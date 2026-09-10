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Η οικονομική υποαπόδοση της Γερμανίας μπορεί να μοιάζει παράδοξη, αν αναλογιστεί κανείς το τεράστιο πακέτο κρατικής στήριξης που διοχετεύεται στην οικονομία. Ωστόσο, ακόμη και δισεκατομμύρια ευρώ δαπανών δεν αρκούν για να κατευνάσουν όλες τις ανησυχίες των επενδυτών, στις οποίες προστέθηκε ακόμη μία μετά το αποτέλεσμα των κρατιδιακών εκλογών της Κυριακής.

Το αισιόδοξο επενδυτικό αφήγημα για τη Γερμανία έμοιαζε απολύτως λογικό πέρυσι και οι αγορές έσπευσαν να το προεξοφλήσουν. Η πρόταση του Βερολίνου για δαπάνες ύψους 500 δισ. ευρώ οδήγησε τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης MDAX σε άνοδο 20% το 2025, μόνο και μόνο με την προοπτική των νέων επενδύσεων. Την ίδια περίοδο, ένα «καλάθι» μετοχών της UBS Group, αποτελούμενο από εταιρείες που συνδέονται με τις δημόσιες δαπάνες εκτός άμυνας, εκτινάχθηκε κατά 65%.

Το 2026, όμως, εξελίσσεται σε ένα τεστ πραγματικότητας για εκείνον τον ενθουσιασμό. Ο MDAX ενισχύεται μόλις κατά 5,7%, υπολείπεται δηλαδή ακόμη και της μέτριας ανόδου 6,4% του DAX. Οι γερμανικές μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης παραμένουν θεωρητικά σχετικά φθηνές, αλλά ούτε οι εταιρείες που αναμενόταν να επωφεληθούν από τις δημοσιονομικές δαπάνες έχουν εμφανίσει καλύτερες επιδόσεις.

Με άλλα λόγια, το επενδυτικό στοίχημα ότι η Γερμανία θα κάλυπτε τη διαφορά από τις υπόλοιπες αγορές έχει ουσιαστικά χάσει τη δυναμική του.

Πού πηγαίνουν τα δισεκατομμύρια

Το πρώτο «τεστ πραγματικότητας» αφορά το πού καταλήγουν όλα αυτά τα χρήματα. Το ινστιτούτο Ifo εκτιμά ότι το 95% του νέου χρέους που είχε προβλεφθεί πέρυσι για δαπάνες κατευθύνθηκε τελικά στην κάλυψη κενών του τακτικού προϋπολογισμού και όχι σε πρόσθετες επενδύσεις.

Η πόλη του Βερολίνου σχεδιάζει να διοχετεύσει περισσότερα από 2 δισ. ευρώ από το μερίδιό της στη φύτευση 700.000 δέντρων, την ώρα που αστυνομικά τμήματα και κλινικές περιμένουν να ανακαινιστούν. Οικονομολόγοι είχαν προειδοποιήσει ήδη από πέρυσι ότι το ταμείο χρηματοδοτούσε καταναλωτικές δαπάνες και όχι πραγματικές επενδύσεις.

Η έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων τοποθετεί την ανάπτυξη της Γερμανίας στο 0,9% φέτος και στο 1,1% το 2027. Πρόκειται σαφώς για βελτίωση σε σχέση με τη στασιμότητα του ΑΕΠ κατά τα προηγούμενα δύο χρόνια, αλλά απέχει πολύ από την εικόνα μιας οικονομίας που αναπτύσσεται με ταχύτητα.

Οι επενδυτές περίμεναν δρόμους, σιδηροδρόμους και δίκτυα. Μέχρι στιγμής, αυτό που έχουν λάβει είναι κυρίως λογιστικές διευθετήσεις.

Η AfD προσθέτει πολιτικό ρίσκο

Το πολιτικό κεφάλαιο που απαιτείται για να διατηρηθεί ο ενθουσιασμός γύρω από το πρόγραμμα δαπανών έχει σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί.

Τα ποσοστά αποδοχής του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς βρίσκονται μεταξύ των χαμηλότερων που έχουν καταγραφεί ποτέ για το αξίωμα, με την τελευταία δημοσκόπηση να δείχνει ότι μόλις το 15% δηλώνει ικανοποιημένο από το έργο του.

Την Κυριακή, η Σαξονία-Άνχαλτ εξέλεξε νέο κρατιδιακό κοινοβούλιο. Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) κατέγραψε το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της σε κρατιδιακές εκλογές, εξασφαλίζοντας το 44% των ψήφων και φτάνοντας πολύ κοντά στην απόλυτη πλειοψηφία. Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες ακολουθούν ακόμη δύο κρατιδιακές εκλογικές αναμετρήσεις.

«Παρότι εξακολουθούμε να θεωρούμε τη διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού ως έναν κίνδυνο χαμηλής πιθανότητας, ένα πιθανό αποτέλεσμα σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να είναι ο σχηματισμός κυβέρνησης μειοψηφίας αντί για άμεση προσφυγή σε πρόωρες εκλογές», έγραψε την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής οικονομολόγος Ευρώπης της Morgan Stanley, Γενς Άιζενσμιτ.

Ένα αδύναμο αποτέλεσμα για τον Μερτς, ωστόσο, θα μπορούσε να οδηγήσει σε συζητήσεις για την ηγεσία, πρόσθεσε.

Νέο ενεργειακό σοκ

Στις πολιτικές ανησυχίες προστίθεται και το νέο ενεργειακό σοκ. Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο διαπραγματεύεται κοντά στα 75 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023 και σε τιμή υπερδιπλάσια σε σχέση με τις αρχές του έτους, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά και τα αποθέματα βρίσκονται χαμηλότερα από τα συνήθη εποχικά επίπεδα.

Ακόμη και αν οι τιμές υποχωρήσουν, μέρος της ζημιάς έχει ήδη γίνει. Οι υψηλότερες μετρήσεις του πληθωρισμού αναμένεται να διαβρώσουν τα πραγματικά εισοδήματα και τη διάθεση των καταναλωτών για δαπάνες.

Ένας τομέας στον οποίο οι γερμανικές μετοχές έχουν αποδώσει καλά είναι η τεχνητή νοημοσύνη και οι κλάδοι που επωφελούνται έμμεσα από αυτήν. Αντίθετα, το επενδυτικό στοίχημα στην άμυνα έχει αρχίσει να χάνει έδαφος, ενώ ο παραδοσιακός βιομηχανικός πυρήνας της χώρας βρίσκεται στην πλευρά των χαμένων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Volkswagen, η οποία αυτόν τον μήνα τέθηκε εκτός του δείκτη Euro Stoxx 50.

Η κρίση της αυτοκινητοβιομηχανίας χτυπά και τα δημόσια έσοδα

Η ύφεση στον κλάδο του αυτοκινήτου έχει αρχίσει να αφήνει το αποτύπωμά της και στα δημόσια οικονομικά σε τοπικό επίπεδο.

Η Στουτγάρδη, έδρα της Mercedes-Benz Group και της Porsche, μείωσε την πρόβλεψή της για τα έσοδα από τον φόρο επιχειρηματικής δραστηριότητας το 2026 στα 700 εκατ. ευρώ, από επίπεδα-ρεκόρ άνω των 1,6 δισ. ευρώ το 2023.

Η πόλη ενέκρινε τον πρώτο προϋπολογισμό λιτότητας από το 2009. Αντίστοιχους περιορισμούς αντιμετωπίζουν και άλλοι δήμοι, με τις περικοπές των δαπανών τους να επιβαρύνουν μια οικονομία που ήδη δυσκολεύεται.

Παρότι η Γερμανία βρέθηκε το καλοκαίρι στην κορυφή της έρευνας της Bank of America μεταξύ διαχειριστών κεφαλαίων ως η προτιμώμενη ευρωπαϊκή αγορά, οι εισροές κεφαλαίων παρέμειναν περιορισμένες.

Η χώρα βρίσκεται παράλληλα κοντά στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης της Morgan Stanley, εξαιτίας της αδύναμης δυναμικής, των υποτονικών αναθεωρήσεων των εκτιμήσεων για την εταιρική κερδοφορία και της επιδείνωσης του κλίματος μεταξύ των διοικήσεων των επιχειρήσεων.

Το ισχυρό χαρτί των γερμανικών θεσμών

Το σημαντικότερο αντίβαρο στην απαισιοδοξία παραμένουν οι θεσμοί της χώρας. Το δημοσιονομικό πακέτο είναι κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα και για την ανατροπή του θα απαιτούνταν πλειοψηφία δύο τρίτων, την οποία δεν διαθέτει κανένα πολιτικό μπλοκ.

«Συνολικά, αναμένουμε περισσότερο πολιτικό θόρυβο τις επόμενες εβδομάδες, αλλά όχι πολιτική παράλυση στο Βερολίνο», εκτιμά ο επικεφαλής οικονομολόγος της UniCredit για τη Γερμανία, Αντρέας Ρις.

«Ορισμένα μεταρρυθμιστικά μέτρα ενδέχεται να αποδυναμωθούν ή να καθυστερήσουν πέραν του τέλους του 2026, αλλά η ευρύτερη μεταρρυθμιστική προσπάθεια πιθανότατα θα παραμείνει σε τροχιά υλοποίησης», προσθέτει.

Προς το παρόν, η Γερμανία εξακολουθεί να διαθέτει το πλεονέκτημα ενός λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ στο 64%. Ωστόσο, με περισσότερα από 200 δισ. ευρώ νέου χρέους να σχεδιάζονται μόνο για το 2027 και τα επιτόκια να αυξάνονται, το επιχείρημα ότι η χώρα διαθέτει άφθονο δημοσιονομικό χώρο αρχίζει να αποδυναμώνεται.

Θετικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η μεγάλη διεθνής έκθεση των εταιρειών του DAX σημαίνει πως τα προβλήματα της γερμανικής οικονομίας δεν μεταφράζονται αυτομάτως σε αντίστοιχα προβλήματα για τον χρηματιστηριακό δείκτη.

Το στοίχημα των επενδυτών

Υπάρχουν ευκαιρίες για επιλεκτικές τοποθετήσεις σε μετοχές — στους ημιαγωγούς, στα ενεργειακά δίκτυα και στους κλάδους όπου τελικά θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια του δημοσιονομικού πακέτου. Ωστόσο, οι επιλογές είναι λίγες και οι συγκεκριμένες επενδυτικές θέσεις γίνονται ολοένα πιο πολυσύχναστες.

Ένα ευρύτερο επενδυτικό στοίχημα στη Γερμανία απαιτεί πλέον από τους επενδυτές να πιστέψουν ότι μια κυβέρνηση που φαίνεται να χάνει τη δυναμική της θα καταφέρει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της, σε μια χώρα της οποίας η ενεργειακή ασφάλεια βρίσκεται εκτεθειμένη σε δύο πολέμους και της οποίας ο επιχειρηματικός και βιομηχανικός πυρήνας βρίσκεται σε διαρθρωτική υποχώρηση.

Ακόμη και για τους αισιόδοξους, επομένως, η Γερμανία αποτελεί πλέον ένα επενδυτικό στοίχημα υπομονής: τα μεγάλα κεφάλαια αναμένεται να αρχίσουν να φτάνουν στην οικονομία το 2027, ενώ οι προκλήσεις είναι ήδη ορατές.

Αντί λοιπόν η σημερινή έκπτωση των γερμανικών assets να αποτελεί απλώς λανθασμένη αποτίμηση, ίσως αντικατοπτρίζει ακριβώς τη σχέση κινδύνου και απόδοσης που βλέπει αυτή τη στιγμή η αγορά.

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