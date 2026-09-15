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Η Ελλάδα «χρειάστηκε να υλοποιήσει πολύ επώδυνες και δύσκολες μεταρρυθμίσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα (…) αλλά αυτές οι μεταρρυθμίσεις απέδωσαν καρπούς και σήμερα μειώνουμε το χρέος μας ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης από το Βερολίνο και τόνισε ότι εναπόκειται στην Ευρώπη να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή οικονομία λιγότερο ευάλωτη σε εξωτερικές μεταβολές.

«Πιστεύω ότι αυτή η εμπειρία μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης. Μάθαμε πολλά: ακόμη και αν τα μέτρα είναι αρχικά επώδυνα —τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά— και παρόλο που δεν ελέγχουμε τις ευρύτερες παγκόσμιες εξελίξεις, εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς να οικοδομήσουμε μια ευρωπαϊκή οικονομία λιγότερο ευάλωτη σε εξωτερικές μεταβολές», δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον Γερμανό ομόλογό του, Λαρς Κλινγκμπάιλ. Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι η Ευρώπη, παρά το απρόβλεπτο περιβάλλον για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την οικονομική πολιτική, έχει επιδείξει σημαντική ανθεκτικότητα.

«Κατέστη σαφές ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις οικονομικές επιδόσεις, χωρίς όμως να παραβλέπουμε τη δέσμευσή μας για τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Παρόλο που η δημοσιονομική πειθαρχία είναι σημαντική, από μόνη της δεν αρκεί για να διασφαλίσει την οικονομική κυριαρχία της Ευρώπης. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που μας συγκρατούν: να εμβαθύνουμε την ενιαία αγορά, να επιταχύνουμε την ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμίευσης και Επενδύσεων και να ξεπεράσουμε τον κατακερματισμό της αγοράς ενέργειας», υπογράμμισε και προειδοποίησε ότι το δημοσιονομικό περιθώριο θα περιορίζεται όλο και περισσότερο, ενώ θα αυξάνονται οι πιέσεις για δαπάνες – ιδίως στην άμυνα, αλλά και λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της κλιματικής αλλαγής.

«Για τον λόγο αυτό, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσιονομικών στοιχείων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τους επόμενους μήνες», πρόσθεσε ο υπουργός.

Ο Λαρς Κλινγκμπάιλ από την πλευρά του δήλωσε πεπεισμένος ότι «εάν καταβάλουμε προσπάθεια και αν λάβουμε τις σωστές αποφάσεις στην Ευρώπη, μπορούμε να δημιουργήσουμε τον πιο ελκυστικό οικονομικό χώρο στον κόσμο», ενώ, αναφερόμενος στη έκρηξη των τιμών των καυσίμων στη Γερμανία, χαρακτήρισε εξωφρενικό το γεγονός ότι «οι εταιρίες αυτήν τη στιγμή πλουτίζουν εν μέσω κρίσης» και υπογράμμισε ότι «αυτά τα υπερκέρδη της κρίσης πρέπει να επιστραφούν», ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις σημερινές δηλώσεις του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος προανήγγειλε παρέμβαση για την ανακούφιση των καταναλωτών.

«Δεν γνωρίζω ακόμη τις συγκεκριμένες προτάσεις που έχει ο καγκελάριος (…), αλλά πρέπει να κάνουμε αυτές τις συνομιλίες γρήγορα. Το σαφές μήνυμα είναι ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, μαζί με τα κρατίδια, το φροντίζουν. Πήρε λίγο χρόνο, αλλά τώρα όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις και βεβαίως οι σωστές. Αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι όταν θέλει να λάβει μια απόφαση, τη λαμβάνει», ανέφερε ο υπουργός.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις στη Γερμανία από την άνοδο της ακροδεξιάς, ο κ. Κλινγκμπάιλ υποστήριξε ότι η χώρα του παραμένει ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, τόνισε ωστόσο ταυτόχρονα και την ανάγκη «να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να αποτρέψουμε την ενίσχυση των ριζοσπαστικών δυνάμεων».

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