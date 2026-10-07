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Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα οδεύουν προς μια εμπορική αναμέτρηση, μεταδίδουν οι New York Times.

Οι εμπορικοί διαπραγματευτές της Ευρώπης αναμένεται να συναντηθούν με Κινέζους αξιωματούχους την Πέμπτη (8/10) και την Παρασκευή στο Πεκίνο. Μία εβδομάδα αργότερα, οι πρόεδροι και οι πρωθυπουργοί της Ευρώπης θα συγκεντρωθούν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα έναντι της Κίνας. Η ανησυχία τους είναι επείγουσα. Το εμπορικό έλλειμμα της περιοχής με την Κίνα διαμορφώνεται στο 1 δισ. ευρώ ημερησίως.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αποδίδουν την κατάσταση στην υποτιμημένη αξία του κινεζικού νομίσματος και στο ελεγχόμενο από το Πεκίνο τραπεζικό σύστημα, το οποίο έχει διαθέσει τεράστια ποσά φθηνής χρηματοδότησης για την κατασκευή εργοστασίων με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Οι Κινέζοι αξιωματούχοι δίνουν διαφορετική εξήγηση. Υποστηρίζουν ότι μεγάλο μέρος της διεύρυνσης της ανισορροπίας αντανακλά την εκρηκτική αύξηση των ευρωπαϊκών εισαγωγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ηλιακών πάνελ, μπαταριών και χημικών για μπαταρίες. Η ευρωπαϊκή ζήτηση για αυτά τα προϊόντα έχει αυξηθεί καθώς η ήπειρος προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή, προσαρμόζεται στην απώλεια του φθηνού ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου και διαχειρίζεται τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή — εξελίξεις για τις οποίες, όπως υποστηρίζει η Κίνα, δεν θα πρέπει να θεωρείται υπεύθυνη.

Η Ευρώπη δεν είναι η μόνη που ανησυχεί. Η εξαγωγική ώθηση της Κίνας έχει προκαλέσει ανησυχία και σε άλλους εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς το εμπορικό πλεόνασμα του Πεκίνου έφτασε πέρυσι στο ιστορικό υψηλό των 1,19 τρισ. δολαρίων.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προειδοποίησε σε ομιλία της τον περασμένο μήνα ότι το εμπορικό έλλειμμα της Ευρώπης με την Κίνα είχε φτάσει σε «οριακό σημείο», οδηγώντας σε «αποβιομηχάνιση στις βιομηχανικές καρδιές της Ευρώπης».

Ο Φρίντριχ Μερτς, καγκελάριος της Γερμανίας, και ο Εμανουέλ Μακρόν, πρόεδρος της Γαλλίας, ενέτειναν την πίεση τη Δευτέρα, καλώντας τις Βρυξέλλες να διευρύνουν το οπλοστάσιό τους απέναντι στις οικονομικές ανισορροπίες. Σε επιστολή τους προς τη φον ντερ Λάιεν, ζήτησαν τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα μπορούσε να περιορίζει γρήγορα την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Ευρώπη έχει ήδη το δικαίωμα, βάσει των λεγόμενων κανόνων διασφάλισης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, να επιβάλλει υψηλούς δασμούς σε ευρείες κατηγορίες εισαγωγών από όλες τις χώρες, όχι όμως εναντίον μίας συγκεκριμένης χώρας. Το Πεκίνο έχει αντιταχθεί σε δασμούς διασφάλισης που στην πράξη έχουν σχεδιαστεί για να στοχεύουν τις κινεζικές εξαγωγές και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα εάν αυτοί επιβληθούν.

«Η Κίνα δεν θα αποδεχθεί κανένα μέτρο που εισάγει διακρίσεις», δήλωσε ο Του Σιντσουάν, κοσμήτορας του Ινστιτούτου Μελετών για τον ΠΟΕ της Κίνας στο Πανεπιστήμιο Διεθνών Επιχειρήσεων και Οικονομικών στο Πεκίνο.

Προς το παρόν, ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του Πεκίνου. Κάθε μήνας που περνά προσθέτει περισσότερα από 30 δισ. δολάρια στο εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας με την Ευρώπη, στηρίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στην κινεζική βιομηχανία. Την ίδια στιγμή, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές συνεχίζουν να αποδυναμώνονται. Μόνο η Γερμανία χάνει τουλάχιστον 10.000 θέσεις εργασίας στη βιομηχανία κάθε μήνα, σύμφωνα με αναλυτές.

Ωστόσο, παρά την πιο αυστηρή στάση της Ευρώπης, η Κίνα επιδιώκει έναν συμβιβασμό. «Και οι δύο πλευρές θα επιδιώξουν τελικά να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά με τρόπο που θα ωφελεί και τις δύο, διατηρώντας παράλληλα την εμπορική τους σχέση», δήλωσε ο Χε Γουεϊγουέν, γνωστός Κινέζος αναλυτής εμπορίου.

Ακολουθούν ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που διακυβεύονται.

Αυτοκίνητα

Το μεγαλύτερο σημείο τριβής —και ίσως το δυσκολότερο να επιλυθεί— είναι η ταχεία αύξηση των εξαγωγών αυτοκινήτων της Κίνας προς την Ευρώπη.

Πριν από δύο χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε δασμούς από 7,8% έως 35,3% στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία από την Κίνα, επιπλέον του υφιστάμενου δασμού 10% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα. Ωστόσο, το μέτρο άφησε ένα σημαντικό παραθυράκι.

Οι πρόσθετοι δασμοί δεν εφαρμόζονται στα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα, τα οποία συνδυάζουν ηλεκτρικό σύστημα κίνησης με κινητήρα βενζίνης, ακόμη και πολύ μικρό.

Οι εξαγωγές plug-in υβριδικών έχουν εκτοξευθεί από λιγότερες από 10.000 τον μήνα σε σχεδόν 200.000 τον μήνα μέσα σε μόλις τρία χρόνια, με μεγάλο μέρος τους να κατευθύνεται προς την Ευρώπη.

Το Πεκίνο αντιτίθεται σθεναρά στην επέκταση αυτών των ευρωπαϊκών δασμών ώστε να συμπεριλάβουν και τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δέχονται αυξανόμενες πιέσεις να αντιδράσουν, ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση της Volkswagen στις 3 Σεπτεμβρίου ότι, καθώς δυσκολεύεται απέναντι στον κινεζικό ανταγωνισμό, θα περικόψει ακόμη 50.000 θέσεις εργασίας, ανεβάζοντας το σύνολο των σχεδιαζόμενων περικοπών σε περίπου 100.000.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διερευνά τις εισαγωγές από την ελεγχόμενη από το κινεζικό κράτος Goldwind Science & Technology Company, τη μεγαλύτερη κατασκευάστρια ανεμογεννητριών στον κόσμο. Τον Φεβρουάριο, η Ένωση κατέληξε σε προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι οι κινεζικές επιδοτήσεις προσέφεραν στη Goldwind αθέμιτο πλεονέκτημα στην Ευρώπη, ανοίγοντας ενδεχομένως τον δρόμο για την επιβολή δασμών.

Η Goldwind έχει δηλώσει ότι συμμορφώνεται με όλους τους διεθνείς και τοπικούς νόμους και κανονισμούς και ότι θα συνεργαστεί με την έρευνα.

Οι ανεμογεννήτριες συγκαταλέγονται στις τεχνολογίες που καλύπτονται από τον προτεινόμενο Industrial Accelerator Act της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια προσπάθεια ανασυγκρότησης της βιομηχανικής παραγωγής της περιοχής μέσω της απαίτησης βασικά εξαρτήματα να παράγονται στην Ευρώπη και του περιορισμού ορισμένων ξένων επενδύσεων. Η ηλιακή ενέργεια, τα χημικά και άλλοι κλάδοι καλύπτονται επίσης.

Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά στη νομοθεσία.

Σπάνιες γαίες

Στην ομιλία της τον περασμένο μήνα, η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ευρώπη έχει καταστεί επικίνδυνα εξαρτημένη από την Κίνα για τις σπάνιες γαίες, οι οποίες είναι κρίσιμης σημασίας για αυτοκίνητα, drones, λέιζερ, ημιαγωγούς, αεροσκάφη, ηλεκτρονικά και άλλους προηγμένους βιομηχανικούς κλάδους. Έχοντας προηγουμένως κατηγορήσει το Πεκίνο ότι περιορίζει τις αποστολές σπάνιων γαιών προς την Ευρώπη, κάλεσε την Ένωση να αναπτύξει τις δικές της πηγές εφοδιασμού.

Η Κίνα έχει αυστηροποιήσει τους ελέγχους στις εξαγωγές εξοπλισμού επεξεργασίας σπάνιων γαιών και έχει επιβάλει περιορισμούς στην έξοδο από τη χώρα τεχνικών που ειδικεύονται στις σπάνιες γαίες.

Τον Ιούλιο, το Πεκίνο επέβαλε επίσης αυστηρούς περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών προς 14 ευρωπαϊκές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η κορυφαία αμυντική βιομηχανία της Γερμανίας.

Πρόσβαση στην αγορά

Αξιωματούχοι της ΕΕ και επιχειρηματικοί ηγέτες διαμαρτύρονται επίσης ότι το Πεκίνο εξακολουθεί να περιορίζει την πρόσβαση ξένων εταιρειών στην κινεζική αγορά.

Στις τηλεπικοινωνίες, η Κίνα αντικαθιστά σταθερά τον εισαγόμενο εξοπλισμό με εγχώρια κατασκευασμένες εναλλακτικές λύσεις και έχει περιορίσει τις αγορές από ξένους προμηθευτές. Η Nokia, ο φινλανδικός τηλεπικοινωνιακός κολοσσός, κλείνει μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της στην ηπειρωτική Κίνα αυτό το φθινόπωρο.

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές νοσοκομειακού εξοπλισμού, φαρμακευτικών προϊόντων και άλλων αγαθών έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια εμπόδια. Οι κρατικές επιχειρήσεις της Κίνας έχουν επεκταθεί εις βάρος των ιδιωτικών επιχειρήσεων και έχουν επιδείξει ιδιαίτερη απροθυμία να αγοράζουν εισαγόμενα προϊόντα.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον της Ευρώπης για την κινεζική αγορά υποχωρεί και για λόγους πέραν της κυβερνητικής πολιτικής. Η παρατεταμένη ύφεση στην αγορά ακινήτων της Κίνας έχει αφήσει πολλά κινεζικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις με περιορισμένα διαθέσιμα κεφάλαια για δαπάνες, ενώ η πλεονάζουσα βιομηχανική παραγωγική ικανότητα έχει προκαλέσει έντονο ανταγωνισμό στις τιμές και έχει διαβρώσει τα κέρδη.

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