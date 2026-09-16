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Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει αυστηρότερο πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις σε κρίσιμους βιομηχανικούς κλάδους, με στόχο να περιορίσει την εξάρτηση από χώρες που διαθέτουν κυρίαρχη θέση σε στρατηγικές αγορές, με την Κίνα να βρίσκεται στο επίκεντρο των νέων κανόνων.

Προτάσεις που επεξεργάζονται οι εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπουν αυξημένες απαιτήσεις για επενδύσεις σε τομείς όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, οι μπαταρίες, τα ηλιακά πάνελ και οι κρίσιμες πρώτες ύλες.

Το νέο πλαίσιο αποτελεί μέρος της προσπάθειας των Βρυξελλών να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανική αυτονομία και να προστατεύσουν βασικούς τομείς παραγωγής από τον διεθνή ανταγωνισμό, όπως αναφέρει το euronews.

Όριο επένδυσης στα 50 εκατ. ευρώ για ευαίσθητους κλάδους

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες αλλαγές, επενδύσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ σε κλάδους όπου μια τρίτη χώρα διαθέτει ισχυρή παγκόσμια παρουσία θα υπόκεινται σε αυστηρότερους όρους.

Το όριο αυτό είναι χαμηλότερο από τα 100 εκατ. ευρώ που είχε αρχικά προβλεφθεί, γεγονός που δείχνει τη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πιο αυστηρή εποπτεία των ξένων κεφαλαίων.

Οι νέοι κανόνες αφορούν κυρίως χώρες που κατέχουν τουλάχιστον 40% του παγκόσμιου μεριδίου αγοράς σε έναν συγκεκριμένο στρατηγικό τομέα.

Η στόχευση αφορά κυρίως την κινεζική βιομηχανική παρουσία, καθώς το Πεκίνο έχει αναπτύξει ισχυρά πλεονεκτήματα σε τεχνολογίες αιχμής και πράσινες βιομηχανίες.

Οι έξι προϋποθέσεις για πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά

Οι επενδυτές που προέρχονται από χώρες με κυρίαρχη θέση σε συγκεκριμένους κλάδους θα πρέπει να πληρούν σειρά υποχρεώσεων προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Μεταξύ των βασικών απαιτήσεων περιλαμβάνονται:

Περιορισμός συμμετοχής έως 49% στο μετοχικό κεφάλαιο ευρωπαϊκής εταιρείας.

στο μετοχικό κεφάλαιο ευρωπαϊκής εταιρείας. Υποχρεωτική συνεργασία μέσω κοινοπραξίας με ευρωπαϊκή επιχείρηση .

. Μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας προς ευρωπαϊκούς εταίρους.

Διασφάλιση ότι τουλάχιστον 60% του εργατικού δυναμικού αποτελείται από εργαζομένους στην ΕΕ.

αποτελείται από εργαζομένους στην ΕΕ. Επανεπένδυση τουλάχιστον 1% των ετήσιων εσόδων σε έρευνα και ανάπτυξη εντός Ευρώπης.

σε έρευνα και ανάπτυξη εντός Ευρώπης. Προμήθεια τουλάχιστον 30% των παραγωγικών εισροών από την ευρωπαϊκή αγορά.

Οι όροι αυτοί αποσκοπούν στη δημιουργία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας εντός της Ευρώπης και στη μείωση του κινδύνου μεταφοράς παραγωγικής ικανότητας εκτός Ένωσης.

Στο στόχαστρο και άλλοι κλάδοι πράσινης τεχνολογίας

Οι εισηγητές προτείνουν την επέκταση των περιορισμών πέρα από τους αρχικούς τομείς, συμπεριλαμβάνοντας κλάδους όπως η αιολική ενέργεια, οι ηλεκτρολύτες και οι αντλίες θερμότητας.

Για αυτές τις κατηγορίες, οι επενδυτές θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τρεις από τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της ΕΕ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής σε τεχνολογίες που θεωρούνται κρίσιμες για την ενεργειακή μετάβαση και τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα.

Περιορισμοί και στις δημόσιες συμβάσεις

Παράλληλα, η πρόταση προβλέπει αυστηρότερους κανόνες για την πρόσβαση ξένων εταιρειών σε δημόσιες συμβάσεις και προγράμματα κρατικής στήριξης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να επιτρέπει συμμετοχή προϊόντων από χώρες εκτός ΕΕ μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η ύπαρξη αντίστοιχης πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις αγορές των χωρών αυτών.

Η διάταξη αυτή αποτελεί απάντηση στις πιέσεις ξένων εμπορικών εταίρων, οι οποίοι επιδιώκουν τα προϊόντα τους να χαρακτηρίζονται ως «made in Europe» μέσω παραγωγικών συνεργασιών εντός της Ένωσης.

Μήνυμα προς το Πεκίνο για τη βιομηχανική πολιτική

Η νέα προσέγγιση των Βρυξελλών αποτελεί σαφές μήνυμα προς την Κίνα, η οποία έχει επανειλημμένα αντιδράσει σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες περιορισμού της πρόσβασης στην αγορά.

Το Πεκίνο έχει προειδοποιήσει για πιθανά αντίμετρα, καθώς η ευρωπαϊκή νομοθεσία βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση και αποτελεί αντικείμενο εμπορικών συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Η ΕΕ επιχειρεί πλέον να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων και στην προστασία της βιομηχανικής της βάσης, ειδικά σε τομείς όπου η Κίνα έχει αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα.

Η επόμενη μάχη στις Βρυξέλλες

Η έκθεση των εισηγητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να εγκριθεί από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς πριν ξεκινήσουν οι τελικές διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη.

Ωστόσο, η κατεύθυνση είναι ήδη σαφής: η Ευρώπη θέλει να δημιουργήσει ένα πιο προστατευμένο βιομηχανικό περιβάλλον, περιορίζοντας την ανεξέλεγκτη πρόσβαση ξένων επενδυτών σε στρατηγικές αλυσίδες αξίας.

Το μεγάλο στοίχημα για τις Βρυξέλλες είναι να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή παραγωγή χωρίς να αποθαρρύνουν τις επενδύσεις που απαιτούνται για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

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