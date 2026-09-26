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Η παγκόσμια αγορά σιδηροδρόμων αναμένεται να εισέλθει σε μια περίοδο έντονης ανάπτυξης έως και τη δεκαετία του 2030, παρά τις αυξανόμενες εμπορικές προκλήσεις που περιορίζουν την πρόσβαση των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών εταιρειών στις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την 11η έκδοση της Μελέτης για την Παγκόσμια Αγορά Σιδηροδρόμων.

Ο Πρόεδρος της UNIFE και Διευθύνων Σύμβουλος της Alstom, Mάρτιν Σάιον, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής του οργανισμού, Ένο Βίμπε, ανακοίνωσαν στην InnoTrans 2026 ότι η παγκόσμια αγορά σιδηροδρόμων προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3,2% ετησίως μεταξύ του 2029 και του 2031, φθάνοντας τα 266,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ 2023 και 2025, η αξία της αγοράς εκτιμήθηκε στα 221 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η μελέτη «επιβεβαιώνει ότι η ζήτηση για σιδηροδρομικές μεταφορές είναι ισχυρή και αυξάνεται, καθώς οι χώρες αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τον στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζουν οι σιδηροδρομικές μεταφορές στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, στη σύνδεση των περιφερειών και στη δημιουργία ανθεκτικών δικτύων μεταφορών», δήλωσε ο πρόεδρος της UNIFE, Mάρτιν Σάιον.

Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές εταιρείες του σιδηροδρομικού κλάδου έχουν επί του παρόντος πρόσβαση μόνο στο 56% των παγκόσμιων σιδηροδρομικών αγορών, σε σύγκριση με το 59% της προηγούμενης μελέτης, που διεξήχθη το 2024, και το 61% το 2022. Η τάση αυτή επιβεβαιώνει μια μακροπρόθεσμη πτώση από το ιστορικό επίπεδο πρόσβασης στις διεθνείς αγορές του 70%, που καταγράφηκε στην έκδοση του 2008 της Παγκόσμιας Μελέτης για την Αγορά Σιδηροδρόμων.

Σύμφωνα με την ανάλυση, το 2025, οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που χάθηκαν ως αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ του συνολικού μεγέθους της παγκόσμιας σιδηροδρομικής αγοράς και των αγορών στις οποίες έχουν πρόσβαση οι ευρωπαϊκές εταιρείες ανήλθαν σε περίπου 97 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Παρά τις προκλήσεις αυτές, η μελέτη δείχνει ότι η παγκόσμια αγορά του σιδηροδρομικού κλάδου αυξήθηκε κατά 4,6% ετησίως μεταξύ των περιόδων 2021–2023 και 2023–2025, ανακάμπτοντας πλήρως από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Οι προβλέψεις δείχνουν ετήσια αύξηση 3,7% για τις σιδηροδρομικές αγορές της Δυτικής Ευρώπης και 3,6% για την Ανατολική Ευρώπη έως το 2031. Η απελευθέρωση των σιδηροδρομικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη αναμένεται να τονώσει τις παραγγελίες και τη δραστηριότητα της αγοράς.

Ακόμη και εν μέσω γεωπολιτικών προκλήσεων, περιορισμών στους δημόσιους προϋπολογισμούς και της αυξανόμενης πολιτικοποίησης των έργων μεταφορών σε παγκόσμιο επίπεδο, άλλες περιοχές αναμένεται να καταγράψουν σημαντική ανάπτυξη.

Η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού αναμένεται να παραμείνει η μεγαλύτερη περιοχή στην παγκόσμια σιδηροδρομική αγορά και προβλέπεται να αναπτύσσεται κατά 3,5% ετησίως. Η ανάπτυξη αυτή θα σημειωθεί παρά την αναμενόμενη επιβράδυνση στην κινεζική σιδηροδρομική αγορά, ενώ η Ινδία και άλλες χώρες της περιοχής αναμένεται να εντείνουν τις επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό της σιδηροδρομικής τους υποδομής.

Η σιδηροδρομική αγορά της Βόρειας Αμερικής προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 3,0% ετησίως κατά την επόμενη περίοδο. Στη Λατινική Αμερική, η σιδηροδρομική αγορά αναμένεται να καταγράψει ισχυρότερη ανάπτυξη της τάξης του 5,5% ετησίως, ωθούμενη από τον αυξανόμενο αριθμό έργων στους τομείς των αστικών μεταφορών, των σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων και των επιβατικών υπηρεσιών.

Η Αφρική και η Μέση Ανατολή θα σημειώσουν πιο μέτρια ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναλύθηκε, της τάξης του 1,2% ετησίως, ενώ η Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (CIS) εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί μόλις κατά 0,7% ετησίως.

Η Μελέτη για την Παγκόσμια Αγορά Σιδηροδρόμων διεξάγεται από την Bain & Company κατόπιν ανάθεσης της UNIFE. Η ανάλυση καλύπτει 66 χώρες που αντιπροσωπεύουν το 99% της παγκόσμιας σιδηροδρομικής κίνησης και ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του σιδηροδρομικού κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, των συστημάτων σηματοδότησης και ελέγχου, του τροχαίου υλικού, των υπηρεσιών και της διαχείρισης έργων, σύμφωνα με την Railwaypro.

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