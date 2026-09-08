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Συναγερμός σήμανε στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, μετά τον εντοπισμό αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών σε γραμμές υψηλής τάσης, κοντά στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Βαϊσβάιλερ. Στην περιοχή βρέθηκε επίσης επιστολή ανάληψης ευθύνης, η οποία βρίσκεται στο μικροσκόπιο των γερμανικών αρχών.

Σύμφωνα με την BILD, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να συνδέουν άμεσα την επιστολή με τον Daniel V., τον οποίο οι γερμανικές αρχές αναζητούν ως τον αποκαλούμενο «τρομοκράτη του ηλεκτρικού ρεύματος». Οι ερευνητές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο οι μηχανισμοί να τοποθετήθηκαν από άτομα που έδρασαν για λογαριασμό του ή από μιμητές που έχουν βάλει στο στόχαστρο τις υποδομές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για την εξουδετέρωση των εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή. Στις έρευνες χρησιμοποιούνται και drones, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν πρόσθετοι μηχανισμοί ή άλλες πιθανές απειλές.

Το περιστατικό έρχεται να εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών στη Γερμανία, καθώς την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν τουλάχιστον δύο απόπειρες δολιοφθοράς στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ είχε αποδώσει τις ενέργειες αυτές σε «κλιματικό εξτρεμισμό», ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του Daniel V. συνεχίζονται.

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