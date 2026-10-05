Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι πωλήσεις αντλιών θερμότητας σημείωσαν σημαντική άνοδο σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, καθώς οι υψηλές τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, σε συνδυασμό με φορολογικές παρεμβάσεις υπέρ της ηλεκτρικής ενέργειας, οδήγησαν περισσότερα νοικοκυριά στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων θέρμανσης.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αντλιών Θερμότητας (EHPA), οι καταναλωτές σε 12 ευρωπαϊκές χώρες προχώρησαν στην αγορά 1,16 εκατομμυρίων αντλιών θερμότητας το πρώτο εξάμηνο, έναντι 1,05 εκατομμυρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η αύξηση αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ενεργειακή αναταραχή που προκάλεσε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία επηρέασε τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η ενεργειακή κρίση επιταχύνει τη στροφή στις αντλίες θερμότητας

Η de facto διακοπή της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ από το Ιράν, ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως, προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στις μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Αποτέλεσμα ήταν η τιμή του αργού να εκτοξευθεί στα 126 δολάρια το βαρέλι στα τέλη Απριλίου.

Μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι οποίες οδήγησαν στην έναρξη της πολεμικής σύγκρουσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σχέδια για την ενίσχυση της μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μεταξύ των προτάσεων ήταν η ενθάρρυνση των κρατών-μελών να προχωρήσουν σε μείωση των φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια και σε μέτρα που θα επιταχύνουν τον εξηλεκτρισμό της θέρμανσης.

Η EHPA επισημαίνει ότι η άνοδος των τιμών ενέργειας και οι αλλαγές στη φορολογία της ηλεκτρικής ενέργειας ενίσχυσαν τη ζήτηση για αντλίες θερμότητας, καθώς η οικονομική τους ανταγωνιστικότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

Πώς λειτουργούν οι αντλίες θερμότητας

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης που παράγουν θερμότητα μέσω της καύσης καυσίμων, οι αντλίες θερμότητας μεταφέρουν θερμική ενέργεια από το περιβάλλον προς το εσωτερικό ενός κτιρίου.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για θέρμανση όσο και για ψύξη, γεγονός που τις καθιστά μια από τις βασικές τεχνολογίες στην προσπάθεια μείωσης της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων.

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τον εξηλεκτρισμό, η Κομισιόν πρότεινε ο φόρος στην ηλεκτρική ενέργεια να μην υπερβαίνει τον αντίστοιχο φόρο στο φυσικό αέριο.

Παράλληλα, σχεδιάζει αλλαγές στις χρεώσεις δικτύου, ώστε να ενισχύονται πιο ευέλικτες τεχνολογίες κατανάλωσης, όπως οι αντλίες θερμότητας.

Η Γερμανία δείχνει τον δρόμο με τις επιδοτήσεις

Η EHPA διαπιστώνει ότι οι πωλήσεις αντλιών θερμότητας αυξήθηκαν περισσότερο στις χώρες όπου μειώθηκαν οι φόροι στην ηλεκτρική ενέργεια.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Γερμανία, όπου ένα πρόγραμμα επιδοτήσεων είχε ως αποτέλεσμα οι αντλίες θερμότητας να εξελιχθούν στην πρώτη επιλογή τεχνολογίας θέρμανσης που εγκαθίσταται σε κατοικίες.

Τα στοιχεία της EHPA αφορούν τις αγορές: Αυστρίας, Βελγίου, Ελβετίας, Δανίας, Φινλανδίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Ολλανδίας, Νορβηγίας, Πορτογαλίας και Σουηδίας.

Η φορολογία της ενέργειας καθορίζει τις επιλογές των καταναλωτών

Ο γενικός διευθυντής της EHPA, Paul Kenny, υποστήριξε ότι η Ευρώπη «βάζει τέλος στην εξάρτησή της από ένα τοξικό και δαπανηρό προϊόν αμφιβόλου προέλευσης: το φυσικό αέριο».

Όπως ανέφερε, η μείωση των φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια και η μεταφορά μεγαλύτερου φορολογικού βάρους στα ορυκτά καύσιμα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης.

Η EHPA καλεί τις κυβερνήσεις της ΕΕ να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ολλανδίας και του Βελγίου, όπου έχουν ήδη προωθηθεί αλλαγές στη φορολογία.

Σύμφωνα με την Ένωση, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η ηλεκτρική ενέργεια παραμένει βαρύτερα φορολογημένη από το φυσικό αέριο, γεγονός που περιορίζει την υιοθέτηση αντλιών θερμότητας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας είναι πάνω από τέσσερις φορές υψηλότερο από εκείνο του φυσικού αερίου, ενώ στη Ρουμανία η διαφορά φτάνει έως και το πενταπλάσιο.

Η EHPA υπογραμμίζει ότι οι χώρες που φορολογούν περισσότερο την ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση με το φυσικό αέριο εμφανίζουν μικρότερη χρήση αντλιών θερμότητας και μεγαλύτερη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Στο Βέλγιο, για παράδειγμα, η διείσδυση παραμένει χαμηλή, αν και από το 2026 προβλέπονται αλλαγές στη φορολογία, με μείωση 3% στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και αύξηση 3% στο κόστος φυσικού αερίου.

Ηλιακά πάνελ και μπαταρίες μειώνουν τους λογαριασμούς

Παράλληλα, ξεχωριστή μελέτη του Centre for Net Zero στο Λονδίνο έδειξε ότι η εγκατάσταση ηλιακών πάνελ και συστήματος αποθήκευσης με μπαταρία σε κατοικίες του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να μειώσει σημαντικά το ενεργειακό κόστος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από έξυπνους μετρητές, τα νοικοκυριά εξοικονομούν κατά μέσο όρο 681 λίρες ετησίως, ενώ οι ετήσιοι λογαριασμοί μειώθηκαν σχεδόν κατά τα δύο τρίτα, δηλαδή κατά 62%, μετά την εγκατάσταση.

Η Μεγάλη Βρετανία κατέγραψε επίσης το πρώτο εξάμηνο του έτους τον υψηλότερο αριθμό νέων εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας από το 2011, σύμφωνα με επίσημα κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τον Ιούλιο.

Διαβάστε ακόμη

Bloomberg: Η Ελλάδα στην τετράδα των χωρών που θα εμφανίσουν πλεόνασμα φέτος – Δανείζεται φθηνότερα από Γαλλία, Ιταλία

Goldman Sachs: «Καμπανάκι» στις κυβερνήσεις – Μειώστε τις δαπάνες για να πέσει το κόστος δανεισμού

Πώς τα Sebago έγιναν κλασικό παπούτσι της ανδρικής γκαρνταρόμπας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ