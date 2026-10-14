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Σε μια μετωπική αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται η Μαρίν Λεπέν, εφόσον επικρατήσει στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2027, προαναγγέλλοντας ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Ένωσης, στον κοινοτικό προϋπολογισμό και στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε συνέντευξή της στους Financial Times, η 58χρονη ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς, η οποία προηγείται στις δημοσκοπήσεις, ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει εγκαταλείψει τις ευρωσκεπτικιστικές της θέσεις, παρά την προσπάθειά της να παρουσιάσει ένα πιο πραγματιστικό οικονομικό πρόγραμμα.

«Η πολιτική είναι στην πραγματικότητα ζήτημα πεποιθήσεων που έρχονται αντιμέτωπες με περιορισμούς. Δεν έχω καμία πρόθεση να εγκαταλείψω τις πεποιθήσεις μου», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Σχέδιο περικοπών 140 δισ. ευρώ και σύγκρουση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της βρίσκεται η αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης της Γαλλίας, με το δημόσιο χρέος να έχει φτάσει στο 119% του ΑΕΠ και τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων να αυξάνονται εξαιτίας της ανησυχίας των επενδυτών.

Η ίδια αναγνωρίζει ότι το τεράστιο δημόσιο χρέος αποτελεί τον σημαντικότερο εξωτερικό περιορισμό για την εφαρμογή του προγράμματός της, προειδοποιώντας ότι μπορεί να καταστεί ανεξέλεγκτο.

Η Λεπέν παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα ένα πενταετές σχέδιο δημοσιονομικής προσαρμογής ύψους 140 δισ. ευρώ, το οποίο συνδυάζει μεγάλες περικοπές δημοσίων δαπανών, φορολογικές ελαφρύνσεις για καταναλωτές και επιχειρήσεις και προστασία των συνταξιούχων.

Το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο του σχεδίου αφορά στη μείωση της γαλλικής συνεισφοράς στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά 11 δισ. ευρώ το 2027, με επιπλέον εξοικονομήσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων τα επόμενα χρόνια.

Μια τέτοια κίνηση θα προκαλούσε σοβαρή σύγκρουση με τις Βρυξέλλες και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ιδιαίτερα το Βερολίνο, καθώς η Γαλλία δεν μπορεί να μειώσει μονομερώς τις υποχρεώσεις της προς τον κοινοτικό προϋπολογισμό χωρίς συμφωνία με τα υπόλοιπα 26 κράτη-μέλη.

«Γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει σκληρή διαπραγμάτευση, ακόμη και μια δοκιμασία ισχύος. Έχουμε όμως τη βούληση και την πεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε», υποστηρίζει.

Αμφισβητεί την παραμονή της φον ντερ Λάιεν στην Κομισιόν

Η Λεπέν εκτιμά ότι οι εκλογικές αναμετρήσεις του 2027 στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να αλλάξουν ριζικά τις πολιτικές ισορροπίες στην ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, αμφισβητεί ακόμη και το κατά πόσο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα μπορέσει να παραμείνει στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έως τη λήξη της θητείας της το 2029.

Όπως υποστηρίζει, η επικεφαλής της Κομισιόν «δεν απολαμβάνει πλέον την εμπιστοσύνη πολλών κυβερνήσεων της ΕΕ».

Η Γαλλίδα πολιτικός επιδιώκει τη μεταφορά περισσότερων εξουσιών από τις Βρυξέλλες στα κράτη-μέλη, καταγγέλλοντας ότι η Επιτροπή επιχειρεί να επεκτείνει τις αρμοδιότητές της σε τομείς όπως η εξωτερική πολιτική και η άμυνα.

Παρότι έχει εγκαταλείψει εδώ και σχεδόν μία δεκαετία το αίτημα εξόδου της Γαλλίας από την ΕΕ και το ευρώ, εξακολουθεί να επιδιώκει έναν βαθύ μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής.

Παράλληλα, ζητεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να στηρίξει τη χρηματοδότηση μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων για την ενεργειακή μετάβαση και την άμυνα, παρότι οι ευρωπαϊκές συνθήκες απαγορεύουν τη νομισματική χρηματοδότηση των κρατών.

Η Λεπέν θεωρεί ότι οι συνθήκες μπορούν να ερμηνευθούν με μεγαλύτερη ευελιξία, υποστηρίζοντας ότι η ΕΚΤ δεν πρέπει να λειτουργεί ως «απολιθωμένος δεινόσαυρος».

Οι αγορές και οι αμφιβολίες για το οικονομικό της πρόγραμμα

Παρά τις διαβεβαιώσεις της ότι μπορεί να συνδυάσει τη δημοσιονομική εξυγίανση με την οικονομική ανάπτυξη, το πρόγραμμά της αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα από οικονομολόγους και επιχειρηματικούς παράγοντες.

Αναλυτές θεωρούν ότι οι προβλεπόμενες περικοπές είναι δύσκολο να εφαρμοστούν και βασίζονται σε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές για την ανάπτυξη.

Η ING εκτιμά ότι η τόσο γρήγορη μείωση των δημοσίων δαπανών θα μπορούσε να περιορίσει την οικονομική ανάπτυξη κατά αρκετές ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.

Η Λεπέν απορρίπτει αυτές τις επικρίσεις, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις φόρων και η απελευθέρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας θα αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις των περικοπών.

«Θα προχωρήσουμε ταυτόχρονα σε μαζικές περικοπές κρατικών δαπανών και σε επανεκκίνηση της οικονομίας», δηλώνει στους Financial Times.

Αμφισβητεί, μάλιστα, την αξιοπιστία των οικονομολόγων που επικρίνουν τις προτάσεις της, επισημαίνοντας ότι αρκετοί από αυτούς είχαν συμβουλεύσει τις κυβερνήσεις που διαμόρφωσαν την οικονομική πολιτική της Γαλλίας τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Η συνέντευξη αναδεικνύει το βασικό δίλημμα που θα αντιμετωπίσει η Λεπέν εάν εκλεγεί: πώς θα επιχειρήσει μια ριζική ανατροπή των σχέσεων της Γαλλίας με την ΕΕ, την ώρα που η χώρα χρειάζεται να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των αγορών και να περιορίσει το διογκωμένο δημόσιο χρέος της.

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