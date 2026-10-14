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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρεί σε προσωρινή χαλάρωση των υποχρεώσεων που προβλέπει ο ευρωπαϊκός Κανονισμός για το μεθάνιο, εγκρίνοντας πρόταση για αναβολή κατά ένα έτος της εφαρμογής συγκεκριμένων διατάξεων που αφορούν τους εισαγωγείς ορυκτών καυσίμων. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να περιοριστούν οι πιέσεις που δέχονται η ευρωπαϊκή ενεργειακή βιομηχανία και οι εθνικές διοικήσεις, σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η αναβολή αποσκοπεί στην προστασία της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτρέποντας πρόσθετες επιβαρύνσεις στον εφοδιασμό με εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν μεταβάλλει τους βασικούς στόχους, την ακεραιότητα ή το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού για τον περιορισμό των εκπομπών μεθανίου.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ενέργειας, Άννα-Κάισα Ικτόνεν, εξήγησε ότι η πρωτοβουλία ανταποκρίνεται σε σαφή αιτήματα των κρατών μελών για περιορισμό των επιβαρύνσεων που αντιμετωπίζει ο ενεργειακός κλάδος.

«Τα κράτη μέλη έχουν ζητήσει με πολύ σαφή τρόπο να εξετάσουμε πώς θα μπορούσε να μειωθεί μέρος της πίεσης που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο κλάδος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αβεβαιότητα στα Στενά του Ορμούζ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι, παρά την απουσία άμεσου προβλήματος στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης, οι κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι.

«Δεν αντιμετωπίζουμε προς το παρόν πρόβλημα ασφάλειας εφοδιασμού», διευκρίνισε, προσθέτοντας ωστόσο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί σε ένα «εξαιρετικά ασταθές και απρόβλεπτο παγκόσμιο περιβάλλον».

Όπως σημείωσε, παραμένει άγνωστο πότε και με ποιον τρόπο θα εξελιχθεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, όπου, σύμφωνα με την ίδια, το 20% του φυσικού αερίου και του πετρελαίου παραμένει αποκλεισμένο εδώ και αρκετούς μήνες.

Η απάντηση στις επικρίσεις για τις πετρελαϊκές εταιρείες

Η Άννα-Κάισα Ικτόνεν απέρριψε παράλληλα τις αιτιάσεις ότι η αναβολή των συγκεκριμένων υποχρεώσεων συνιστά παραχώρηση προς τις μεγάλες επιχειρήσεις του πετρελαϊκού κλάδου.

«Είναι απολύτως λανθασμένο να υποστηρίζεται ότι αυτό συνιστά με κάποιον τρόπο υποχώρηση στα συμφέροντα των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών», υπογράμμισε.

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι η παράταση δεν απαλλάσσει τις ενεργειακές επιχειρήσεις και τους εισαγωγείς από τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης που προβλέπει το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Όπως επισήμανε, ακόμη και μετά τη μετάθεση κατά ένα έτος της εφαρμογής ορισμένων διατάξεων, οι εταιρείες και οι εισαγωγείς οφείλουν να είναι προετοιμασμένοι έως τις 28 Ιανουαρίου, διατηρώντας σε ισχύ τις απαιτήσεις που δεν καλύπτονται από την προτεινόμενη αναβολή.

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