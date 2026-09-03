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Η επιδείνωση των δημoσιονομικών της Γαλλίας και το πολιτικό αδιέξοδο αποτελούν όλο και μεγαλύτερο λόγο ανησυχίας για τους επενδυτές, με το κόστος δανεισμού να πλησιάζει τα υψηλά επίπεδα της εποχής της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ενώ διαφαίνεται μια ακόμη δύσκολη μάχη για τον προϋπολογισμό.

Η χώρα υπόκειται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος της ΕΕ, με το Συμβούλιο να συνιστά την εξάλειψη του υπερβολικού ελλείμματος έως το 2029 — ωστόσο, έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της.

Το ΔΝΤ προέβλεψε τον Ιούλιο ότι το ακαθάριστο δημόσιο χρέος της Γαλλίας θα φτάσει περίπου το 118,5% του ΑΕΠ το 2026 και θα υπερβεί το 120% το 2027, παραμένοντας πάνω από αυτό το επίπεδο έως το 2030.

Ταυτόχρονα, η οικονομία δυσκολεύεται να αναπτυχθεί, σημειώνοντας συρρίκνωση 0,2% σε τριμηνιαία βάση κατά τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους και παραμένοντας στάσιμη κατά το β’ τρίμηνο.

Η αναταραχή έχει προκαλέσει έντονη πίεση στις αγορές ομολόγων της χώρας, με τις αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων να αυξάνονται δραματικά κατά το τελευταίο έτος με αποτέλεσμα η Γαλλία να έχει ένα από τα υψηλότερα κόστη κρατικού δανεισμού μεταξύ των χωρών του γκρουπ των G7.

Μια άλλη πηγή αβεβαιότητας που έχει επηρεάσει αρνητικά τα γαλλικά ομόλογα είναι οι προεδρικές εκλογές του 2027, όπου η υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν είναι επί του παρόντος το φαβορί για να διαδεχθεί τον Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Τζον Στόπφορντ, επικεφαλής του τμήματος εισοδήματος πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στη Ninety One, δήλωσε στο CNBC ότι τα διογκούμενα ελλείμματα και η επιβράδυνση της ανάπτυξης έχουν καταστεί παγκόσμιο πρόβλημα με την πάροδο της πανδημίας, των πολέμων και των διαδοχικών ενεργειακών κρίσεων, αλλά η Γαλλία «ξεχωρίζει».

«Δεν είναι απλώς ένα γαλλικό πρόβλημα, αλλά θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι, από πολλές απόψεις, η Γαλλία είναι μία από τις χώρες που αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα. Επομένως, δεν πιστεύω ότι το φαινόμενο αυτό αφορά αποκλειστικά τη Γαλλία αλλά τα δημοσιονομικά της Γαλλίας κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση», τόνισε

Η μεγάλη αβεβαιότητα που πλανάται πάνω από την αγορά των γαλλικών ομολόγων (ΟΑΤ) είναι οι προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους, είπε ο Στόπφορντ.

Ο Τεοφίλ Λεγκράν, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων στη Natixis CIB, δήλωσε στο CNBC ότι η ομάδα του θεωρεί ήδη τα OAT «υπό πίεση».

Οι τελευταίοι μήνες του τρέχοντος έτους και το α’ τρίμηνο του 2027 αποτελούν το πιο πιθανό χρονικό παράθυρο για ένα ακόμη κύμα μεταβλητότητας στα OAT, προσέθεσε, καθώς η συζήτηση για τον προϋπολογισμό και η δυναμική των προεδρικών εκλογών συνδέονται όλο και στενότερα.

Η Απρίλ Λαρούς, επικεφαλής των ειδικών επενδύσεων στην Insight Investment, δήλωσε ότι, παρά τις ολοένα και πιο δυσοίωνες ειδήσεις σχετικά με τη γαλλική οικονομία, υπάρχουν «εκπληκτικά λίγα σημάδια ότι η Γαλλία προετοιμάζεται για το είδος της δημοσιονομικής προσαρμογής που φαίνεται να απαιτεί η δυναμική του χρέους της».

Το ερώτημα για τους επενδυτές τώρα, όπως τόνισε, είναι αν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να συγκεντρώσουν την πολιτική βούληση να θέσουν τα δημοσιονομικά σε μια πιο βιώσιμη τροχιά πριν ενταθούν οι πιέσεις της αγοράς.

«Τα γαλλικά κρατικά ομόλογα διαπραγματεύονται ήδη σε χαμηλότερες τιμές από τα αντίστοιχα ιταλικά, κάτι που θα ήταν αδιανόητο πριν από λίγο καιρό — αλλά θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη φθηνότερα σε ένα αρνητικό σενάριο», είπε.

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