑ σε κάθε χώρα όπου οι συγκεκριμένες μεταχειρισμένες συσκευές πωλήθηκαν ως καινούργιες.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο της έρευνας οι αρχές κατάσχεσαν περίπου 10.000 έως 15.000 συσκευές από αποθήκη στο Κρέφελντ της δυτικής Γερμανίας,

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