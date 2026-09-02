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Η γαλλική αγορά ηλεκτρισμού βρίσκεται το 2026 μπροστά σε ένα παράδοξο: η χώρα παράγει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από όση καταναλώνει, οι τιμές στη χονδρική αγορά παραμένουν χαμηλές και οι εξαγωγές κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, χωρίς όμως η εικόνα αυτή να μεταφράζεται σε φθηνότερο ρεύμα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Το ισχυρό διαρθρωτικό πλεόνασμα παραγωγής που καταγράφεται κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους στηρίζεται κυρίως στην υψηλή διαθεσιμότητα του πυρηνικού στόλου και στην αυξημένη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η μεγάλη προσφορά ηλεκτρισμού έχει περιορίσει σημαντικά τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά, δημιουργώντας παράλληλα περισσότερες περιόδους κατά τις οποίες οι βραχυπρόθεσμες τιμές περνούν ακόμη και σε αρνητικό έδαφος.

Το φαινόμενο αποτυπώνει την έκταση της υπερπαραγωγής σε ώρες χαμηλής ζήτησης, όταν η διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια υπερβαίνει αισθητά τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς.

Χαμηλή χονδρική, ακριβότεροι λογαριασμοί

Η υποχώρηση των τιμών παραγωγής, ωστόσο, δεν συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση στο ποσό που πληρώνει ο τελικός καταναλωτής.

Το ρυθμιζόμενο τιμολόγιο της EDF αυξάνεται από την 1η Αυγούστου, καθώς αναπροσαρμόζονται οι χρεώσεις δικτύου αλλά και το κόστος που συνδέεται με τον μηχανισμό ισχύος.

Το κόστος της ίδιας της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί μόνο ένα μέρος της συνολικής τιμής που εμφανίζεται στον λογαριασμό. Σε αυτήν προστίθενται οι χρεώσεις μεταφοράς και διανομής, οι ρυθμιζόμενες επιβαρύνσεις και άλλα κόστη του συστήματος, με αποτέλεσμα η φθηνότερη χονδρική να μην περνά αυτομάτως στο πορτοφόλι του καταναλωτή.

Η εικόνα αυτή καταδεικνύει και τη μεγάλη απόσταση που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά και στην τελική τιμή λιανικής.

Την ίδια ώρα, η υπερπροσφορά ενισχύει σημαντικά τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της Γαλλίας, οι οποίες έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, επιτρέποντας στη χώρα να αξιοποιεί την ισχυρή παραγωγική της βάση προς όφελος και των γειτονικών αγορών.

Το πρόβλημα της χαμηλής κατανάλωσης

Πίσω από το πλεόνασμα δεν βρίσκεται μόνο η αυξημένη παραγωγή. Καθοριστικό ρόλο παίζει και η ασθενέστερη εγχώρια ζήτηση, η οποία εξακολουθεί να κινείται κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την πανδημία.

Αυτό δημιουργεί ένα νέο στοίχημα για τη γαλλική ενεργειακή πολιτική. Η χώρα διαθέτει σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, όμως για να αξιοποιήσει πλήρως αυτή την παραγωγική ικανότητα χρειάζεται να αυξήσει την κατανάλωση μέσα από τη σταδιακή ηλεκτροποίηση της οικονομίας.

Οι στόχοι έως το 2035 προϋποθέτουν πολύ μεγαλύτερη χρήση ηλεκτρισμού σε τομείς που σήμερα εξακολουθούν να εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από ορυκτά καύσιμα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αντλίες θερμότητας, η ηλεκτροκίνηση και τα κέντρα δεδομένων, τρεις τομείς που μπορούν να δημιουργήσουν νέες και σταθερές πηγές ζήτησης.

Η ανάπτυξη των data centers αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της ταχύτατης διεύρυνσης των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες απαιτούν τεράστιες ποσότητες υπολογιστικής ισχύος και, κατ’ επέκταση, ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, η μεγαλύτερη διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων και των αντλιών θερμότητας μπορεί να μειώσει την κατανάλωση πετρελαίου και φυσικού αερίου, αυξάνοντας όμως ταυτόχρονα τις απαιτήσεις από το δίκτυο ηλεκτρισμού.

Το μεγάλο στοίχημα των έξι νέων πυρηνικών αντιδραστήρων

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Γαλλία προετοιμάζει το επόμενο μεγάλο κύμα πυρηνικών επενδύσεων, με επίκεντρο την κατασκευή έξι νέων αντιδραστήρων τεχνολογίας EPR2 από την EDF.

Το Παρίσι βρίσκεται σε εντατικές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση του μοντέλου κρατικής στήριξης που θα επιτρέψει την υλοποίηση του έργου.

Στόχος της γαλλικής πλευράς είναι να υπάρξει μια κατ’ αρχήν συμφωνία έως το φθινόπωρο, έτσι ώστε η EDF να μπορέσει να λάβει την τελική επενδυτική απόφαση πριν από το τέλος του 2026.

Η χρηματοδοτική δομή προβλέπει κρατικό δάνειο, το οποίο σε γενικές γραμμές θεωρείται συμβατό με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών αρχών.

Η βασική διαφωνία δεν αφορά τόσο το ίδιο το μοντέλο χρηματοδότησης όσο τον τρόπο με τον οποίο θα διοχετεύεται στην αγορά η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγουν οι νέοι αντιδραστήρες.

Η διαφωνία Παρισιού – Βρυξελλών

Η γαλλική κυβέρνηση επιδιώκει να έχει τη δυνατότητα σύναψης μακροχρόνιων διμερών συμβολαίων ηλεκτρικής ενέργειας με μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές.

Μέσω τέτοιων συμφωνιών, ενεργοβόρες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να εξασφαλίζουν σταθερές ποσότητες ηλεκτρισμού και μεγαλύτερη προβλεψιμότητα ως προς το ενεργειακό τους κόστος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντίθετα, προτιμά μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής να περνά από τη χονδρεμπορική αγορά, ώστε να διατηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού και να περιορίζεται ο κίνδυνος προνομιακής πρόσβασης συγκεκριμένων επιχειρήσεων σε ηλεκτρική ενέργεια.

Η επίλυση της διαφοράς αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για να διατηρηθεί το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος.

Η γαλλική κυβέρνηση θέλει οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν εγκαίρως, ώστε η έναρξη του νέου πυρηνικού προγράμματος να μπορεί να πραγματοποιηθεί το 2029.

Το διακύβευμα είναι ευρύτερο από την κατασκευή έξι μονάδων. Η Γαλλία επιδιώκει να στηρίξει την ενεργειακή της στρατηγική σε έναν συνδυασμό πυρηνικής ισχύος και ανανεώσιμων πηγών, με στόχο να διατηρήσει χαμηλές εκπομπές, να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και να υποστηρίξει τη νέα ζήτηση που θα φέρει η ηλεκτροποίηση.

Το σημερινό πλεόνασμα ρεύματος, επομένως, δεν αντιμετωπίζεται ως ένδειξη ότι η χώρα διαθέτει υπερβολικά μεγάλη παραγωγική ικανότητα. Αντίθετα, θεωρείται προοίμιο μιας οικονομίας στην οποία η ζήτηση ηλεκτρισμού θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

Το στοίχημα για τη Γαλλία είναι να μετατρέψει τη σημερινή υπερπαραγωγή σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, χωρίς να επιβαρύνει υπέρμετρα τους καταναλωτές και χωρίς να δημιουργήσει νέα προβλήματα ισορροπίας στο ηλεκτρικό σύστημα.

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