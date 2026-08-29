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Οι εργαζόμενοι σε τρία μουσεία του πολιτιστικού οργανισμού Victoria and Albert Museum στο Λονδίνο θα απεργήσουν τον επόμενο μήνα με αιτήματα μισθολογικά, βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και της ασφάλειας, καθώς και καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Τα μέλη του συνδικάτου Δημόσιων και Εμπορικών Υπηρεσιών (PCS) στο V&A East Storehouse, το V&A East και το Young V&A πρόκειται να απεργήσουν στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το BBC.

Μέλη του Prospect, ενός άλλου συνδικάτου, θα απεργήσουν επίσης σε μια παράλληλη κινητοποίηση.

Τα μέλη των δύο συνδικάτων στα τρία μουσεία θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα από τις 4 Σεπτεμβρίου και μετά.

Εκπρόσωπος του πολιτιστικού οργανισμού δήλωσε ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τα συνδικάτα από τον Φεβρουάριο και ότι εκπληρώνεται η πλειονότητα των αιτημάτων τους με «μια σημαντικά βελτιωμένη πρόταση».

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