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Η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσει μια πιο αυτόνομη αλυσίδα εφοδιασμού για κρίσιμες πρώτες ύλες συναντά ένα απρόσμενο εμπόδιο: την έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης.

Τα σχέδια για τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα σε υλικά όπως το λίθιο, το κοβάλτιο και οι σπάνιες γαίες βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρές πιέσεις ρευστότητας, καθώς αρκετές εταιρείες που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά στρατηγικά έργα προειδοποιούν ότι κινδυνεύουν να μην μπορέσουν να προχωρήσουν στις επενδύσεις τους.

Συνολικά, 23 από τα 60 έργα που έχουν χαρακτηριστεί στρατηγικής σημασίας από την Κομισιόν ζήτησαν άμεσες παρεμβάσεις, κυρίως για την εξασφάλιση κεφαλαίων πριν από τις τελικές επενδυτικές αποφάσεις.

Το πρόβλημα αναδεικνύει ένα σημαντικό κενό ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς στόχους και στην πραγματική δυνατότητα υλοποίησης των επενδύσεων. Η Ευρώπη έχει καθορίσει ποια υλικά θεωρεί κρίσιμα και ποια έργα μπορούν να ενισχύσουν την αυτάρκειά της, όμως η χρηματοδότηση παραμένει ο αδύναμος κρίκος.

Οι δεσμεύσεις της Ευρώπης που δεν μετατράπηκαν σε επενδύσεις

Η ΕΕ επέλεξε το 2025 συνολικά 60 στρατηγικά έργα στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών, εκ των οποίων τα 47 βρίσκονται εντός ευρωπαϊκού εδάφους και τα υπόλοιπα σε τρίτες χώρες.

Η απόφαση ελήφθη σε μια περίοδο αυξανόμενων ανησυχιών για την εξάρτηση από την Κίνα, η οποία διατηρεί ισχυρή θέση στην παγκόσμια παραγωγή και επεξεργασία πολλών κρίσιμων ορυκτών.

Τα υλικά αυτά αποτελούν βασικό συστατικό για την παραγωγή μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων, ανεμογεννητριών, ημιαγωγών, αμυντικών συστημάτων και υποδομών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις εταιρείες που συμμετέχουν στα έργα, οι ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για χρηματοδοτικά εργαλεία, ταχύτερες αδειοδοτήσεις και ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά δεν έχουν ακόμη μεταφραστεί σε πρακτική στήριξη.

Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι έχει δημιουργήσει μηχανισμούς για την κινητοποίηση κεφαλαίων ύψους 1,7 δισ. ευρώ, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τις κρίσιμες πρώτες ύλες δεν αποτελεί από μόνος του χρηματοδοτικό εργαλείο.

Αυτό σημαίνει ότι η ένταξη ενός έργου στον κατάλογο στρατηγικών επενδύσεων προσφέρει θεσμικά πλεονεκτήματα, αλλά δεν εξασφαλίζει αυτόματα τα απαιτούμενα κεφάλαια.

Η περίπτωση του λιθίου και ο κίνδυνος καθυστερήσεων

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυσκολιών αποτελεί η γαλλική Viridian Lithium, η οποία κατέρρευσε τον Μάρτιο, παρά το γεγονός ότι σχεδίαζε μια επένδυση με δυνατότητα κάλυψης σημαντικού μέρους των ευρωπαϊκών αναγκών σε λίθιο για μπαταρίες.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι η απουσία σαφούς ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής δέσμευσης δυσκόλεψε την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων. Οι επενδυτές, σύμφωνα με την ίδια, ανέμεναν πρώτα ένα ισχυρό μήνυμα οικονομικής στήριξης από την Ευρώπη.

Παράλληλα, στελέχη άλλων έργων προειδοποιούν ότι ορισμένες επενδύσεις έχουν ήδη επιβραδυνθεί ή «παγώσει», καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τη χρηματοδότηση αυξάνεται.

Ο κίνδυνος είναι η Ευρώπη να χάσει χρόνο σε μια αγορά όπου η ταχύτητα ανάπτυξης αποτελεί κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η μεγάλη απόσταση από τις ΗΠΑ

Η δυσκολία της ΕΕ γίνεται ακόμη πιο εμφανής στη σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν κινηθεί πολύ πιο επιθετικά στη χρηματοδότηση κρίσιμων ορυκτών.

Η Ουάσιγκτον έχει εγκρίνει συμφωνίες που προσεγγίζουν τα 40 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη σχετικών έργων, την ώρα που η Ευρώπη επιχειρεί να ενεργοποιήσει πολύ μικρότερα ποσά.

Οι Βρυξέλλες έχουν θέσει συγκεκριμένους στόχους για το 2030: το 10% των κρίσιμων πρώτων υλών που καταναλώνει η ευρωπαϊκή οικονομία να προέρχεται από εξόρυξη εντός ΕΕ, το 40% της επεξεργασίας να πραγματοποιείται στην Ευρώπη και το 25% των αναγκών να καλύπτεται μέσω ανακύκλωσης.

Ωστόσο, το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι χαμηλές τιμές ορισμένων μετάλλων και η δυσκολία σύναψης μακροχρόνιων συμβολαίων μειώνουν την ελκυστικότητα πολλών επενδύσεων.

Ο ελληνικός ρόλος στο ευρωπαϊκό σχέδιο

Στα στρατηγικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνεται και η επένδυση της Metlen στις εγκαταστάσεις της Αλουμίνιον της Ελλάδος.

Το σχέδιο αφορά την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον βωξίτη, την παραγωγή αλουμίνας και την παραγωγή γαλλίου, ενός μετάλλου κρίσιμου για ημιαγωγούς, φωτοβολταϊκά και αμυντικές εφαρμογές.

Η ένταξη του έργου στον ευρωπαϊκό κατάλογο πραγματοποιήθηκε το 2025, χωρίς να είναι γνωστό αν η ελληνική επένδυση περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων που ζήτησαν άμεση χρηματοδοτική παρέμβαση.

Η γενικότερη ανησυχία, πάντως, αφορά το σύνολο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού. Η ΕΕ βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη δοκιμασία: να αποδείξει ότι μπορεί να περάσει από τη στρατηγική διακήρυξη στην πραγματική υλοποίηση.

Η μάχη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες δεν κρίνεται μόνο στο επίπεδο της τεχνολογίας ή της γεωπολιτικής. Κρίνεται πλέον και στο ποιος διαθέτει τα κεφάλαια για να μετατρέψει τα σχέδια σε εργοστάσια, παραγωγή και ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού.

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