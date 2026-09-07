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Μπορεί να μπήκαμε πριν από λίγες μέρες στον Σεπτέμβριο, όμως ο οικονομικός λογαριασμός από το ακραίο ευρωπαϊκό καλοκαίρι του 2026 μόλις αρχίζει να αποτυπώνεται. Οι αλλεπάλληλοι καύσωνες, η παρατεταμένη ανομβρία και η συρρίκνωση των υδάτινων αποθεμάτων δεν άφησαν πίσω τους μόνο καμένες εκτάσεις και νέα θερμοκρασιακά ρεκόρ. Οι συνέπειές τους περνούν πλέον στην πραγματική οικονομία, επηρεάζοντας την παραγωγή τροφίμων, τις τιμές, την ενέργεια, τις μεταφορές, τον τουρισμό και την παραγωγικότητα της εργασίας.

Αυτό το ευρύτερο οικονομικό αποτύπωμα καταγράφει μεγάλη ανάλυση της Wall Street Journal, περιγράφοντας ένα καλοκαίρι που δοκίμασε τις αντοχές της Ευρώπης: από τους ιστορικούς αμπελώνες της Γαλλίας και τις βρετανικές καλλιέργειες μέχρι τα μεγάλα ποτάμια της κεντρικής Ευρώπης και τις επιχειρήσεις που κλήθηκαν να λειτουργήσουν σε συνθήκες παρατεταμένης ακραίας ζέστης.

Από τους αμπελώνες της Γαλλίας στο ευρωπαϊκό καλάθι τροφίμων

Ενδεικτική της νέας πραγματικότητας είναι η περίπτωση του Chateau Carbonnieux στο Μπορντό. Για αιώνες οι αμπελώνες του στηρίζονταν ουσιαστικά στη φυσική βροχόπτωση. Φέτος, όμως, οι ακραίες θερμοκρασίες ανάγκασαν τους παραγωγούς να καταφύγουν σε έκτακτη άρδευση προκειμένου να προστατεύσουν τα νεότερα αμπέλια.

Το ζήτημα ξεπερνά κατά πολύ μια κακή καλλιεργητική χρονιά για ορισμένους παραγωγούς. Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι η ζέστη και η έλλειψη νερού έχουν ήδη επιβαρύνει σημαντικά τις προοπτικές της γεωργικής παραγωγής σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Στα τέλη Αυγούστου, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC) προειδοποίησε ότι ο συνδυασμός επίμονων υψηλών θερμοκρασιών και πολύ μεγάλων ελλειμμάτων νερού επιδείνωσε αισθητά τις προοπτικές των θερινών καλλιεργειών στη δυτική και κεντρική Ευρώπη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εκτιμήσεις για τις αποδόσεις έχουν υποχωρήσει έως και 14% κάτω από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφονται στη Γαλλία, στη νότια Γερμανία, στη βόρεια και κεντρική Ιταλία, στην Αυστρία, στην Τσεχία, στη Σλοβακία και στην Ουγγαρία.

Σε περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, η Κομισιόν δεν αποκλείει ακόμη και το ενδεχόμενο πλήρους απώλειας καλλιεργειών.

Από το χωράφι στο ράφι του σούπερ μάρκετ

Η πίεση δεν σταματά στην πρωτογενή παραγωγή. Η μειωμένη απόδοση των βοσκοτόπων ενισχύει τις ανησυχίες για την επάρκεια ζωοτροφών, με πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις στην κτηνοτροφία και, τελικά, στις τιμές γαλακτοκομικών και άλλων προϊόντων.

Διαμορφώνεται έτσι μια αλυσίδα κόστους που ξεκινά από το χωράφι και μπορεί να καταλήξει στο ράφι: χαμηλότερες αποδόσεις, μεγαλύτερες ανάγκες άρδευσης, υψηλότερο ενεργειακό κόστος και τελικά νέες πιέσεις στις τιμές των τροφίμων.

Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητα στις ανατιμήσεις των τροφίμων.

Η ξηρασία χτυπά και τις μεταφορές

Υπάρχει όμως και μια λιγότερο εμφανής οικονομική συνέπεια της ανομβρίας. Η Ευρώπη βασίζεται σε ένα εκτεταμένο δίκτυο ποτάμιων μεταφορών για τη διακίνηση πρώτων υλών, καυσίμων, βιομηχανικών προϊόντων και άλλων εμπορευμάτων.

Τον Αύγουστο, σύμφωνα με το JRC και τα στοιχεία του Copernicus, ο Ρήνος, ο Δούναβης, ο Λίγηρας και ο Πάδος βρέθηκαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Η πτώση της στάθμης των υδάτων αναγκάζει τα πλοία να περιορίζουν τα φορτία τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δυσχεραίνει συνολικά τη ναυσιπλοΐα. Το αποτέλεσμα μεταφράζεται σε αυξημένο μεταφορικό κόστος ανά μονάδα προϊόντος, καθυστερήσεις και πρόσθετες επιβαρύνσεις για τη βιομηχανία.

Η εικόνα που καταγράφεται είναι εκείνη μιας Ευρώπης όπου η ακραία ζέστη επηρεάζει ταυτόχρονα γεωργία, ποτάμιες μεταφορές και χερσαίες υποδομές, πολλαπλασιάζοντας τις οικονομικές παρενέργειες.

Διπλή πίεση στην ενέργεια

Η έλλειψη νερού δημιουργεί προβλήματα και στο ενεργειακό σύστημα, περιορίζοντας τις δυνατότητες υδροηλεκτρικής παραγωγής. Την ίδια στιγμή, οι υψηλές θερμοκρασίες εκτοξεύουν τη ζήτηση για ψύξη.

Δημιουργείται έτσι ένα δύσκολο παράδοξο: η ζέστη περιορίζει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και το λειτουργικό τους κόστος.

Σύμφωνα με μελέτη της Allianz, η ενεργειακή κατανάλωση αυξάνεται κατά περίπου 1,2% για κάθε επιπλέον βαθμό όταν οι θερμοκρασίες βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Η «κρυφή» ζημιά στην παραγωγικότητα

Μία από τις σημαντικότερες οικονομικές επιπτώσεις των καυσώνων ενδέχεται, ωστόσο, να μην καταγράφεται ούτε στη γεωργική παραγωγή ούτε στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Αφορά τις ώρες εργασίας που χάνονται ή γίνονται λιγότερο παραγωγικές.

Η μελέτη της Allianz δείχνει ότι πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου οι οικονομικές συνέπειες της ζέστης εντείνονται αισθητά. Για κάθε επιπλέον βαθμό στην περιοχή μεταξύ 30 και 35 βαθμών, η παραγωγή ανά ώρα εργασίας μειώνεται κατά περίπου 3% κατά μέσο όρο στο δείγμα που εξετάστηκε.

Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις αφορούν φυσικά επαγγέλματα εξωτερικού χώρου, όπως οι κατασκευές, η γεωργία, οι μεταφορές και ο τουρισμός. Η πτώση της απόδοσης, όμως, δεν περιορίζεται εκεί, καθώς η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσει και εργαζομένους σε εσωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει επαρκής ψύξη.

Σε βάθος χρόνου, το κόστος μπορεί να γίνει πολύ μεγαλύτερο. Σε σενάριο επανάληψης εξαιρετικά θερμών ετών έως το 2030, η Allianz εκτιμά ότι οι σωρευτικές απώλειες του ΑΕΠ θα μπορούσαν να φτάσουν το 5%-7% στις περισσότερο εκτεθειμένες οικονομίες. Δεν πρόκειται για βασική πρόβλεψη, αλλά για σενάριο κινδύνου που αποτυπώνει το μέγεθος της πρόκλησης.

Γιατί η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή

Για την Ελλάδα, οι συγκεκριμένες εξελίξεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς μεγάλο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας συνδέεται με κλάδους άμεσα εκτεθειμένους στις υψηλές θερμοκρασίες: τουρισμός, εστίαση, κατασκευές, μεταφορές και πρωτογενής παραγωγή.

Η χώρα αντιμετώπισε και φέτος παρατεταμένα επεισόδια ακραίας ζέστης, ενώ στα τέλη Αυγούστου περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας βρέθηκαν αντιμέτωπες με θερμοκρασίες που άγγιξαν ή ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς.

Στον τουρισμό, πάντως, το ζήτημα δεν περιορίζεται στο εάν οι επισκέπτες θα συνεχίσουν να επιλέγουν την Ελλάδα. Η επίδραση μπορεί να είναι περισσότερο σύνθετη, μεταβάλλοντας τον χρόνο και τον τόπο των ταξιδιών και ενισχύοντας τη ζήτηση για περιόδους με ηπιότερες θερμοκρασίες, όπως ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία αποτυπώνουν παράλληλα μια τάση που έχει ιδιαίτερη σημασία για την απόδοση του τουριστικού μοντέλου. Τον Ιούνιο οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 6,9%, αλλά τα έσοδα ενισχύθηκαν μόλις κατά 1,2%, ενώ η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη υποχώρησε κατά 6,2% σε ετήσια βάση. Οι μεταβολές αυτές δεν μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά στη θερμοκρασία, αναδεικνύουν όμως τη σημασία που αποκτά η οικονομική απόδοση του τουρισμού και όχι μόνο ο αριθμός των αφίξεων.

Ακόμη πιο άμεση είναι η πρόκληση για την ελληνική γεωργία, όπου η επάρκεια νερού, οι ανάγκες άρδευσης και το ενεργειακό κόστος μετατρέπονται σε καθοριστικούς παράγοντες για το ύψος και το κόστος της παραγωγής.

Ο κλιματικός κίνδυνος γίνεται οικονομικός

Το ακραίο καλοκαίρι του 2026 αναδεικνύει τελικά μια πολύ ευρύτερη αλλαγή. Η κλιματική πίεση δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά περιβαλλοντικό πρόβλημα ούτε έναν κίνδυνο που αφορά μόνο τις επόμενες δεκαετίες. Επηρεάζει ήδη τον πληθωρισμό, το διαθέσιμο εισόδημα, την παραγωγικότητα, τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις και τα δημόσια οικονομικά.

Η Ευρώπη βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με μια νέα και ακριβότερη οικονομική εξίσωση. Δεν χρειάζεται μόνο να χρηματοδοτήσει τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλότερων εκπομπών, αλλά και να επενδύσει στην προσαρμογή υποδομών και παραγωγικών δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκαν για διαφορετικές κλιματικές συνθήκες.

Κτίρια με μεγαλύτερες ανάγκες ψύξης, γεωργία που απαιτεί νέες υποδομές διαχείρισης νερού, ηλεκτρικά δίκτυα που πρέπει να αντέχουν ισχυρότερες αιχμές ζήτησης και πόλεις που καλούνται να προσαρμοστούν σε συχνότερους και εντονότερους καύσωνες συνθέτουν το νέο τοπίο.

Το καλοκαίρι του 2026 μπορεί να τελείωσε ημερολογιακά. Για την ευρωπαϊκή οικονομία, όμως, ο πραγματικός λογαριασμός του τώρα αρχίζει να φαίνεται.

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