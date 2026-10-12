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H αρχηγός της ακροδεξιάς στη Γαλλία, η Μαρίν Λεπέν, και ο αντίπαλός της και επικεφαλής της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λυκ Μελανσόν, διεύρυναν το προβάδισμά τους έναντι άλλων υποψηφίων και θα αναμετρηθούν σε έναν δεύτερο γύρο προεδρικών εκλογών με βάση όλα τα πιθανά σενάρια, όπως προκύπτει από δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και υπογραμμίζει την αυξανόμενη πόλωση καθώς πλησιάζει στο τέλος της η εποχή του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Η Λεπέν θα εξασφάλιζε την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο των εκλογών με 35% ως 37% με βάση τα σενάρια που εξέτασε η εταιρεία Toluna Harris Interactive σε δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 5 με 8 Οκτωβρίου.

Μια παρόμοια δημοσκόπηση τον περασμένο μήνα της έδινε ποσοστό 33% ως 36%.

Ο Μελανσόν, ο υποψήφιος του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία, εμφανίζεται να πηγαίνει στο δεύτερο γύρο με βάση και τα πέντε σενάρια που εξετάστηκαν.

Μια παρόμοια δημοσκόπηση τον περασμένο μήνα τον εμφάνιζε να έρχεται στην τρίτη θέση στα δύο από τα πέντε σενάρια.

Η Λεπέν εμφανίζεται να επικρατεί του Μελανσόν εύκολα στον δεύτερο γύρο.

Καθώς η δεύτερη και τελευταία πενταετής θητεία του Μακρόν ολοκληρώνεται, ο καθόλου δημοφιλής Γάλλος πρόεδρος αφήνει πίσω του ένα εξασθενημένο πολιτικό κέντρο και μια ανίσχυρη οικονομία δημιουργώντας κενά για να εισέλθουν σκληροπυρηνικά κόμματα όπως η Ανυπότακτη Γαλλία και ο Εθνικός Συναγερμός της Λεπέν.

Ο Μελανσόν έχει ήδη θέσει τρεις φορές υποψηφιότητα για πρόεδρος το 2012, το 2017 και το 2022, αλλά δεν έχει ποτέ καταφέρει να φθάσει στον δεύτερο γύρο. Η Λεπέν έχει επίσης υπάρξει υποψήφια τις ίδιες αυτές τρεις φορές. Το 2017 και το 2022 πήγε στον δεύτερο γύρο, αλλά ηττήθηκε από τον Μακρόν.

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