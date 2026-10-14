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Σε τροχιά αυστηροποίησης της εμπορικής της πολιτικής απέναντι στο Πεκίνο εισέρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη Γερμανία να ηγείται των πιέσεων για την ταχεία επιβολή ποσοστώσεων σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς εισαγόμενων κινεζικών προϊόντων.

Μετά την πρόσφατη συμφωνία για την επιβολή ανώτατου ορίου 350.000 εισαγωγών στα κινεζικά υβριδικά οχήματα, το Βερολίνο επιδιώκει την επέκταση των μέτρων διασφάλισης στους τομείς των χημικών, της μηχανολογίας και των φαρμακευτικών προϊόντων.

Η γερμανική κυβέρνηση ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει σχετικές προτάσεις έως το τέλος του έτους, προκειμένου να ανακοπεί η αθρόα εισροή επιδοτούμενων προϊόντων που υπονομεύουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Η πρωτοβουλία αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα εν όψει της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, όπου στο επίκεντρο θα βρεθεί το ιστορικό εμπορικό έλλειμμα της Ένωσης έναντι της Κίνας, το οποίο άγγιξε το ρεκόρ των 34,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Την ανάγκη για ευρύτερη δράση υπογράμμισε και ο επίτροπος Οικονομικών Βάλντις Ντομπρόβσκις, ξεκαθαρίζοντας ότι η ρύθμιση για τα υβριδικά αυτοκίνητα αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση των δομικών οικονομικών ανισορροπιών.

Παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν βρίσκονται κοντά σε μια στρατηγική συμφωνία συμβιβασμού, η οποία θα συνδυάζει τη χαλάρωση των γερμανικών ενστάσεων για την πρωτοβουλία «Αγοράστε Ευρωπαϊκά» με μια πιο ευέλικτη γαλλική στάση στη σταδιακή κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης, παρέχοντας έτσι ουσιαστική ανάσα στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

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