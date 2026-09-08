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Το εμπορικό έλλειμμα της Γαλλίας αυξήθηκε στα 6,7 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2026, έναντι 5,8 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ξεπερνώντας παράλληλα τις εκτιμήσεις της αγοράς που τοποθετούσαν το έλλειμμα στα 6 δισ. ευρώ.

Οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά 1,8% σε μηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν στα 61,3 δισ. ευρώ. Την άνοδο τροφοδότησαν κυρίως οι αυξημένες αγορές εξοπλισμού μεταφορών, οι οποίες σημείωσαν άνοδο 6,6%, καθώς και οι εισαγωγές φυσικών υδρογονανθράκων και άλλων εξορυκτικών προϊόντων, που αυξήθηκαν κατά 7%. Ισχυρή άνοδο 13,5% κατέγραψαν επίσης τα προϊόντα εκδόσεων και επικοινωνιών.

Από πού αυξήθηκαν περισσότερο οι εισαγωγές

Σε γεωγραφικό επίπεδο, ξεχώρισε η εκρηκτική αύξηση κατά 64% των εισαγωγών από τη Μέση Ανατολή. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 0,9% και από την Ασία κατά 1,2%. Αντίθετα, οι εισαγωγές από την Αφρική περιορίστηκαν κατά 6% και από την Αμερική κατά 1,3%.

Την ίδια περίοδο, οι γαλλικές εξαγωγές αυξήθηκαν μόλις κατά 0,3%, φθάνοντας τα 54,7 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η άνοδός τους να υπολείπεται αισθητά εκείνης των εισαγωγών.

Τη μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση των εξαγωγών είχαν οι υδρογονάνθρακες και τα υπόλοιπα εξορυκτικά προϊόντα, με άνοδο 14,5%. Ακολούθησαν τα άλλα βιομηχανικά προϊόντα με αύξηση 1,4%, ενώ οριακά υψηλότερα, κατά 0,1%, κινήθηκαν οι εξαγωγές αγροτικών, δασικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.

Στον αντίποδα, οι εξαγωγές εξοπλισμού μεταφορών υποχώρησαν κατά 0,9%, ενώ μείωση 0,4% σημειώθηκε στις εξαγωγές μηχανικού, ηλεκτρονικού και ηλεκτρονικού υπολογιστικού εξοπλισμού.

Πώς κινήθηκαν οι εξαγωγές ανά προορισμό

Όσον αφορά τις αγορές προορισμού, οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 3,4%, ενώ εκείνες προς τη Μέση Ανατολή ενισχύθηκαν κατά 7%.

Αντίθετη ήταν η εικόνα στις υπόλοιπες μεγάλες γεωγραφικές αγορές. Οι γαλλικές εξαγωγές προς την Αφρική μειώθηκαν κατά 4,1%, προς την Αμερική κατά 0,7% και προς την Ασία κατά 1,6%.

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