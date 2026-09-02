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Η απόπειρα επίθεσης στη Λειψία είχε όλα τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται να συντονιστεί σχετικά με περαιτέρω ενέργειες, δεδομένης της κλιμάκωσης των επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Ρωσία ευθύνεται για την απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροπλάνο που έγινε τον περασμένο μήνα.

Μιλώντας πριν από την άτυπη σύνοδο των ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών στην Ιρλανδία, η Κάλας δήλωσε επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για 1.600 επιπλέον καταχωρίσεις κυρώσεων που συνδέονται με το στρατιωτικό σύμπλεγμα της Ρωσίας και «ίσως προστεθούν και περισσότερες».

Εξάλλου η Γαλλία κάλεσε έναν αξιωματούχο της ρωσικής πρεσβείας στο Παρίσι σχετικά με την απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, δήλωσε σήμερα ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Κάλεσα τον ρώσο επιτετραμμένο στο Παρίσι για να διαμαρτυρηθώ», δήλωσε ο Μπαρό στη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στην Ιρλανδία, προσθέτοντας ότι κυρώσεις πρέπει επίσης να υιοθετηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο κυρίως εναντίον του σκιώδους στόλου της Ρωσίας.

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