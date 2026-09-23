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Το Bitcoin βρίσκεται μια ανάσα από το να διαγράψει όλες τις απώλειες του 2026, με τη Morningstar να καταγράφει την εντυπωσιακή επιστροφή του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος και τη Franklin Templeton να εκτιμά ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα bull market.

Και πραγματικά, όποιος παρακολουθεί την αγορά, παρατηρεί πως το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό comeback παρά το δυσμενές περιβάλλον των υψηλότερων επιτοκίων, της ανόδου των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων. Κι αυτό, όπως επισημαίνει η Franklin Templeton, συμβαίνει γιατί οι επενδυτές στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ψηφιακού assets και όχι τόσο σε συγκυριακούς παράγοντες.

Από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, σε διάστημα 5 ημερών δηλαδή, το Bitcoin είχε ενισχυθεί κατά 12%, επιστρέφοντας πάνω από τα 86.000 δολάρια και φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιανουάριο. Τότε βρισκόταν περίπου στα 87.000 δολάρια.

Όπως σημειώνει ανάλυση της Morningstar και συγκεκριμένα του Βαλέριο Μπαζέλι, Senior International Editor της Morningstar EMEA, η άνοδος αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον που θεωρητικά δεν ευνοεί περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν προσφέρουν απόδοση μέσω τόκου. Η Federal Reserve προχώρησε στην πρώτη αύξηση επιτοκίων εδώ και τρία χρόνια, η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού ομολόγου πλησιάζει το 5%, ενώ οι ανησυχίες για το δημόσιο χρέος και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα επιστρέφουν στο επίκεντρο των επενδυτών.

Η νέα άνοδος επαναφέρει έτσι το ερώτημα για το τι ακριβώς κινεί πλέον την αγορά των crypto: εάν πρόκειται για ακόμη μία βραχυπρόθεσμη ανάκαμψη ή για μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές αντιμετωπίζουν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Επιστρέφουν οι μεγάλες εισροές στο Bitcoin

Σύμφωνα με τον Τζέιμς Μπάτερφιλ, επικεφαλής έρευνας της CoinShares, η τελευταία κίνηση του Bitcoin φαίνεται να καθοδηγείται περισσότερο από τις επενδυτικές ροές παρά από κάποιο μεμονωμένο γεγονός.

Ο ίδιος επισημαίνει τη σταθερή συσσώρευση Bitcoin από μεγάλους κατόχους, αλλά και τις σημαντικές εισροές σε επενδυτικά προϊόντα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Μόνο στις 18 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν εισροές 639 εκατ. δολαρίων, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου εισέρρευσαν επιπλέον 690 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της Morningstar.

Η δυναμική αυτή θεωρείται ακόμη πιο αξιοσημείωτη λόγω του μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Όπως σημειώνει ο Μπάτερφιλ, έχουν επιστρέψει συνθήκες που υπό κανονικές περιστάσεις θα ασκούσαν ισχυρές πιέσεις σε περιουσιακά στοιχεία χωρίς απόδοση.

Ωστόσο, το Bitcoin υποχώρησε πριν από την απόφαση της Fed και ανέκτησε τις απώλειές του μέσα σε μόλις δύο συνεδριάσεις.

Η ανθεκτικότητα αυτή δείχνει ότι οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι, τουλάχιστον προς το παρόν, να παραβλέψουν ορισμένους από τους παραδοσιακούς μακροοικονομικούς αντίθετους ανέμους. Αυτό, πάντως, δεν αποδεικνύει ότι το Bitcoin έχει αποσυνδεθεί οριστικά από τις ευρύτερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

«Μερικές ανθεκτικές συνεδριάσεις δεν αρκούν για να αποδείξουν ότι έχουμε περάσει σε ένα νέο καθεστώς», προειδοποιεί ο Μπάτερφιλ.

Το Bitcoin ως «καταφύγιο» απέναντι στην υποτίμηση των νομισμάτων

Μια διαφορετική εξήγηση για την άνοδο προέρχεται από τις εξελίξεις στην αγορά ομολόγων.

Η Μπλου Ματσελάρι, επικεφαλής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην T. Rowe Price, υποστηρίζει ότι το Bitcoin εντάσσεται ολοένα περισσότερο στο λεγόμενο «debasement trade»: την αναζήτηση δηλαδή σπάνιων ή «σκληρών» περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν να διατηρήσουν την αξία τους εάν υποχωρήσει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά νομίσματα.

Το συγκεκριμένο επενδυτικό αφήγημα ενισχύεται από την αύξηση του δημόσιου χρέους, τις υψηλές μακροπρόθεσμες αποδόσεις των ομολόγων και τις ανησυχίες γύρω από τη δημοσιονομική βιωσιμότητα.

Η Ντοβίλε Σιλενσκίτε, διευθύντρια έρευνας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στη WisdomTree, επισημαίνει ότι το Bitcoin συζητείται συχνά σε αυτό το πλαίσιο επειδή οι κανόνες που διέπουν την προσφορά του είναι προκαθορισμένοι.

Η έκδοσή του ακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα και το πρωτόκολλό του δεν μπορεί να μεταβληθεί από μια κεντρική τράπεζα που θέλει να στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα ή από μια κυβέρνηση που επιδιώκει να χρηματοδοτήσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα.

Η Ματσελάρι παραπέμπει επίσης στην επιστροφή των λεγόμενων «bond vigilantes», δηλαδή επενδυτών που πωλούν κρατικά ομόλογα όταν αυξάνονται οι ανησυχίες για το χρέος και τη δημοσιονομική πολιτική.

Το νέο αφήγημα για το Bitcoin

Η συγκεκριμένη προσέγγιση διαφοροποιείται από εκείνη που κυριάρχησε σε μεγάλο μέρος του προηγούμενου κύκλου της αγοράς.

Για χρόνια, το Bitcoin αντιμετωπιζόταν κυρίως ως ένα περιουσιακό στοιχείο υψηλού ρίσκου και μεγάλης μεταβλητότητας, ιδιαίτερα ευαίσθητο στη διαθέσιμη ρευστότητα, στα επιτόκια και στη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου.

Το «debasement trade» εισάγει μια διαφορετική επενδυτική λογική: το Bitcoin ως πιθανό μέσο διατήρησης αξίας σε περιόδους κατά τις οποίες η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά νομίσματα και στο κρατικό χρέος δέχεται πιέσεις.

Η CoinShares έχει επίσης επισημάνει τη σύνδεση ανάμεσα στο Bitcoin και στις ανανεωμένες ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση των ΗΠΑ, εκτιμώντας ότι ενδεχόμενη πιο επιθετική παρέμβαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών στην αγορά ομολόγων θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω αυτό το αφήγημα.

Franklin Templeton: «Μπαίνουμε σε νέα bull market»

Ιδιαίτερα αισιόδοξη εμφανίζεται η Franklin Templeton για την επόμενη φάση της αγοράς.

«Μπαίνουμε σε μια νέα bull market», δηλώνει ο Κρίστοφερ Πέρκινς, επικεφαλής της Franklin Crypto, της μονάδας ενεργητικής διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της Franklin Templeton.

Σύμφωνα με τον Πέρκινς, οι επενδυτές αρχίζουν να επικεντρώνονται περισσότερο στα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του Bitcoin, αντί να αντιμετωπίζουν συνολικά τα κρυπτονομίσματα απλώς ως επενδύσεις υψηλού κινδύνου στην περιφέρεια των αγορών.

Εφόσον η εκτίμησή του επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για σημαντική μεταβολή στη συμπεριφορά της αγοράς. Το Bitcoin εξακολουθεί να επηρεάζεται από τη ρευστότητα, τα επιτόκια και τη διάθεση για ανάληψη κινδύνου. Ωστόσο, η αυξανόμενη προθυμία των επενδυτών να διακρατούν Bitcoin ακόμη και σε περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων και γεωπολιτικής αβεβαιότητας θα μπορούσε να μεταφέρει το ενδιαφέρον σε πιο μακροπρόθεσμους παράγοντες, όπως η περιορισμένη προσφορά, η ευρύτερη υιοθέτηση και η θεσμική ζήτηση.

Τι θα κρίνει την επόμενη κίνηση

Υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι η βάση των επενδυτών μεταβάλλεται. Το τελευταίο ράλι πραγματοποιήθηκε παρά την αποτυχία της αμερικανικής Γερουσίας να εγκρίνει το Digital Asset Markets Clarity Act, γεγονός που δείχνει ότι η ρυθμιστική αβεβαιότητα δεν ήταν αρκετή για να ανακόψει τη ζήτηση.

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι εάν οι επενδυτικές εισροές μπορούν να παραμείνουν αρκετά ισχυρές ώστε να διατηρήσουν την ανοδική δυναμική.

Ο Μπάτερφιλ της CoinShares εκτιμά ότι οι ροές κεφαλαίων θα παραμείνουν ο βασικός καταλύτης. Εάν τα επενδυτικά προϊόντα συνεχίσουν να προσελκύουν κεφάλαια και οι μεγάλοι κάτοχοι εξακολουθήσουν να συσσωρεύουν Bitcoin, η πρόσφατη δυναμική θα μπορούσε να διατηρηθεί.

Παράλληλα, η Ματσελάρι της T. Rowe Price εκτιμά ότι το ζήτημα του δημόσιου χρέους και των αγορών ομολόγων θα παραμείνει στο προσκήνιο και κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, καθώς πρόκειται για μακροπρόθεσμες δυνάμεις που δύσκολα θα εξαφανιστούν έπειτα από μία μόνο απόφαση οικονομικής πολιτικής.

Η WisdomTree, πάντως, διατηρεί πιο επιφυλακτική στάση. Υπενθυμίζει ότι το Bitcoin παραμένει ένα περιουσιακό στοιχείο εξαιρετικά υψηλής μεταβλητότητας και δεν έχει λειτουργήσει με συνέπεια ως αξιόπιστη βραχυπρόθεσμη αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού.

Για τους επενδυτές, όπως σημειώνει, το βασικό χαρακτηριστικό του Bitcoin δεν είναι ότι προσφέρει βεβαιότητα, αλλά ότι παρέχει έκθεση σε ένα νομισματικό σύστημα που λειτουργεί βάσει προκαθορισμένων κανόνων και όχι βάσει διακριτικών αποφάσεων οικονομικής πολιτικής.

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