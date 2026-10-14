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Ο εναρμονισμένος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληθωρισμός στην Ισπανία αυξήθηκε στο 5% τον Σεπτέμβριο, από 4,6% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της χώρας (INE).

Η τελική μέτρηση του INE επιβεβαίωσε την αρχική εκτίμηση που είχε δημοσιευτεί δύο εβδομάδες νωρίτερα, καθώς και τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, η οποία επίσης τοποθετούσε τον πληθωρισμό στο 5%.

Ο δομικός πληθωρισμός, από τον οποίο εξαιρούνται οι ευμετάβλητες τιμές των νωπών τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε στο 3,1% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, από 2,9% τον Αύγουστο.

Παράλληλα, ο εθνικός δείκτης τιμών καταναλωτή της Ισπανίας κατέγραψε ετήσια αύξηση 4,9%, έναντι 4,3% τον Αύγουστο. Και αυτή η επίδοση επιβεβαίωσε την αρχική εκτίμηση του INE, η οποία είχε δημοσιευτεί δύο εβδομάδες νωρίτερα.

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